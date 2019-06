Jak przyśpieszyć komputer z systemem Windows?

Przyśpiesz swój komputer dzięki kilku prostym wskazówką, które znacząco zwiększą wydajność systemu Windows 10.

Spis treści

Nowy komputer to najczęściej szybki komputer, ale z czasem wszystkie pecety zwalniają. Wpływa na to wiele czynników od ilości dokumentów i programów na dysku, poprzez coraz bardziej zasobożerne oprogramowanie, aż do upływu czas, który powoduje że na rynku pojawiają się dużo wydajniejsze podzespoły. Mamy jednak dobrą wiadomość.

Łatwo jest zwiększyć wydajność Twojego komputera za pomocą kilku prostych sztuczek. Na dodatek wykonasz je w domu i nie wydasz ani złotówki.

Źródło: techadvisor

Jest tylko jeden wyjątek od tej reguły. Jeżeli posiadasz laptopa lub komputer PC z klasycznym mechanicznym dyskiem twardym HDD, a nie nowoczesną pamięcią półprzewodnikową SSD zdecydowanie zalecamy wymianę dysku. Choć nasze wskazówki pozwolą Ci na zwiększenie tempa pracy komputera to nic nie zastąpi szybkiej i wydajnej pamięci. Wymiana dysku z HDD na SSD to najbardziej efektywny sposób na znacznie zwiększenie wydajności komputera. Dodatkowo w dzisiejszych czasach dyski SSD znacznie staniały i nośnik o pojemności 256 GB, który jest wystarczający dla większości użytkowników kupisz już poniżej 200 zł.

1. Usuń programy z autostartu

Jednym z powodów, przez które rozruch komputera trwa dłużej, niż byś sobie tego życzył są programy znajdujące się w autostarcie. To przydatne narzędzie, które pozwala Ci na uruchomienie systemu z wybranymi aplikacjami, z których będziesz korzystał np. Spotify, ale znajduje się tam także spora część aplikacji, z których z pewnością nie będziesz korzystał, a są one uruchamianie przy każdym rozruchu systemu.

Po prawej stronie paska zadań znajdziesz strzałkę wskazującą do góry. Kliknij ją, a zobaczysz programy, które uruchamiają się razem z systemem Windows. Niektóre z nich są niezbędne. Do tej grupy zaliczymy między innymi oprogramowanie antywirusowe oraz narzędzia do synchronizacji danych z chmurą np. OneDrive. Z drugiej strony może się tam znajdować spora ilość niepotrzebnego oprogramowania zainstalowanego przez producenta Twojego komputera/laptopa.

Pamiętaj, że nawet jeżeli zdecydujesz się na usunięcie poszczególnych programów z autostartu nadal będziesz mógł je uruchomić ręcznie.

Aby usunąć wybrane aplikacje z autostartu przejdź do Ustawienia > Aplikacje > Autostart.

W tym miejscu nie znajdziesz jednak wszystkich aplikacji oraz usług, które uruchamiają się wraz z systemem operacyjnym.

Aby wyłączyć wszystkie inne programy i aplikacje pomocnicze uruchamiające się wraz z Windowsem naciśnij Windows + R, wpisz msconfig i kliknij Enter. Wybierz zakładkę Usługi i zaznacz Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft. Zobacz, jakie aplikacje i usługi pozostały i wyłącz te, które są dla Ciebie zbędne. Odradzamy dezaktywacje usług firmy Intel, AMD, NVidia i innych producentów podzespołów znajdujących się wewnątrz Twojego komputera, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na jego pracę.

Możesz również uruchomić Menedżera zadań w systemie Windows 8 oraz Windows 10 i przejść do zakładki Uruchamianie. Również w tym miejscu znajdziesz programy i usługi, które uruchamiają się razem z systemem operacyjnym. Jeżeli nie jesteś pewien, do Czego służy dany wpis możesz łatwo znaleźć o nim informacje w Google.

2. Defragmentacja dysku twardego

Ostatnie wersje systemu operacyjnego Windows automatycznie defragmentują dysk, ale możesz samodzielnie wykonać ten proces, aby nieco przyśpieszyć działanie komputera. W tym celu uruchom Eksplorator plików i przejdź do Mój komputer (Ten komputer w systemie Windows 10) oraz kliknij prawym przyciskiem myszy na dysk, który chcesz poddać procesowi defragmentacji. Wybierz właściwości. Przejdź do zakładki Narzędzia i kliknij Optymalizuj. Wybierz interesujący Cię dysk (w przypadki, gdy jest ich więcej) oraz ponownie kliknij Optymalizuj. Dalej podążaj zgodnie z wskazówkami kreatora. Pamiętaj, że proces defragmentacji dysku może potrwać nawet kilka godzin.

