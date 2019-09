Jak skasować ciasteczka i usunąć historię przeglądania stron?

Pokazujemy, jak usuwać ciasteczka z przeglądarek Chrome, Firefox, Edge oraz Opera. Dzięki temu zachowasz większą prywatność.

Spis treści

Każdy słyszał o "ciasteczkach" i o tym, że gromadzą one dane użytkownika. Można przez to mieć wątpliwości co do prywatności swoich danych, dlatego rozsądnym pomysłem jest usunięcie ich ze swojego PC-tya lub laptopa. Nie jest to trudne operacja. Zanim pokażemy, jak przeprowadzić ją na najpopularniejszych przeglądarkach, najpierw wypada wyjaśnić rolę ciasteczek i dlaczego warto zachować niektóre z nich.

Czym są ciasteczka?

Ciasteczka gromadzą informacje dotyczące Twoich preferencji, a strony używają tych informacji w kilku różnych celach. Dzięki niektórym z nich zapamiętywane są loginy i hasła, przez co nie musisz ich wpisywać za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę. Inne gromadzą znacznie więcej, co niepokoi ludzi chcących mieć pewność bezpieczeństwa danych oraz prywatności. Takie informacje dotyczą m.in. historii odwiedzanych stron, co służy reklamodawcom do dopasowywania reklam pod kątem użytkownika. Jednak czy śledzenie tego, jakie witryny się odwiedza, nie narusza prywatności? Tym bardziej, że ciasteczka wymieniają informacje ze stronami, które się odwiedza. Dlatego dla pewności warto raz na jakiś czas usuwać zgromadzone.

Kasowanie ciasteczek nie zawsze musi iść w parze z historią odwiedzanych stron. Jej zapamiętywanie jest wygodnym rozwiązaniem - dzięki temu wpisywane adresy same się uzupełniają, a Ty możesz w każdej chwili sprawdzić historię odwiedzin i odnaleźć potrzebą witrynę. Jeśli jednak chcesz skasować również historię, nie ma z tym problemu - nie jest to trudne. Obie operacje można przeprowadzić ręcznie lub powierzyć to zadanie któremuś programowi do optymalizacji systemu, jak np. CCleaner czy Glary Utilities.

Google Chrome - jak wyczyścić historię i ciasteczka?

Kliknij na trzy kropki w prawym, górnym okienku przeglądarki i wybierz z menu Ustawienia

Zjedź na dół i kliknij na Zaawansowane

Wybierz Wyczyść dane przeglądania

Masz tu dane podstawowe i zaawansowane - przejdź do tej drugiej zakładki

Za pomocą rozwijanego menu wybierz okres czasu, za jaki mają zostać usunięte dane

Zaznacz elementy, które mają zostać usunięte

Kliknij Wyczyść dane

Uwaga - czyszczenie obejmie wszystkie urządzenia, na którym użytkownik zalogował się do swojego konta Google. Jeśli jest się np. zalogowanym na laptopie i smartfonie tym samym kontem, wybrane elementy zostaną usunięte na obydwu.

Korzystając z wbudowanych narzędzi, możesz usunąć tylko wybrane ciasteczka. W tym celu przejdź do ustawień zaawansowanych, ale tym razem kliknij na Prywatność i bezpieczeństwo.

Przejdź do zakładki Pliki cookies i wybierz Wyświetl wszystkie pliki cookie i dane witryn

Możesz wybrać z listy pliki cookies do skasowania

Firefox - jak wyczyścić historię i ciasteczka?

Kliknij w ikonkę menu - trzy poziome paski w prawym, górnym rogu

Wybierz Opcje, a następnie Prywatność i bezpieczeństwo po lewej stronie

Zjedź na dół do Ciasteczka i ustawienia stron

Kliknij na Wyczyść dane

Opcja czyszczenia historii odwiedzonych stron znajduje się poniżej.

Edge - jak wyczyścić historię i ciasteczka?

Kliknij w trzy kropki w prawym, górnym rogu i wybierz z menu opcję Historia

Kliknij na Wyczyść historię

Wybierz elementy do usuniecia i zatwierdź, naciskając Wyczyść

Zauważ, że pod spodem możesz włączyć automatyczne czyszczenie wszystkiego w momencie zamykania przeglądarki.

Opera - jak wyczyścić historię i ciasteczka?

Kliknij na ikonkę menu (logo Opery) po lewej stronie

Wybierz opcję Historia, a następnie Wyczyść dane przeglądania

Masz tu takie same opcje, jak w Chrome

I to wszystko. Niezależnie od tego, jakiej przeglądarki używasz, warto usuwać ciasteczka raz na jakiś czas, np. tydzień lub też ustawić opcję codziennego ich usuwania.