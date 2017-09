Jak sformatować komputer? Formatowanie dysku twardego w systemie Windows

Konieczność sformatowania dysku może pojawić się w wielu sytuacjach - zaczynając od poważnego zawirusowania systemu, kończąc na sprzedawaniu komputera. Jeśli chcemy raz a dobrze usunąć dane, dobrze skorzystać ze specjalistycznej aplikacji.

Aby formatowanie dysku było skuteczne, nie wystarczy zwykłe wyrzucenie plików do systemowego Kosza i opróżnienie go komendą. Tak usuwane dane mogą przywrócić liczne programy, nawet darmowe. Prawidłowy format dysku to nadpisanie starych danych (najlepiej kilkukrotne)lub użycie aplikacji, która pozwoli na permanentne usunięcie danych.

Pełne formatowanie dysku

Jak sformatować komputer? Najlepiej posłużyć się odpowiednią aplikacją. Oto programy, które umożliwią pełne formatowanie dysku komputera oraz formatowanie laptopa, czyli nie tylko nadpiszą/usuną dane, ale również pozwolą na zmianę rozmiaru partycji, jej skasowanie, zmianę litery oraz inne związane z partycjami czynności. Pamiętaj, ze odzyskanie danych nie będzie w żaden sposób możliwe, a więc przed operacją sprawdź dobrze, czy wszystkie pliki, które chcesz zachować (np. zdjęcia z wakacji, zapisane stany gier, itp.) zostały skopiowane w inne miejsce.

EASEUS Partition Master Home Edition

EASEUS Partition Master Home Edition jest wszechstronnym narzędziem do zarządzania partycjami, a wśród użytecznych opcji posiada także służącą do nieodwracalnego usuwania danych. Gdy zostaje zlikwidowana zawierająca je partycja, nie ma możliwości odzyskania ich nawet przez zaawansowane aplikacje tego typu. Oczywiście za pomocą tego programu możliwe jest również formatowanie komputera za pomocą trwałego wymazania całej partycji - czyli zamiast kasować dane, wymazuje się od razu wszystko i zyskuje niezajęte miejsce na dysku twardym.

EASEUS Partition Master

Paragon Hard Disk Manager Suite

Dostępny w wersji testowej Paragon Hard Disk Manager Suite to podobna aplikacja do opisanej powyżej. Jej obsługa jest łatwa dzięki przyjaznemu użytkownikowi interfejsowi, a w opcjach znajdziemy nie tylko formatowanie i całkowite wymazywanie danych z dysków SSD i HDD, ale również dzielenie partycji na dwie mniejsze, tworzenie kopii zapasowych partycji, a także transferu danych na inny dysk. Obsługuje systemy plików NTFS oraz FAT. Jeśli formatowanie komputera jest czynnością, którą wykonujesz często (np. prowadzisz serwis komputerowy lub świadczysz usługi tego typu), wówczas zakup Paragon Hard Disk Manager Suite będzie dobrą inwestycją.

Paragon Hard Disk Manager Suite

Aomei Partition Assistant

Aomei Partition Assistant to narzędzie darmowe. Służy do zarządzania partycjami na twardym dysku oraz pamięciach przenośnych. Znajdziemy tu wsparcie zarówno dla systemów plików FAT i FAT32, jak też NTFS. Obsługiwane pamięci zewnętrzne to SSD, SATA, USB, IDE oraz Firewire. Aplikacja umożliwia otrzymanie wyczerpujących danych na temat partycji, pozwala także na jej czynności edycyjne, jak zmiana rozmiaru, a także dzielenie na mniejsze, łączenie ze sobą i inne operacje. Ciekawą funkcją jest przywracanie skasowanej partycji. Jeśli nie wiesz, jak sformatować komputer, dzięki Aomei Partition Assistant szybko się tego nauczysz.