Musisz wiedzieć, że nie należy używać narzędzia defragmentacji jeżeli Twój komputer posiada dysk półprzewodnikowy SSD. Uruchomienie defragmentacji na dysku SSD przyczyni się do jego szybszego zużycia. W przypadku, gdy Twój komputer posiada zarówno dysk twardy, jak i SSD upewnij się, że przeprowadzasz proces defragmentacji na dysku HDD.

3. Sprawdź, czy nie posiadasz żadnego złośliwego oprogramowania

Zalecamy okresowe wykonanie skanowania całego systemu w celu upewnienia się, że nie posiadasz żadnego złośliwego oprogramowania, które nie tylko może spowodować szkody w obrębie systemu operacyjnego, usunąć Twoje pliki, ale także znacząco wpłynąć na obniżenie wydajności komputera.

W celu wykonania skanowania możesz wykorzystać wbudowane w system Windows narzędzie Defender. Uruchom Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Zabezpieczenia Windows > Ochrona przed wirusami i zagrożeniami. Do wyboru będziesz miał pełne skanowanie oraz szybkie skanowanie. Zalecamy wykonanie pełnego skanowania. Szybkie skanowanie jest wykonywane automatycznie co jakiś czas.

Jeżeli system Windows wykryje jakieś nieprawidłowości poinformuje Cię o tym i przedstawi możliwości rozwiązania problemu.

Jeżeli korzystasz z dodatkowego oprogramowania antywirusowego możesz przeprowadzić pełne skanowanie systemu z jego poziomu.

4. Dostosuj ilość pamięci wirtualnej używanej przez system Windows

Ustawienia pamięci wirtualnej w systemie Windows 10 są domyślnie bardzo skromne. Jest to dotkliwe szczególnie dla posiadaczy urządzeń wyposażonych w mniejszą ilość pamięci operacyjnej. Na szczęście możesz łatwo zmienić rozmiar pamięci wirtualnej.

Otwórz Eksplorator plików i przejdź do Ten komputer. Kliknij prawym przyciskiem myszy w wolne miejsce i wybierz właściwości. Gdy otworzy się okno z informacjami o systemie w lewym rogu znajdziesz opcję Zaawansowane ustawienia systemu. Kliknij je i wybierz Ustawienia w sekcji Wydajność. Następnie przejdź do Zaawansowane i w sekcji Pamięć wirtualna wybierz Zmień...

W naszym przypadku rozmiar pliku stronicowania został ustawiony automatycznie przez system na 2085 MB, co nie jest zbyt dużą ilością miejsca. Takie ustawienia są jednak spowodowane zastosowaniem zaledwie 120 GB nośnika SSD w naszym laptopie. Optymalne ustawienie to rozmiar nieco większy od ilości pamięci operacyjnej zastosowanej w komputerze.

5. Zrezygnuj z efektów wizualnych

Może się wydawać, że w 2019 roku, kiedy większość komputerów wyposażona jest w wielordzeniowe procesory oraz nawet kilkadziesiąt GB pamięci RAM rezygnacja z efektów wizualnych nie ma sensu. To nie do końca prawda, ponieważ Windows 10 używa animacji w całym systemie. Są one ładne, ale w przypadku nowszych komputerów zabierają czas, ponieważ otwarcie programu z wyłączoną animacją jest szybsze. Starsze komputery muszą z kolei wykorzystywać swoje zasoby sprzętowe, aby odtworzyć ładną animację zamiast skupić się na otwarciu programu, z którego chcesz skorzystać.

Aby zarządzać ustawieniami efektów wizualnych otwórz Eksplorator plików i przejdź do Ten komputer. Kliknij prawym przyciskiem myszy w wolne miejsce i wybierz właściwości. Gdy otworzy się okno z informacjami o systemie w lewym rogu znajdziesz opcję Zaawansowane ustawienia systemu. Następnie w sekcji Efekty wizualne możesz dostosowywać ilość animacji i wygląd systemu do własnych potrzeb. Domyślnie zaznaczona jest opcja Niech system Windows wybierze optymalne ustawienia. Możesz skorzystać z opcji Dopasuj do uzyskania najlepszej wydajności lub Dopasuj do uzyskania najlepszego wyglądu. Istniej również możliwość dezaktywacji poszczególnych opcji.

