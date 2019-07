Jak przerzucić zdjęcia z iPhone na Windows 10?

Nasz poradnik pokazuje krok po kroku, w jaki sposób przerzucić zdjęcia z iPhone na komputer lub laptopa z Windows 10.

Spis treści

Apple tworzy swój ekosystem tak, że wszystkie urządzenia w jego obrębie pracują sprawnie i wydajnie. Jednak wielu posiadaczy iPhone ma również PC z Windows 10. Jaki jest najlepszy sposób na przerzucenie zdjęć - i nagrań wideo - z iPhone na takie urządzenie? Nie jest to skomplikowana czynność - i nic nie kosztuje.

Importowanie przy użyciu systemowej aplikacji Zdjęcia

Windows 10 ma kilka nowych funkcji, jakich nie znajdziesz w poprzednich wersjach systemu - jedną z nich są Zdjęcia. Znajdziesz je w menu Start. Zanim ją uruchomisz, połącz za pomocą kabla USB swojego iPhone z komputerem lub laptopem. Następnie uruchom Zdjęcia. Na ekranie iPhone zobaczysz pytanie o pozwolenie udostępniania systemowi Windows zdjęć i filmów. Oczywiście musisz wyrazić zgodę. Alternatywnie możesz mieć pytanie czy zaufać temu komputerowi - tu również potwierdzasz.

Teraz kliknij na przycisk Importuj w prawym, górnym rogu Zdjęć. Jeśli iPhone jest podłączony, zobaczysz opcję wyboru urządzenia.

Zdjęcia przeskanują pamięć iPhone, wyszukując zdjęć i obrazów. Możesz wybrać te, które chcesz importować lub wybrać import wszystkich. Możesz również wybierać ręcznie pojedyncze zdjęcia i klipy wideo. Następie kliknij przycisk kontynuacji. Aplikacja poprosi o podanie miejsca na zapisanie importowanych materiałów. Pozwoli również zadecydować, czy mają być utworzone osobne foldery dla miesięcy i dni. Pamiętaj - musisz zadbać o to, aby w miejscu docelowym była odpowiednia ilość miejsca do pomieszczenia wszystkich pobieranych materiałów!

Po dokonaniu wyboru naciśnij Import - rozpocznie się transfer.

Importowanie przy użyciu Eksploratora Plików

Wiele osób myśli, że nie można przerzucać plików z iPhone tak samo jak z Androida - czyli metodą "przeciągnij i upuść". Poniekąd słusznie - ale nie dotyczy to zdjęć i filmów. Uruchom Eksplorator Plików w Windows 10 (skrót to klawisze Windows + E), podłącz iPhone przez USB i - podobnie jak przy wcześniejszej metodzie - zaufaj komputerowi lub zezwól na udostępnianie treści. Po zezwoleniu, urządzenie Apple powinno pokazać się jako jedno z urządzeń dostępnych w sekcji "Ten komputer". Kliknij na nie, aby wejść do pamięci, a tam znajdź folder DCIM. Możesz znaleźć w nim foldery o nazwach 100APPLE,101APPLE, 102APPLE, itp. Trzeba przyznać, że to lepiej, niż kilka lat temu, gdy foldery miały losowo dobierane numery i litery, a użytkownik nie miał pojęcia co do ich zawartości. Obecnie im wyższy numer ma dany folder, tym nowsze zdjęcia i klipy wideo zawiera.

Jeśli chcesz importować wszystko, wybierz zakładkę Narzędzia główne, a następnie "Zaznacz wszystko" po prawej stronie i "Kopiuj". Jeśli wolisz skróty klawiaturowe, to będą nimi kolejno Ctrl +A oraz Ctrl + C. Jeśli chcesz skopiować tylko wybrane, zaznacz je - kliknij na nich lewym przyciskiem myszki, trzymając wciśnięty klawisz CTRL. Gdy wybrane do kopiowania foldery są już zaznaczone, przejdź do lokalizacji, do której chcesz je przenieść i wybierz opcję "Wklej" lub wciśnij Ctrl+V

Automatyczne importowanie zdjęć i filmów z iPhone

Powyższe dwie metody są szybkie i łatwe. Możesz jednak zautomatyzować ten proces dzięki usługom chmurowym. iCloud Photo Library, stworzone przez Apple, nie jest całkowicie darmowe - automatycznie dostaniesz bezpłatnie 5 GB miejsca dyskowego. Jeśli potrzebujesz więcej miejsca dyskowego iCloud, możesz je dokupić. Najmniejszy pakiet kosztuje 0,99 USD za 50 GB miesięcznie. Zamiast tego polecamy Zdjęcia Google. Oferują dużo miejsca, a także dodatkowe funkcje automatyczne, jak np. podrasowywanie zdjęć czy tworzenia z nich animowanych GIF-ów. Zdjęcia ulokowane są na serwerach Google, dzięki czemu masz do nich dostęp praktycznie z każdego urządzenia.