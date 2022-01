Jak przeprowadzić benchmark karty graficznej? [PORADNIK]

Nawet jeśli nie jesteś zwolennikiem podkręcania, benchmarkowanie karty graficznej może pomóc Ci upewnić się, że Twój układ GPU działa zgodnie z oczekiwaniami. Oto poradnik, w którym pokazujemy, jak to zrobić.

Spis treści

Fot. Thiago Trevisan / IDG

Benchmarkowanie karty graficznej może wydawać się trudne, ale w rzeczywistości takie nie jest. Ten poradnik pokaże ci, jak łatwe, przyjemne i ważne jest przeprowadzanie benchmarków twojego układu graficznego. Omówimy benchmarkowanie zarówno pod kątem stabilności, jak i wydajności.

Dlaczego powinieneś wykonać benchmark swojego układu GPU?

Najpierw jednak dowiedz się, dlaczego powinieneś przeprowadzać benchmark swojej karty graficznej, nawet jeśli nie próbujesz dostać się na szczyt listy przebojów w podkręcaniu:

Aby uzyskać bazowy wskaźnik wydajności, dzięki któremu będziesz wiedział, czy Twój układ GPU działa tak, jak powinien, porównując go z innymi standardowymi wynikami.

Abyś mógł porównać wydajność swojego obecnego komputera z przyszłymi modernizacjami sprzętu.

Aby sprawdzić stabilność i inne istotne parametry, takie jak termika, prędkość zegara, itp.

Najpierw przetestuj stabilność i temperatury

Fot. Thiago Trevisan / IDG

Teraz, gdy już wiesz dlaczego powinieneś wykonać benchmark, czas przejść do tego jak to zrobić. Zacznijmy od stabilności i parametrów życiowych. Rzadko się to zdarza, ale czasami karta graficzna może być wadliwa fabrycznie. Może to oznaczać martwą kartę, ale w wielu przypadkach będziesz miał do czynienia z tak zwanymi "artefaktami", czyli niedoskonałościami obrazu, migotaniem, a nawet pulsowaniem kolorów.

Zobacz również:

Pierwszym programem, którego użyjemy, jest Unigine Heaven 4.0. Jest on darmowy do użytku osobistego i uruchamia pętlę środowiska graficznego, które naprawdę wykorzystuje możliwości Twojego układu GPU. Pierwszym krokiem jest upewnienie się, że twoja karta graficzna może pracować bez wyłączania się lub wyświetlania dziwnych błędów graficznych, więc powinieneś pozwolić na uruchomienie programu Heaven przez co najmniej 30 minut, aby umożliwić procesorowi graficznemu osiągnięcie odpowiedniej temperatury.

Jeśli wszystko wygląda dobrze, będziesz chciał również obserwować parametry życiowe, które będą wyświetlane w prawym górnym rogu, wraz z informacjami o Twoim układzie GPU.

Pierwszą istotną informacją jest temperatura, która może wskazywać na różne potencjalne problemy z Twoim sprzętem i przepływem powietrza w obudowie. Jeśli Twoja karta graficzna szybko osiąga maksymalną temperaturę, może to oznaczać rzadki (ale możliwy) problem z pastą termiczną lub (co bardziej prawdopodobne) ograniczony przepływ powietrza w obudowie, jeśli wentylatory nie mają wystarczająco dużo miejsca, by zapewnić dopływ chłodnego powietrza.

Fot. Thiago Trevisan / IDG

Dobrym przykładem ostatnich problemów są temperatury pamięci GDDR6X w kartach GeForce RTX 3090 Founders Edition firmy Nvidia. Nie wiedziałeś, że bez testów obciążeniowych GPU, pamięć może zbliżyć się do limitu temperatury VRAM, potencjalnie dławiąc twoją wydajność. (Niektóre osoby z powodzeniem zaktualizowały swoje podkładki termiczne i zauważyły znaczącą poprawę)

Skąd wiesz, jaka jest normalna temperatura pracy rdzenia GPU Twojej karty graficznej? Różni się ona w zależności od modelu (wygoogluj nazwę swojego GPU, by poznać szczegóły), ale podstawowe coolery referencyjne mogą osiągać temperaturę nawet 84 stopni Celsjusza, podczas gdy niektóre większe karty graficzne z masywnymi radiatorami i wieloma wentylatorami, takie jak fantastyczna seria FTW3 firmy EVGA, mogą osiągać niższe temperatury w przedziale 60-70 stopni. Będziesz wiedział, że jesteś w niebezpiecznej strefie, jeśli temperatury osiągną 80 stopni, a wentylatory będą się agresywnie kręcić, co często wskazuje na słaby przepływ powietrza w obudowie. Dodaj kilka wentylatorów lub otwórz kilka paneli obudowy, a temperatury powinny się poprawić. Jest to bezpośrednia korzyść z wiedzy zdobytej podczas benchmarków i testowania Twojego GPU.

