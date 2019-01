Jak przyśpieszyć NordVPN?

Czy podczas przeglądania sieci przy użyciu NordVPN strony otwierają się powoli? Jeśli tak, niekoniecznie jest to wina dostawcy VPN. Oto potencjalne przyczyny problemów i sposoby ich rozwiązania.

Sieci VPN różnią się często oferowaną szybkością transferu danych, ale nie powinna ona być inna od tej, której doświadczasz podczas normalnego przeglądania witryn internetowych. Jeśli używasz NordVPN i widzisz, że strony ładują się powoli, może być kilka przyczyn takiej sytuacji.

Szybkość VPN

Najpierw kilka słów o samej szybkości VPN. Zazwyczaj nie powinno być odczuwalnej różnicy w szybkości działania internetu po podłączeniu NordVPN. Obojętnie, czy będzie to połączenie kablowe z domu, czy używanie mobilnej sieci 3G lub 4G, prędkość transferu danych, działania aplikacji webowych oraz ładowania się stron powinna zostać niezmieniona. Jeśli użyjesz narzędzi diagnostycznych jak SpeedTest, zauważysz, że po uruchomieniu VPN szybkość może zmniejszyć się o 10-30%. Jeśli Twój podstawowy transfer jest szybki, nawet 30-procentowe zmniejszenie nie powinno wpłynąć negatywnie na korzystanie z internetu. A dlaczego szybkość spada? Tu może decydować o tym szereg czynników, w tym lokalizacja serwerów i ich wydajność, a także protokół używany przez VPN. Wiele z tych ustawień można zmieniać samodzielnie, a więc jeżeli szybkość połączenia sieci wirtualnej spada, warto spróbować wprowadzić zmiany. Zanim to zrobisz, sprawdź, czy wolniejsze otwieranie witryn ma miejsce w sytuacji, gdy nie jest podłączony VPN - może być to wina dostawcy internetu. Weź też pod uwagę, że na szybkość połączenia mają wpływ aplikacje pracujące w tle oraz pobierane przez Ciebie pliki. Sprawdź również - jeżeli używasz Windows 10 - czy nie pobierają się aktualizacje systemowe, które są dużymi plikami.

Zmiana serwera

Serwer odgrywa ważną rolę w szybkości połączenia. Po pierwsze - odległość fizyczna ma znaczenie. Im bliżej Twojej lokalizacji znajduje się serwer, tym szybszego połączenia możesz spodziewać. Po drugie - wykorzystanie serwera. Nie zobaczysz go, dopóki nie klikniesz na ikonkę trzech kropek koło kraju, którego serwery są dostępne. Jak widzisz to na poniższym zrzucie ekranu, przy każdym serwerze w danym kraju podane jest jego procentowe wykorzystanie. Mówi to o tym, ile osób korzysta z danego serwera. Jeśli jest on wykorzystany w ponad 70%, może być bardzo wolny - w takiej sytuacji zmień go na inny.

Nord VPN - zmiana serwera

Dla wygody możesz zmienić domyślne wyświetlanie serwerów w kolejności od najmniej wykorzystanego, czyli najszybszego. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać ręcznie zarówno kraj, jak i konkretny serwer. Aby zmienić serwer, musisz użyć aplikacji NordVPN - rozszerzenie do przeglądarki nie pokazuje poszczególnych serwerów.

Użyj innego protokołu

W ustawieniach NordVPN znajduje się możliwość zmiany protokołu. Choć można byłoby spodziewać się PPTP, OpenVPN i L2TP, masz wybór tylko pomiędzy UDP i TCP. Domyślnie ustawiony jest UDP. Jeśli internet wolno działa, spróbuj zmienić na TCP i zobaczyć, czy będzie lepiej. Opcja zmiany znajduje się w Ustawienieniach - musisz w nie wejść i wybrać przejście do zaawansowanych.

NordVPN - zmiana protokołu

Użyj serwera p2p (peer-to-peer)

Jeśli w Twoim przypadku sieć VPN służy do pobierania i wysyłania plików, zwłaszcza przy wykorzystaniu klienta p2p (jak Bittorent), upewnij się, że masz połączenie z serwerem zoptymalizowanym do tego typu. Wszystkie zostaną wyświetlone po wyborze opcji P2P na liście serwerów.

NordVPN - wyspecjalizowane serwery

Uruchom ponownie sieć

Najstarsza metoda na wolno działający sprzęt i oprogramowanie to jego ponowne uruchomienie. Jeśli sieć VPN działa wolno, po prostu uruchom ponownie telefon, komputer, laptopa czy ruter. Powinno zadziałać, jeśli spowolnienie wynika z działania sprzętu. W przypadku urządzeń podłączanych do kontaktu, odłącz je na 30 sekund, a potem podłącz ponownie. Smartfon i tablet zrestartujesz, trzymając przycisk zasilania i wybierając odpowiednią opcję z tych, które zostaną wyświetlone.

Wyłącz firewall

Czasami na spowolnienie szybkości połączenia z siecią ma wpływ firewall. W takiej sytuacji wyłącz go na chwilę i zobacz, czy bez niego internet działa szybciej. Jednak pamiętaj - nie przebywaj w sieci zbyt długo przy wyłączonym firewallu! Jeżeli okaże się, że to właśnie on powoduje spowolnienie, wówczas spróbuj zainstalować inny. Gdy firewallem dysponuje Twój ruter, sprawdź w jego oprogramowaniu, czy nie ma zbędnych reguł. Jeśli nie znasz się na takich rzeczach, wówczas za dużo nie zrobisz - poza zmianą urządzenia na nowsze lub lepsze. Wiele ruterów dostarczonych przez dostawców sieci to przeważnie proste modele - rozważ, czy nie lepiej zainwestować w bardziej zaawansowany sprzęt. Tutaj znajdziesz nasz ranking routerów 2018.

Ostatnie uwagi

Jeśli wszystkie metody zawodzą i internet nadal wolno działa, spróbuj zaktualizować cały sprzęt - zaczynając od BIOS-u płyty głównej i sterowniki karty sieciowej, kończąc na firmware rutera i systemie operacyjnym uzywanego przez Ciebie urządzenia przenośnego.