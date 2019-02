Jak przejść na Windows 10 z Windows S?

Windows 10 S może instalować aplikacje tylko z Windows Store. Oto, w jaki sposób można to zmienić i przejść na pełną wersję Windows 10.

Windows 10 S to system instalowany na niektórych laptopach, jak Surface. Działa jak normalny system Windows, z jednym wyjątkiem: umożliwia instalowanie aplikacji wyłącznie z Microsoft Store. Jeśli chcesz zainstalować coś, co pochodzi spoza niego, jak np. przeglądarka Chrome, zobaczysz komunikat o błędzie i informację, że nie jest to możliwe. Ale mamy dobrą wieść - można dać sobie z tym radę i ominąć to, a nawet "awansować" S do pełnej wersji Windows 10. To szybka i prosta operacja - a my pokażemy jak to zrobić.

Zmiana Windows S na Windows 10

Kliknij na przycisk Start, a następnie przejdź do Ustawień - kliknij na ikonkę kółka zębatego, znajdującą ponad przyciskiem zasilania. Następnie wybierz Aktualizacje i bezpieczeństwo, a w kolejnym menu Aktywację (znajduje się po lewej stronie).

Znajduje się tam wyjaśnienie, że Windows 10 w trybie S może instalować tylko aplikacje z Windows Store - w celu uniknięcia infekcji przez malware - oraz informacja o możliwości zmiany na Windows 10 Pro lub Home (w zależności od laptopa). Kliknij znajdującą się na dole opcję Przejdź do sklepu. Zobaczysz wówczas okienko z informacją o możliwości zmiany trybu S oraz miłą informację - brak opłaty.

Kliknij przycisk na dole i wybierz opcję instalacji. Zobaczysz ostrzeżenie, aby zabezpieczyć swoje pliki, a po kliknięciu potwierdzenia system zacznie wprowadzać niezbędne zmiany - i nie zajmie to dużo czasu.

Czy można wrócić do trybu Windows S?

Microsoft twierdzi, że przejście z S na 10 to nieodwracalna operacja: wyłączenie trybu S odbywa się raz na zawsze. Jednak jeśli masz urządzenie Surface, możesz tego dokonać. Wymaga to kilku prostych czynności, więc jeśli Ci zależy - warto spróbować.

Przejdź na stronę wsparcia Microsoftu, gdzie - po zalogowaniu się na swoje konto MS - możesz pobrać obraz odzyskiwania dla swojego laptopa.

Pamiętaj, że to przywróci to laptopa do ustawień fabrycznych, a więc wszystkie Twoje pliki i zainstalowane przez Ciebie aplikacje zostaną skasowane. Dlatego wykonaj najpierw ich kopie zapasowe lub przenieś je tymczasowo na pamięć zewnętrzną.

Do wykonania operacji potrzebny Ci pendrive. Dla Surface RT i Surface 2 powinien mieć minimum 8 GB pojemności, dla innych modeli Surface - co najmniej 16 GB. Włóż pendrive do portu USB i wybierz swoje urządzenie, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlającymi się na ekranie.

Aby użyć stworzonego obrazu odzyskiwania, włóż pendrive'a do portu USB swojego urządzenia Surface. Przytrzymaj przycisk ściszania i naciśnij przycisk zasilania dopóki na ekranie nie pokaże się logo Windows. Następnie z opcji wybierz rozwiązywanie problemów (Troubleshoot), a dalej - Przywracanie. Kieruj się iunstrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić cały proces.