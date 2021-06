Jak przywrócić iOS 14/iPadOS 14? [PORADNIK]

Apple wydało pierwsze deweloperskie bety iOS 15 oraz iPadOS 15 i już dziś możesz je zainstalować na swoim urządzeniu. Jeśli jednak z jakiegoś powodu chcesz powrócić do wcześniejszy wersji systemów - przygotowaliśmy poradnik, dzięki któremu jest to możliwe.

Jeśli nie możesz poradzić sobie z błędami bety dla deweloperów, możesz powrócić do systemu iOS 14.

Apple zaprezentowało na WWDC 2021 (zapoznaj się z naszą relacją) nowe wersje systemów operacyjnych iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 oraz macOS 12 Monterey.

W poniedziałek 07.06.2021 roku Apple wydało pierwsze wersje deweloperskie swoich systemów operacyjnych (Developer Preview 1). Są to bardzo wczesne wersje poglądowe (Pre-beta, Alpha), które pozwalają deweloperom z całego świata zapoznać się z nowymi funkcjami, które do użytkowników sprzętu Apple trafią dopiero jesienią.

Pierwsze wersje beta nie są dostępne dla zwykłych użytkowników. Wszystko ze względu na ilość błędów i bugów. Jeżeli chcesz już dziś zainstalować iOS 15/iPadOS 15 na swoim iPhone lub iPad możesz to zrobić wykorzystując nasz poradnik.

Aktualizacja do iOS 15

Apple poinformowało również, że wyda publiczną wersję beta nadchodzącego oprogramowania w lipcu. Jeśli nie mogłeś się doczekać ani publicznej bety, ani oficjalnego wydania i zainstalowałeś wersję dla deweloperów, a teraz masz wyrzuty sumienia, mamy dobrą wiadomość - możesz wrócić do iOS 14 lub iPadOS 14.

Niestety, mamy też złe wieści. Powrót do aktualnego oficjalnego wydania będzie wymagał fabrycznego zresetowania telefonu lub tabletu. Jeśli utworzyłeś kopię zapasową przed dołączeniem do bety, możesz jej użyć do przywrócenia iPhone'a lub iPada, ale pamiętaj, że wszelkie zmiany lub nowe informacje od czasu zainstalowania bety zostaną utracone.

Jak przywrócić iPhone'a lub iPada do systemu iOS 14?

Aby zakończyć proces odinstalowywania, będziesz potrzebował:

komputera Mac lub PC

lub odpowiedniego kabla do podłączenia iPhone'a lub iPada do komputera

do podłączenia iPhone'a lub iPada do komputera jeśli jesteś w systemie Windows - musisz zainstalować iTunes

Jeśli używasz komputera Mac, upewnij się, że oprogramowanie systemowe jest zaktualizowane. Możesz to zrobić klikając logo Apple u góry ekranu, a następnie wybierając kolejno opcje Preferencje systemowe > Aktualizacja oprogramowania.

Zacznij od podłączenia telefonu lub tabletu do komputera, a następnie przełącz go w tryb odzyskiwania. To powie komputerowi, że podłączone urządzenie musi mieć przeinstalowany system operacyjny. Aby przejść do trybu odzyskiwania, będziesz musiał wykonać specyficzne czynności dla Twojego urządzenia wymienione poniżej. O tym, że jesteś w trybie odzyskiwania, poinformuje Cię czarny ekran urządzenia, na którym widać kabel skierowany w stronę MacBooka. W przypadku korzystania z kombinacji przycisków, iPhone lub iPad uruchomi się ponownie podczas tego procesu - ważne jest, aby nie puścić przycisków, dopóki nie zobaczysz ekranu trybu odzyskiwania. Jeśli puścisz je zbyt wcześnie, powtórz kroki.

iPhone 6S lub starszy, iPad z home button lub iPod Touch 6. generacji lub starszy - przytrzymaj przycisk usypiania/budzenia i home button w tym samym czasie, aż zobaczysz ekran trybu odzyskiwania.

- przytrzymaj przycisk usypiania/budzenia i home button w tym samym czasie, aż zobaczysz ekran trybu odzyskiwania. iPhone 7, 7 Plus lub iPod Touch 7. generacji - przytrzymaj jednocześnie przycisk usypiania/budzenia i przycisk zwiększania głośności, aż zobaczysz ekran trybu odzyskiwania.

- przytrzymaj jednocześnie przycisk usypiania/budzenia i przycisk zwiększania głośności, aż zobaczysz ekran trybu odzyskiwania. iPhone 8 lub nowszy - szybko naciśnij przyciski zwiększania głośności, a następnie zmniejszania głośności, a następnie przytrzymaj przycisk boczny, aż zobaczysz ekran trybu odzyskiwania.

- szybko naciśnij przyciski zwiększania głośności, a następnie zmniejszania głośności, a następnie przytrzymaj przycisk boczny, aż zobaczysz ekran trybu odzyskiwania. iPad Pro - szybko naciskaj przyciski zwiększania głośności, a następnie zmniejszania głośności, a następnie przytrzymaj górny przycisk, aż zobaczysz ekran trybu odzyskiwania.

Mamy nadzieję, że przed instalacją iOS 15 wykonałeś kopię zapasową swojego iPhone'a lub iPada.

Po przełączeniu urządzenia w tryb odzyskiwania na komputerze zostanie wyświetlony monit informujący o wykryciu urządzenia w trybie odzyskiwania. Pojawi się pytanie, czy chcesz przywrócić lub zaktualizować urządzenie, wybierz Przywróć. Komputer pobierze i zainstaluje najnowszą oficjalną wersję systemu iOS 14 na Twoim urządzeniu (obecnie iOS 14.6).

Jeśli nie zobaczysz monitu, będziesz musiał otworzyć Findera (na komputerze Mac) lub iTunes (na komputerze PC), wybrać swoje urządzenie, a następnie wybrać Przywróć.

Jeśli korzystasz z tego samego komputera, na którym utworzono kopię zapasową telefonu lub tabletu przed zainstalowaniem wersji beta, zostaniesz zapytany, czy chcesz użyć tej kopii do przywrócenia urządzenia po powrocie do systemu iOS 14. Jeśli nie utworzyłeś kopii zapasowej, będziesz musiał zacząć od świeżej instalacji.