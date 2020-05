Jak przyśpieszyć Windows 10? 8 niezawodnych sposobów

Windows 10 to szybki system operacyjny, lecz z czasem jego wydajność zaczyna spadać. Pokazujemy kilka prostych sposobów, aby przyśpieszyć komputer, który działa pod jego kontrolą.

Krok 1 z 8 - Jak przyśpieszyć Windows 10: Sprawdź, które programy spowalniają twój komputer

Czasami z powodu wadliwej aktualizacji Windows 10, błędów w oprogramowaniu firm trzecich lub problemów ze sprzętem, jedna z usług lub aplikacji działających w tle może obciążać pamięć i/lub procesor, co spowalnia cały system, a co za tym idzie - pracę programów oraz aplikacji. Aby sprawdzić, które programy i usługi mają obecnie największy wpływ na system (są najbardziej zasobożerne), naciśnij równocześnie lewy Ctrl, Alt oraz Delete. Wybierz Menedżer Zadań z listy.

Menedżer zadań Windows 10

Gdy już pojawi się okienko Menedżera zadań i nie widać w nim wielu pozycji, kliknij opcję Więcej szczegółów. Dzięki temu możesz zobaczyć listę wszystkich procesów uruchomionych na komputerze. W kolumnach Procesor i Pamięć, sprawdzisz czy istnieje jakiś wpis, który dominuje w statystykach. Jeśli zechcesz zatrzymać dowolny program, wystarczy, że klikniesz na nim prawym przyciskiem myszki, a następnie wybierz z menu kontekstowego Zakończ zadanie.

Krok 2 z 8 - Jak przyśpieszyć Windows 10: Sprawdź czy nie masz wirusa lub innego złośliwego oprogramowania

Zanim zaczniemy poszukiwania różnych usprawnień systemu, wskazane byłoby najpierw upewnić się czy przyczyną spowolnienia komputera nie jest przypadkiem jakieś niechciane oprogramowanie zainstalowane na dysku. Aby dowiedzieć się, który program powoduje nieprawidłowe działanie Windows 10, będziemy musieli przeskanować system. Oczywiście, możecie to zrobić wybranym programem antywirusowym, ale domyślny antywirus systemowy Windows Defender także może w tym pomóc. Aby go uruchomić należy wybrać Menu Start > Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Zabezpieczenia Windows. Wybierz Otwórz zabezpieczenia Windows. Następnie w zakładce Ochrona przed wirusami i zabezpieczeniami możesz uruchomić Windows Defender - jeśli jest wyłączony.

Windows Defender - włączanie

Po włączeniu - lub jeśli jest uruchomiony - możesz wybrać Szybkie skanowanie. Gdy chcesz sprawdzić system "głębiej", wówczas wybierz Opcje skanowania pod przyciskiem i zobaczysz następujący wybór:

Windows Defender - opcje skanowania

Krok 3 z 8 - Jak przyśpieszyć Windows 10: Czyszczenie przestrzeni dyskowej

Z biegiem czasu system operacyjny gromadzi większe ilości danych, które zajmują przestrzeń dyskową. Dzieje się tak podczas odwiedzania stron w sieci, aktualizowania systemu i programów. Najwięcej miejsca zajmują zazwyczaj pliki tymczasowe, jakie powstają podczas wielu operacji wykonywanych przez system. Jeśli dysk jest zapełniony lub pozostało na nim niewiele miejsca, może to powodować nieprawidłowe działanie wielu aplikacji i samego systemu Windows 10. Aby sprawdzić, jak dużo miejsca pozostało na dysku przejdź do Menu Start > Ustawienia > System > Pamięć.

W sekcji tej możesz sprawdzić, ile miejsca zajmują pliki tymczasowe, dokumenty oraz aplikacji. W przypadku plików tymczasowych możesz je usunąć - po kliknięciu pokaże się kolejne okienko, w którym możesz zobaczyć, jakie pliki (i w jakiej ilości) są niepotrzebne.

Windows 10 - czyszczenie plików tymczasowych

Podobnie prezentuje się to w przypadku dokumentów, a jeśli chodzi o aplikacje, zostanie wyświetlona pełna ich lista. Dobrze będzie usunąć aplikacje, których i tak nigdy nie używasz i uporządkować dokumenty. Ogólnie mówiąc, dobrze było zostawić co najmniej 10% wolnej przestrzeni na dysku - np. na dysku o pojemności 128 GB, należałoby pozostawić 12,8 GB wolnej przestrzeni.

