Jak przygotować do sprzedaży smartfon z Androidem?

Kupiłeś nowy smartfon, a stary model jest warty jeszcze kilkaset złotych? Sprawdź, jak przygotować urządzenie z Androidem do sprzedaży.

Kończy Ci się umowa u operatora i kupujesz nowego smartfona? Może stare urządzenie jest już dla ciebie za wolne, albo ma za mało wbudowanej pamięci masowej? Istnieje wiele powodów, dla których użytkownicy wymieniają swoje telefony na nowsze. Najczęściej robią to co dwa lata. Wiele osób nadal kupuje smartfony u operatorów przy okazji przedłużania swoich kontraktów, które trwają od 24 do 36 miesięcy.

To, że Twój smartfon jest dla Ciebie za słaby lub z innych powodów chcesz wymienić go na nowszy model nie oznacza, że stare urządzenie do niczego się już nie nadaje. Dla wielu użytkowników nadal może to być w zupełności wystarczający telefon. Jeżeli posiadasz flagowego smartfona sprzed dwóch lub nawet trzech lat możesz go jeszcze sprzedać za kilkaset złotych lub nawet więcej.

Jeżeli zdecydujesz się sprzedać lub oddać swój stary telefon lub inne urządzenie z Androidem powinieneś wcześniej usunąć wszystkie Twoje dane i uniemożliwić ich odzyskanie nowemu nabywcy.

Niestety, ale wiele osób nie zwraca uwagi na ważny element, jakim jest usunięcie prywatnych danych, które znajdują się na smartfonie. Na wielu popularnych portalach aukcyjnych możesz zakupić używany telefon, na którym znajdują się wszystkie dane poprzedniego nabywcy takiej, jak wiadomości SMS, rejestr połączeń, wiadomości e-mail, zdjęcia, filmy i wiele innych. Niestety, ale wielu użytkowników nadal nie traktuje bezpieczeństwa w należyty sposób. Czasami ma to związek z niewiedzą, a czasem z czystego lenistwa.

Źródło: samsung

W poniższym poradniku przedstawiamy, jak przygotować urządzenie z Androidem do sprzedaży.

Jak przywrócić ustawienia fabryczne w Androidzie?

Oto kroki, jakie musisz wykonać, aby przywrócić Twoje urządzenie do stanu fabryczne.

1. Wykonaj kopię zapasową

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań związanych z zerowaniem Twojego urządzenia z Androidem powinieneś zabezpieczyć dane, które się na nim znajdują. Polecamy wykonanie pełnej kopii zapasowej. Możesz skorzystać z rozwiązań chmurowych lub podłączyć telefon do komputera i wykorzystać dedykowanych programów takich, jak np. Smart Switch Samsunga lub LG PC Suite. Alternatywnie możesz także przenieść Swoje dane bezpośrednio na nowe urządzenie. Wiele nowoczesnych smartfonów posiada wbudowane narzędzia, które już podczas procesu początkowej konfiguracji umożliwią Ci przeniesienie wszystkich danych ze starego urządzenia.

2. Zaszyfruj telefon przed przywróceniem do ustawień fabrycznych

Krok ten spowoduje, że dane, które znajdują się na Twoim smartfonie będą praktycznie niemożliwe do odzyskania przez nowego właściciela. Ten etap nie jest konieczny, ale zalecamy jego wykonanie. Usunięte dane zawsze da się w pewnym stopniu odzyskać. Szyfrowanie telefonu skutecznie utrudni ich odzyskanie. W przypadku usunięcia zaszyfrowanych danych nawet po ich odzyskaniu niemożliwe będzie ich odczytanie, ponieważ będą zaszyfrowane.

Aby zaszyfrować telefon udaj się do Ustawień > Zabezpieczenia > Zaszyfruj urządzenie. Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem procesu szyfrowania naładować urządzenie do co najmniej 80 procent. Cały proces może potrwać nawet kilka godzin. Wszystko zależy od specyfikacji technicznej Twojego urządzenia, ilości i prędkości wbudowanej pamięci masowej oraz ilości danych, jakie znajdują się na urządzeniu.

Gdy cały proces dobiegnie końca urządzenie uruchomi się ponownie, a Ty w ustawieniach znajdziesz opcję, która poinformuję Cię, że urządzenie zostało zaszyfrowane.

3. Przywracanie ustawień fabrycznych

Gdy zaszyfrowałeś już urządzenie możesz przejść do przywracania ustawień fabrycznych, które wyczyszczą wszelkie dane, jakie znajdują się na Twoim urządzeniu. Jeżeli w środku znajduje się karta pamięci również możesz ją sformatować. Aby przywrócić ustawienia fabryczne udaj się do Ustawienia > Kopia zapasowa i zerowanie i wybierz opcję Ustawienia fabryczne. Zresetowanie urządzenia spowoduje usunięcie wszelkich kont przypisanych do niego, a także plików takich, jak muzyka, dokumenty, zdjęcia lub filmy. Przed zresetowaniem urządzenia będziesz musiał wpisać hasło zabezpieczające (jeżeli było wcześniej ustawione).

4. Odłączenie urządzenia od konta Google

Kolejnym krokiem jest odłączenie Twojego urządzenia od konta Google. Krok ten nie jest obowiązkowy, ale jeżeli nie usuniesz starego urządzenia będzie ono cały czas dostępne np. podczas sprawdzania kompatybilności z aplikacjami w Sklepie Play. Aby usunąć stare urządzenie zaloguj się do Swojego konta Google.

Po zalogowaniu się na konto Google, które powiązane jest z Twoim urządzeniem wybierz opcję bezpieczeństwo i przejdź do zakładki Twoje urządzenia. Kliknij zarządzaj urządzeniami i wybierz smartfona, którego chcesz usunąć, a następnie kliknij USUŃ.

To był już ostatni krok. Jeżeli zastosowałeś się do wszystkich naszych porad Twoje urządzenie jest wyzerowane, a dane, które się na nim znajdowały praktycznie niemożliwe do odzyskania. Jedyne, co Ci teraz pozostaje to jego sprzedaż lub przekazanie komuś z rodziny/znajomych.