Jak przywrócić iPhone'a lub iPad'a do ustawień fabrycznych

Dostałeś nowego iPhone'a i chcesz sprzedać stary model, a może pragniesz gruntownie wyczyścić swoje urządzenie? Pokazujemy, jak przywrócić urządzenia z systemem iOS i iPad OS do ustawień fabrycznych.

Przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych wydaje się stosunkowo prostą czynnością, ale w przypadku sprzętu od Apple można bardzo łatwo wpaść w pułapkę. Ze względu na liczne, bardzo skuteczne zabezpieczenia zerowanie telefonu lub tabletu może skończyć się nie tak, jak zakładaliśmy.

Źrodło: apple.com

W poniższym artykule pokazujemy, jak poprawnie i bezpiecznie wykonać zerowanie urządzeń z systemem iOS oraz iPad OS.

Krok 1 - Kopia zapasowa w iCloud, iTunes lub Finder

Niezależnie od tego czy planujemy sprzedać nasze urządzenie, przekazać je komuś z rodziny czy po prostu przywrócić do ustawień fabrycznych, aby pozbyć się nagromadzonych przez lata aplikacji i niepotrzebnych danych przed przystąpieniem do zerowania powinniśmy zadbać o wykonanie pełnej kopii zapasowej.

Apple umożliwia wykonanie kopii w chmurze iCloud lub lokalnie na komputerach z systemem Windows oraz macOS. W przypadku wykorzystania komputera procedura nieco różni się po aktualizacji systemu do iOS 13 oraz macOS 10.14 Catalina. W najnowszym systemie na komputer Mac brakuje bowiem aplikacji iTunes. Od września tego roku urządzenia z systemem iOS oraz iPadOS synchronizują się przy wykorzystaniu przeglądarki plików Finder. To proste i sprawnie działające rozwiązanie.

Aby wykonać kopię zapasową w iCloud należy przejść do Ustawienia > kliknąć miniaturkę w górnej części ekranu > iCloud > Backup w iCloud. Po aktywacji tej opcji urządzenie automatycznie rozpocznie proces backupu (urządzenie musi być podłączone do Wi-Fi). W przypadku dużej ilości plików może okazać się, że darmowe 5 GB przestrzeni dyskowej jest niewystarczające. Apple oferuje płatne pakiety 50 GB za 3,99 miesięcznie, 200 GB za 11,99 zł oraz 2 TB za 39,99 zł miesięcznie. Dwa droższe plany można współdzielić rodzinnie.

W przypadku wykonywania kopii zapasowej lokalnie na komputerze z systemem Windows należy wykorzystać program iTunes. Po podłączeniu iPhone'a/iPad'a za pomocą przewodu dołączonego do zestawu lub kabla z certyfikatem MFI iPhone powinien automatycznie uruchomić zainstalowany program iTunes. Kolejnym krokiem jest pozwolenie komputerowi na dostęp do danych na urządzeniu mobilnym. W tym celu należy kliknąć Zaufaj i prowadzić kod blokady urządzenia.

W sekcji Backup należy wybrać opcję Utwórz backup teraz i zaczekać, aż urządzenie wykona kopię zapasową na komputerze. Może to potrwać kilkadziesiąt minut. Wszystko zależy od ilości plików na urządzeniu mobilnym.

Gdy użytkownik posiada komputer z systemem macOS nie musi instalować żadnych dodatkowych programów. W przypadku posiadania starszej wersji systemu operacyjnego do macOS 10.13 włącznie proces przebiega identycznie, jak w przypadku komputera z Windowsem. Aby wykonać kopię zapasową urządzenia na komputerze Mac z systemem macOS 10.14 Catalina należy podłączyć iPhone'a/iPad'a do komputera za pomocą przewodu dołączonego do zestawu lub kabla z certyfikatem MFI. Kolejnym krokiem jest uruchomienie nowego okna Finder. W zakładce Miejsca pojawi się podłączony iPhone.

Należy pozwolić komputerowi na dostęp do danych na urządzeniu mobilnym. W tym celu należy kliknąć Zaufaj i prowadzić kod blokady urządzenia. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji Utwórz backup teraz.

Krok 2 - Czy pamiętasz hasło do iCloud ?

Przed zerowaniem urządzenia z systemem iOS/iPad OS należy przypomnieć sobie najpierw hasło do konta iCloud, które powiązane jest na komputerze. Można spróbować zalogować się do konta przy wykorzystaniu witryny iCloud.com. Hasło jest niezbędne, aby wyłączyć blokadę Find My iPhone, która pozwala uruchomić blokadę Activation Lock widoczną na głównej grafice. W przypadku zerowania z poziomu iCloud po ponownym uruchomieniu konieczne będzie wpisanie hasła do powiązanego wcześniej konta iCloud. Jeżeli użytkownik nie pamięta hasła i nie będzie w stanie go odzyskać, urządzenie stanie się bezużyteczne.

Krok 3 - Wyłącz zabezpieczenie Find My iPhone/Find My iPad

Kolejnym krokiem jest wyłączenie systemu lokalizacji urządzenia Find My iPhone/Find My iPad. Polecamy zrobić to przed zerowaniem urządzenia, aby upewnić się, że urządzenie nie zostanie zablokowane po przywróceniu do ustawień fabrycznych.

Aby wyłączyć usługę Find My iPhone/Find My iPad należy przejść do Ustawień > kliknąć ikonę z miniaturką w górnej części ekranu > Lokalizator > Znajdź mój iPhone i odznaczyć tę funkcję. Konieczne będzie wpisanie hasła do konta iCloud.

Krok 4 - Przywracanie urządzenia do ustawień fabrycznych

Użytkownik pragnący przywrócić swoje urządzenie do ustawień fabrycznych może wybrać dwie opcje. Zerując urządzenie można zdecydować się na wykonanie tej funkcji z poziomu urządzenia lub przy wykorzystaniu komputera. Korzystając z komputera iPhone/iPad zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji systemu iOS/iPad OS.

Przywracanie z poziomu urządzenia

Aby wyzerować iPhone'a/iPad'a z poziomu systemu należy przejść do Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Wszystkie ustawienia. W kolejnym kroku należy wpisać kod dostępu do urządzenia oraz hasło do konta iCloud przypisanego do telefonu.

Przywracanie z aktualizacją z poziomu komputera

Aby przywrócić urządzenie z jednoczesną aktualizacją systemu do najnowszej wersji należy uruchomić program iTunes lub nowe okno Findera oraz podłączyć urządzenie zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami.

W kolejnym kroku należy kliknąć Odtwórz iPhone'a. W tym momencie komputer zainicjuje proces pobierania najnowszej wersji oprogramowania układowego kompatybilnego z zerowanym urządzeniem. Po jego pobraniu rozpocznie się proces przywracania urządzenia do ustawień fabrycznych.

To już wszystko, co trzeba zrobić, aby poprawnie wyzerować urządzenie z systemem iOS/iPad OS.