6. Reinstalacja systemu Windows

Dosyć drastycznym, ale także bardzo skutecznym sposobem na zwiększenie wydajności oraz komfortu pracy z komputerem jest reinstalacja systemu Windows. Polecamy ją w szczególności użytkownikom, którzy posiadają starszy komputer, który był aktualizowany z systemu Windows 7/8 do Windowsa 10, a w międzyczasie dostał jeszcze kilka aktualizacji rozwojowych. Przywrócenie go do ustawień fabrycznych i reinstalacja systemu z pewnością przyśpieszy jego działanie.

Musisz wiedzieć, że reinstalacja systemu usunie nie tylko niechciane programy i zbędne pliki, ale także wszystkie aplikacje, z których korzystasz oraz Twoje dokumenty. Pamiętaj, aby przed przystąpieniem do procesu reinstalacji systemu Windows wykonać pełną kopię zapasową oraz zgrać wszystkie istotne dla Ciebie rzeczy na inny nośnik.

Płyta instalacyjna lub bootowalny nośnik USB z obrazem ISO systemu Windows jest potrzebny jedynie w przypadku Windows'a 7 oraz starszych edycji. Jeżeli korzystasz z Windowsa 8 lub 10 nie potrzebujesz żadnych dodatkowych plików. Wystarczy, że udasz się do Ustawień > Aktualizacja i zabezpieczenia > Odzyskiwanie > Resetuj ustawienia komputera do stanu początkowego. System zapyta się Ciebie, czy chcesz pozostawić pliki osobiste, ale nie zalecamy stosowania tego rozwiązania.

7. Zaktualizuj sterowniki oraz aplikacje

Dobrym pomysłem jest aktualizacja oprogramowania, z którym pracujesz. Oczywiście nie każemy Ci kupować nowej licencji na Office 2019, jeżeli korzystasz z wersji 2016 i zaspokaja ona Twoje potrzeby.

Nieaktualne sterowniki, programy oraz sam system Windows mogą powodować powolne działanie całego systemu. Aktualne oprogramowanie to także w większości przypadków bezpieczniejsze oprogramowanie.

Aktualizacje sterowników odpowiedzialnych za poprawne działanie podzespołów znajdujących się w Twoim komputerze często pozwalają na zwiększenie wydajności oraz łatają ewentualne błędy.

Nie musisz jednak po kolei sprawdzać każdego sterownika i ręcznie szukać w internecie, czy dostępna jest jego nowsza wersja. Możesz skorzystać z rożnego rodzaju oprogramowania, które wykona cały proces za Ciebie. Możesz pobrać program, który przeskanuje Twój system oraz wyszuka w sieci, czy dostępne są jakieś aktualizacje sterowników lub programów. Wielu producentów dodaje takie oprogramowanie do laptopów np. Huawei PC Manager. Jeżeli chodzi o komputery stacjonarne takie oprogramowanie często dostarczane jest razem z płytą główną np. MSI Live Update.

8. Zwolnij miejsce na dysku

Usunięcie zbędnego oprogramowania oraz nieużywanych plików również może pozytywnie wpłynąć na wydajność Twojego komputera. Dzięki usunięciu zbędnych plików uzyskasz najlepsze efekty, jeżeli korzystasz z klasycznego dysku twardego HDD. Im więcej rzeczy na nim przechowujesz tym jego niewielka i tak wydajność spada, a sam proces defragmentacji, o którym pisaliśmy wyżej trwa dłużej.

Możesz skorzystać także z wbudowanego w system Windows narzędzia do oczyszczania dysku. Uruchom Eksplorator plików i przejdź do Ten komputer. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybrany dysk i kliknij Właściwości. W sekcji Ogólne wybierz Oczyszczanie dysku. Możesz wybrać, jakie pliki chcesz usunąć. Na naszym laptopie zaledwie po tygodniu używania po całkowitej reinstalacji systemu do usunięcia było ponad 2 GB danych.

Wiele komputerów PC posiada zainstalowane wiele zbędnych aplikacji. Część z nich pojawia się już na etapie produkcji komputera. Możliwe także, że kiedyś korzystałeś z jakiegoś programu lub grałeś w gry. Obecnie już tego nie robisz, ale zapomniałeś odinstalować program/grę.

Przejdź do Panelu sterowania > Programy > Odinstaluj program. Ujrzysz listę całego oprogramowania, które zainstalowano na komputerze. Sprawdź, które programy są dla Ciebie zbędne i odinstaluj je. Pamiętaj jednak, że na liście mogą znajdować się także sterowniki, dlatego, jeżeli nie jesteś pewien, do czego służy dany program sprawdź to w sieci.