Możesz także śledzić taktowanie rdzenia i pamięci swojego układu GPU, by upewnić się, że osiąga on wydajność zbliżoną do zamierzonej. Łatwiejszym sposobem jest po prostu uruchomienie opcji benchmarku w Unigine Heaven, a następnie możesz porównać swój wynik z innymi online i uzyskać dobry punkt odniesienia, aby upewnić się, że jesteś w dobrym punkcie odniesienia.

Jak przeprowadzić benchmark układu GPU w celu określenia wydajności bazowej?

Fot. Thiago Trevisan / IDG

Po przetestowaniu stabilności i termiki, możesz podnieść swój stopień benchmarku do doktoratu, testując wydajność. W tym celu skorzystamy z popularnego pakietu benchmarków 3DMark, który zawiera kilka darmowych trybów. Time Spy (testujący wydajność grafiki DirectX 12) i Port Royal (wydajność ray tracingu) są jednymi z najczęściej używanych benchmarków. 3DMark posiada nawet internetową halę sław, w której możesz porównać swoje wyniki z innymi!

Na jakie liczby powinieneś zwracać uwagę? To proste. Jest jeden wynik całkowity, a następnie osobne wyniki dla CPU i GPU, jeśli korzystasz z Time Spy. Port Royal ma tylko wyniki GPU i wynik całkowity. Jeśli dokonasz zmian w komponentach swojego komputera, indywidualne wyniki dadzą Ci lepsze wyobrażenie o tym, jaki wpływ mają one na wynik całkowity. (Jest to szczególnie przydatne, jeśli chcesz podkręcić komputer. Rzuć okiem na nasz artykuł o narzędziu automatycznego podkręcania firmy Nvidia w aplikacji GeForce Experience).

Fot. Thiago Trevisan / IDG

3DMark może również pokazać Ci przybliżoną liczbę klatek na sekundę, jaką uzyskasz w wybranej grze i rozdzielczości, co jest bardzo przydatną informacją, pozwalającą ocenić Twoją wydajność i porównać ją z tym, co mogą dla Ciebie osiągnąć nowe aktualizacje. Jeśli przeprowadzasz overclocking, uruchomienie 3DMarka może także ujawnić niestabilności systemu, takie jak awarie, dzięki czemu będziesz mógł skorygować swoje wyniki i spróbować ponownie.

Jak przeprowadzić benchmark swojego układu GPU w grach?

Innym, bardzo przyjemnym sposobem na przeprowadzenie benchmarku Twojego układu GPU jest wykorzystanie automatycznych benchmarków wbudowanych w wiele gier. (Sprawdź naszą recenzję GeForce RTX 3080 Ti, by zobaczyć kilka popularnych z nich, lub listę gier z wbudowanymi benchmarkami na zawsze fantastycznej PC Gaming Wiki).

Fot. Thiago Trevisan / IDG

Shadow of the Tomb Raider jest moim faworytem, ponieważ możesz łatwo sprawdzić ilość klatek na sekundę wyświetlanych w każdej scenie, co daje Ci dobry obraz tego, jak gra będzie działać ogólnie. Dodatkowo, jeśli zmodernizujesz swoją kartę graficzną lub inny sprzęt PC, możesz ponownie uruchomić benchmark i będziesz dokładnie wiedział, co zyskałeś.

Bardziej zaawansowani gracze mogą użyć oprogramowania takiego jak Fraps lub OCAT do ręcznego sprawdzenia wydajności gier, które nie mają wbudowanego benchmarku, ale wymaga to więcej czasu, testów i opracowania powtarzalnego scenariusza testowego, aby uniknąć potencjalnych różnic między scenami.

Fot. Thiago Trevisan / IDG

No i masz! Awansowałeś na profesjonalistę w benchmarkach GPU. Teraz już wiesz, jak sprawdzić, czy Twoja karta graficzna jest stabilna i w pełni sprawna, jak zweryfikować dane dotyczące wydajności, by upewnić się, że Twój układ GPU jest zgodny ze specyfikacją, oraz jak zmierzyć bazową wydajność Twojego sprzętu, by móc w przyszłości porównać go pod kątem aktualizacji. I kto wie? Może polubisz benchmarking tak bardzo, że stanie się on twoim hobby!