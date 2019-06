Jak przyśpieszyć pobieranie plików na PS4?

Oto, w jaki sposób przyśpieszyć pobieranie plików na konsoli PlayStation 4 przy użyciu serwera proxy.

PlayStation 4 jest najlepiej sprzedającą się konsolą tej generacji (do końca 2018 roku sprzedano 91,6 miliona egzemplarzy), ale nie jest to urządzenie pozbawione wad. Każdy gracz czytający ten artykuł z pewnością już wie, co mamy na myśli. Dużym problemem, z którym borykają się użytkownicy konsoli PlayStation 4 oraz PlayStation 4 Pro jest niska prędkość pobierania plików niezależnie od przepustowości połączenia internetowego. To szczególnie bolesna usterka, gdy chcesz pobrać nową grę, która waży kilkadziesiąt gigabajtów.

Źródło: techadvisor

W tym krótki artykule wyjaśniamy, dlaczego konsola PlayStation 4 wolno pobiera pliki oraz jak można przyśpieszyć pobieranie za pomocą serwera proxy. Zapewne wydaje Ci się to bardzo skomplikowane, ale nie martw się cały proces jest naprawdę prosty.

Przyśpiesz pobieranie plików na PS4 przy użyciu serwera proxy

Kluczem do sukcesu jest skonfigurowanie serwera proxy na komputerze PC tak, aby konsola PlayStation 4 mogła go wykorzystywać do pobierania danych z PlayStation Network, co powinno znacząco zwiekszyć prędkość pobierania danych.

Wystarczy, że postąpisz zgodnie z poniższymi krokami:

Pobierz i zainstaluj CCProxy na swoim komputerze PC. Możesz zdecydować się na płatną wersję, ale nie jest ona niezbędna. Aby przyśpieszyć pobieranie plików na konsoli PlayStation 4 wystarczy Ci bezpłatna wersja. 2. Otwórz CCProxy i kliknij Stop, aby zatrzymać działanie usługi, która automatycznie uruchamia się po otwarciu programu. 3. Kliknij Options i znajdź listę protokołów HTTP/RTSP; zmień odpowiedni adres IP w rozwijanym menu z 0.0.0.0 na lokalny adres IP (powinna pojawić się tylko jedna inna opcja). 4. Zapisz adres IP i numer portu z listy HTTP. 5. Na Twojej konsoli PlayStation 4 przejdź do Ustawień > Sieć > Konfiguracja połączenia internetowego i wybierz preferowany typ połączenia (bezprzewodowy za pomocą Wi-Fi lub przewodowy). Pamiętaj, że oba urządzenia (komputer oraz konsola) muszą znajdować się w tej samej sieci. 6. Wybierz ustawienia ręczne i wybierz Auto dla wszystkich opcji z wyjątkiem Proxy. 7. Wprowadź adres IP oraz numer portu, które wcześniej zapisałeś. 8. Zapisz ustawienia sieciowe.

To wszystko, co musisz zrobić! Od teraz Twoja konsola PlayStation 4 powinna szybciej pobierać gry oraz aktualizację z PlayStation Network (PSN). Transfer powinien być zbliżony do możliwości Twojego łącza. Jeżeli posiadasz szybki internet prędkość pobierania może wzrosnąć nawet dwukrotnie.

Jest jednak jeden warunek. Połączenie internetowe Twojej konsoli PlayStation 4 będzie działać tylko przy użyciu serwera Proxy co powoduje, że w chwili, gdy korzystasz z konsoli musisz mieć uruchomiony również komputer PC, który jest tym serwerem.

Rozwiązaniem tego problemu jest korzystanie z serwera proxy tylko wtedy, gdy masz do pobrania znaczne ilości aktualizacji lub nowe gry. Po ich zainstalowaniu możesz powrócić do standardowych ustawień sieciowych, dzięki czemu nie będziesz musiał uruchamiać komputera za każdym razem, gdy będziesz chciał zagrać na konsoli.