Jak rozwiązać problemy z Wi-Fi w Windows 10

Problemy z brakiem bezprzewodowego połączenia w Internetem nie należą do rzadkości. Nie wiele osób zdaje sobie sprawę, jak łatwo można poradzić sobie z rozwiązaniem tego problemu.

Spis treści

Często pracujemy na laptopach w różnych miejscach - dom, biuro, hotspot w kawiarni na mieście - korzystając z bezprzewodowego dostępu do Internetu dzięki naszej karcie Wi-Fi. Ile razy wyskoczył Wam podczas pracy komunikat o nieoczekiwanym braku dostępu do sieci WWW uniemożliwiający dalsza pracę? Bez odpowiedniej wiedzy, w większości wypadków czeka nas niechciany przestój w pracy. W biurze możecie poprosić o pomoc dział IT - o ile są na miejscu. W domu Podłączyć kabel Ethernetowy. Będąc na mieście raczej nie zapytacie przypadkowych przechodniów o pomoc.

Rozwiązanie tego problemu może być bardzo łatwe i szybkie do przeprowadzenia, nawet jeśli użytkownik komputera nie dysponuje wiedza z dziedziny IT.

Uruchom ponownie komputer

Może to dziwić, ale w wielu przypadkach zwyczajne wyłączenie i włączenie komputera załatwia sprawę, problem rozwiązuje się automatycznie.

Sprawdź czy karta Wi-Fi jest włączona

Jeśli w prawym dolnym rogu koło zegara, nie widzimy ikony połączenia sieciowego, to prawdopodobnie karta Wi-Fi jest wyłączona. Może się zdarzyć, że niechcący nacisnęliśmy klawisz lub kombinację klawiszy, która wyłącza działanie naszej karty Wi-Fi. W zależności od marki posiadanego przez nas sprzętu kombinacja ta może się różnić. Mimo wszystko najczęściej jest to kombinacja klawisza FN + klawisza z logiem sieci bezprzewodowej, ale może być też to dedykowany tylko tej funkcji przycisk.

Zrestartuj kartę Wi-Fi

Nieco bardziej skomplikowaną operacją jest systemowe wyłączenie i ponowne włączenie karty Wi-Fi. Aby tego dokonać klikamy prawym przyciskiem myszki na ikonę sieci, w prawym dolnym rogu, koło zegara i wybieramy Otwórz ustawienia sieci i Internetu

Następnie w otwartym oknie klikamy lewym przyciskiem myszy na Zmień opcje karty

W oknie Połączenia sieciowe wybieramy ikonę symbolizującą naszą kartę Wi-Fi i klikamy na nią prawym przyciskiem myszy i wybieramy Wyłącz.

Ikona zrobi się szara. Ponownie klikamy na nią prawym przyciskiem myszy i wybieramy Włącz.

Jeśli żadna z tych porad nie pomogła - upewnij się, że problem nie leży po stronie dostawcy internetu (sprawdzając czy Wi-Fi jest dostępne np. na smartfonie). W innym wypadku może okazać się, że karta sieciowa jest uszkodzona. Jej naprawa w serwisie będzie kosztowna. W większości wypadków lepszym i tańszym wyborem będzie kupienie karty Wi-Fi na USB. Poniżej znajdziecie ceny rekomendowanego modelu.

Jeśli masz komputer stacjonarny, możesz kupić wygodną kartę sieciową PCIe. Warto przeczytać nasz poradnik: Jak zainstalować Wi-Fi w komputerze PC

A ceny polecanego przez nas modelu dla komputerów stacjonarnych są dostępne poniżej.