9. Zainstaluj szybsze oprogramowanie

Czasami możliwe jest na zwiększenie wydajności poprzez zainstalowanie lżejszego i szybszego oprogramowania. Przykładowo jeżeli korzystasz z zasobożernej przeglądarki, jak np. Google Chrome możesz spróbować skorzystać z Microsoft Edge. To lepiej zoptymalizowana przeglądarka internetowa, która powinna szybciej działać w szczególności na starszych lub mniej wydajnych komputerach.

Mniejsze, lżejsze programy są często o wiele szybsze, niż duże pełnoprawne odpowiedniki. Np. Microsoft Office 2013 dla użytkowników domowych oraz studentów zajmuje około 3 GB. LibreOffice, który jest jego darmowym odpowiednikiem zajmuje jedynie kilkaset megabajtów.

Kolejnym przykładem może być Adobe Photoshop Elements ważący około 1,5 GB podczas, gdy GIMP zajmie jedynie 150 MB przestrzeni na dysku.

Jeżeli jesteś graczem i chciałbyś zwiększyć wydajność, z jaką działają gry niestety musisz iść na pewne kompromisy. Możesz zmniejszyć ilość detali lub obniżyć rozdzielczość. Równie wyłączenie antyaliasing powinno znacząco wpłynąć na poprawę płynności działania gier. Niestety komfort grania z zadowalającą ilością klatek na sekundę okupiony będzie znacznym spadkiem atrakcyjności wizualnej danej gry.

10. Modyfikacja sprzętu

Ostatnim krokiem wpływającym na wzrost wydajności komputera jest modernizacja jego podzespołów. Niestety to rozwiązanie nie jest już darmowe. Wszystkie dotychczas omawiane przez nas techniki przyśpieszania są wstanie przywrócić pierwotną wydajność komputera. Stary komputer może jednak nie być w stanie uruchomić najnowszej gry lub specjalistycznego oprogramowania. Z tego powodu wymagana może być modyfikacja sprzętu, która zwiększy wydajność komputera.

Pamięć RAM

Źródło: techadvisor

Wiele starszych komputerów posiada niewielką ilość pamięci operacyjnej, która nie pozwala na płynną pracę z wieloma nowoczesnymi aplikacjami. W dzisiejszych czasach 8 GB to minimum, które zapewnia komfortową pracę z systemem Windows 10 oraz 64 bitowymi aplikacjami.

Zwiększenie ilości pamięci operacyjnej poprzez wymianę modułów jest szybkim i skutecznym sposobem na zwiększenie wydajności oraz komfortu pracy. Musisz jednak wcześniej upewnić się, że Twój komputer/laptop może mieć wymienioną pamięć operacyjną oraz jaki typ modułów musisz kupić. Na rynku dostępne są obecnie moduły DDR3 oraz DDR4. Część starszych komputerów może jeszcze posiadać wolne moduły DDR2, które są obecnie dosyć kosztowne. Pamiętaj także, że laptopy wykorzystują inne kości, niż komputery stacjonarne. Jeżeli posiadasz ultrabooka prawdopodobnie nie będziesz mógł wymienić pamięci, ponieważ będzie ona wlutowana bezpośrednio na płytę główną. Niektórzy producenci wlutowują 4 GB pamięci operacyjnej oraz oferują dodatkowy slot, który umożliwia zwiększenie ilości RAM'u. Przed zakupem upewnij się także, że Twój komputer będzie w stanie wykorzystać więcej pamięci, niż posiada obecnie.

Montaż dysku SSD

Źródło: techadvisor

Dysk półprzewodnikowy (SSD) to najlepszy sposób na zwiększenie wydajności w wielu starszych komputerach PC i laptopach. Na rynku do wyboru jest wiele rodzajów tego typu dysków. Wykorzystują one popularne złącze SATA III (kompatybilne z SATA II), które znajdziesz w praktycznie każdym komputerze nie starszym, niż 10 lat. Do wyboru są także mniejsze moduły montowane w złączu M.2 oraz dyski SSD, które łączą się z komputerem za pomocą interfejsu PCIe lub NVMe. Te ostatnie zaoferują transfery wynoszące nawet kilka GB na sekundę, ale nie będą kompatybilne ze starszymi komputerami.

Dobrą wiadomością jest, że nawet zakup taniego dysku SSD ze złączem SATA w formacie 2,5 cala zaoferuje Twojemu komputerowi potężny wzrost wydajności.

Jeżeli planujesz modernizować komputer, a nie posiadasz jeszcze dysku SSD to właśnie od jego montażu powinieneś zacząć.