Dobrym narzędziem, które znajdziesz w systemie Windows 10 jest Oczyszczanie dysku. Pozwoli szybko usunąć pliki tymczasowe i inne dane, które uzna za nieprzydatne śmieci. Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, kliknij na ikonkę wyszukiwania, a następnie wpisz: Oczyszczanie dysku. Kliknij na najwyższym wyniku, a następnie wybierz dysk, który chcesz oczyścić. Całą resztę narzędzie zrobi samo.

Krok 4 z 8 - Jak przyśpieszyć Windows 10: Ogranicz liczbę programów uruchamianych przy starcie

Po zainstalowaniu nowych programów często chcą one otrzymania uprawnień, by uruchamiać się przy starcie systemu. Oznacza to, że będą działać w tle, wykorzystując zasoby, nawet jeśli z nich nie korzystamy. Problem ten rozwiążesz korzystając z naszego poradnika pt. Jak usunąć programy startowe w Windows 10 i przyśpieszyć działanie komputera.

Krok 5 z 8 - Jak przyśpieszyć Windows 10: Zmień rozmiar pamięci wirtualnej w systemie

Kolejna szybka poprawka dla zwalniającego systemu to umożliwienie systemowi Windows 10 większego użycia pamięci wirtualnej. W tym celu kliknij na ikonce Ten komputer prawym przyciskiem myszki i wybierz Zaawansowane ustawienia systemu. Następnie w sekcji Wydajność wybierz: Ustawienia, a dalej - Zaawansowane. W sekcji Pamięć wirtualna kliknij przycisk Zmień.

W nowym oknie odznacz opcję Automatycznie zarządzaj rozmiarem pliku stronicowania dla wszystkich dysków i wybierz Rozmiar niestandardowy. Następnie konieczne będzie zdefiniowanie rozmiaru początkowego i maksymalnego i kliknięcie Ustaw, a następnie OK. Wybór w tej sprawie jest subiektywny (wymaga troszkę wiedzy), ale jeśli nie macie czasu sami tego przetestować, możecie na początek ustawić wartość 1,5 razy większą niż wielkość pamięci RAM w komputerze.

Krok 6 z 8 - Jak przyśpieszyć Windows 10: Ogranicz efekty wizualne

Windows 10 świetnie prezentuje się od strony wizualnej, a cały interfejs wypełniony jest animowanymi efektami. Efekty te mogą się co prawda podobać, ale na starszych maszynach warto rozważyć wyłączenie niektórych z nich.

Efekt wizualne systemu Windows 10

Aby to zrobić, wykonaj działania jak w poprzednim kroku, ale zamiast do sekcji Pamięć wirtualna, wejdź do Efekty wizualne.

Na ekranie pojawi się okno z listą różnych efektów wizualnych. Możesz odznaczyć te, które twoim zdaniem mogą być problematyczne lub po prostu wybrać opcję Dopasuj dla uzyskania najlepszej wydajności. Pamiętaj, aby kliknąć przycisk OK, aby zapisać zmiany.

Krok 7 z 8 - Jak przyśpieszyć Windows 10: Upgrade sprzętu

To jasne, że im starszy komputer tym trudniej będzie mu nadążyć za nowymi modelami. Czasem wystarczy jednak tylko kilka uaktualnień, by dać swojej maszynie nowe życie. Do najważniejszych zmian należy dokupienie pamięci RAM, ale też wymiana starego dysku twardego HDD na nowy dysk SSD. SSD jako główna partycja systemowa znacznie poprawi czas uruchamiania, przyśpieszy transfer plików, a także ogólny czas reagowania systemu. Więcej na ten temat w artykule: 10 genialnych i tanich sposobów na przyśpieszenie komputera. Co warto upgrade'ować? Zobacz także nasze zestawienie Najlepsze przenośne dyski twarde i SSD.

Przyśpiesz swój komputer: dysk SSD

Krok 8 z 8 - Jak przyśpieszyć Windows 10: program do czyszczenia systemu

Nawet po wykonaniu wszystkich powyższych kroków, wciąż możesz spróbować dodatkowych możliwości. Jedną z nich jest zainstalowanie dodatkowego programu do oczyszczania komputera. Takich aplikacji jest wiele, lecz nie wszystkie są równie bezpieczne w użyciu. Program, który możemy zarekomendować, to bezpłatny CCleaner - aplikacja usuwa wszystkie niechciane informacje, takie jak pliki tymczasowe czy martwe linki do katalogów, porządkuje skomplikowane logi rejestru, historię przeglądania stron internetowych i wiele innych. Dodatkowo, CCleaner jest bardzo łatwy w użyciu, więc znacznie uprości i zautomatyzuje proces czyszczenia i przyśpieszania systemu. Inny warty uwagi to Glary Utilities - kompleksowy zestaw programów do naprawy, konserwacji oraz optymalizacji pracy systemu operacyjnego.