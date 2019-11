Jak przeprowadzić reset systemu Windows?

Przywrócenie Windows do ustawień fabrycznych może być sposobem na rozwiązanie wszystkich problemów - ale powinno być rozważane jako naprawdę ostatnia deska ratunku.

Całkowity reset systemu Windows pozwala na usunięcie z niego wszystkich wprowadzonych zmian, w tym szkodników, malware i wirusów. Może pomóc również w sytuacji, gdy chcesz zlikwidować wszystkie swoje dane podczas sprzedaży urządzenia, na którym zainstalowany został ten system. Jest o także metoda na wolno działający sprzęt - po resecie będzie pracować lekko i z pełną szybkością.

Reset do ustawień fabrycznych w Windows 10 przebiega inaczej, niż w przypadku systemów Windows 7 i 8. W tym poradniku skupiamy się wyłącznie na "dziesiątce".

Reset systemu Windows 10

Na Windows 10 jest to proces łatwy do przeprowadzenia, ponieważ w system ten wbudowano narzędzie do przeprowadzenia operacji przywrócenia.

Kliknij na Start i otwórz Ustawienia

i otwórz Ustawienia W menu głównym wpisz w pasku wyszukiwania "reset" i kliknij na "resetuj ustawienia komputer do stanu początkowego"

Przejdziesz do sekcji Aktualizacja i zabezpieczania i jej działu Odzyskiwanie

i jej działu Wybierz "Rozpocznij" pod funkcją resetowania

Wybierz, czy chcesz zachować swoje pliki, czy też wykonać pełen reset wraz z ich skasowaniem

Reset systemu Windows 7, reset systemu Windows 8

Na starszych wersjach systemu Windows przeprowadzenie resetu jest nieco bardziej skomplikowane, ponieważ trzeba wykonać wiele działań ręcznie. Przy zakupie niektórych komputerów i laptopów dostarczane były wraz z nimi płyty ratunkowe. Jeśli masz taką płytę, należy ją po prostu włożyć do napędu i kierować się wyświetlanymi na ekranie instrukcjami. Maszyny z Windows 8 mają czasami taką aplikację - możesz ją znaleźć w menu. Jednak jeśli nie masz płyty, ani aplikacji, powinna być dostępna partycja ratunkowa (recovery). Jest to obszar dysku twardego, na którym przechowywana jest bezpiecznie kopia zapasowa systemu, sterowników oraz programów. Możesz użyć jej, aby przywrócić maszynę do stanu, w jakim była pierwszego dnia po nabyciu - i będzie działać tak samo sprawnie, jak wówczas.

Miej na uwadze, że operacja może nieco różnić się w zależności od modelu urządzenia, a oprogramowanie do przywracania systemu nazywane w różny sposób - jednak zawsze pełni taką samą rolę. Ten poradnik staraliśmy się stworzyć tak, aby w najbardziej uniwersalny sposób pasował do każdego systemu i urządzenia, dlatego miejscami opisujemy działania bardzo ogólnie.

UWAGA - zanim przeprowadzisz przywracanie do stanu fabrycznego, wykonaj kopię zapasową swoich plików, np. na pendrive'a lub dysk zewnętrzny. Przywracanie systemu do stanu początkowego kasuje wszystkie pliki użytkownika oraz programy zainstalowane na tej maszynie. Gdy wykonasz kopię:

Uruchom lub zrestartuj komputer/laptopa

Podczas uruchamiania systemu, naciśnij odpowiedni klawisz F lub kombinację klawiszy, którą określił producent urządzenia - powinna być pokazana na ekranie startowym. Jeśli nie zobaczysz jej od razu (np. ekran startowy przeleci zbyt szybko), spróbuj ponownie restartu i przygotuj się na spojrzenie w odpowiednie miejsce.

Podpowiadamy, jakie skróty klawiaturowe stosują poszczególni producenci sprzętu:

Acer – Alt + F10

Asus – F9

Dell/Alienware – F8

HP – F11

Lenovo – F11

MSI – F3

Samsung – F4

Sony – F10

Toshiba – naciśnij 0 (nie na klawiaturze numerycznej) i puść, kiedy pokaże się logo producenta

Jeśli skróty nie działają, sprawdź wspomniany wcześniej ekran startowy. Może być potrzebne sprawdzenie, czy partycja ratunkowa jest włączona w BIOS-ie. Istnieje też szansa, że jej nie masz lub została skasowana w trakcie użytkowania urządzenia. Co wówczas? Najlepiej odwiedzić stronę producenta, aby sprawdzić, czy nie udostępnia takiego rozwiązania do pobrania.

Po wybraniu partycji ratunkowej kieruj się instrukcjami wyświetlanymi na ekranie - producenci używają różnych sposobów na przywrócenie obrazu dysku, jednak zawsze 90% czynności jest wykonywana automatycznie, a Ty masz 1-2 opcje do wyboru przed lub w trakcie procesu. Ile on zajmie? W zależności od dysku i systemu od kilku do kilkunastu minut. W niektórych przypadkach może być to nawet pół godziny - jeśli system po pierwszym przywróceniu i uruchomieniu musi zainstalować sterowniki. Uzbrój się w cierpliwość i niczego nie przyśpieszaj - inaczej możesz zaszkodzić i otrzymać efekt odwrotny do planowanego.