Jak skasować historię oglądania i wyszukiwania na YouTube?

Chcesz skasować historię oglądania i wyszukiwania klipów na YouTube? Żaden problem - pokażemy, jak to zrobić.

To, że Google zbiera dane, nie jest dla nikogo tajemnicą. Jednak dużo osób zapomina o tym, że YouTube należy do internetowego giganta i podczas używania swojego konta w tym serwisie dane również są gromadzone i przechowywane. Dlatego Google wie, jakie filmy oglądasz i jakich szukasz. Informacje te służą tworzeniu rekomendacji oraz playlist - i trzeba przyznać, że często doskonale trafiają w gusta użytkownika. Jeśli nie czujesz się z tym dobrze, możesz w każdej chwili usunąć historię przeglądanych filmów i wyszukiwań. Jak to zrobić?

Jak skasować historię YouTube?

Jak skasować historię YouTube? ( ) × Usuwanie historii oglądanych filmów na YouTube Usuwanie historii oglądanych filmów na YouTube Aby usunąć całą historię lub poszczególne jej elementy: Zaloguj się na swoje konto

Kliknij na funkcję Historia po lewej stronie - jeśli jej nie widzisz, kliknij najpierw na ikonkę menu (trzy poziome kreski)

po lewej stronie - jeśli jej nie widzisz, kliknij najpierw na ikonkę menu (trzy poziome kreski) Po prawej stronie pokaże się wybór opcji związanych z historią

Zauważ, że każdy z filmów wyświetlonych w historii możesz usunąć ręcznie, najeżdżając na jego pole i wybierając X - jednak przy dużej historii byłoby to uciążliwym zadaniem Po prawej stronie znajdują się trzy opcje: Wyczyść całą historię oglądania - historia oglądania zostanie wyczyszczona ze wszystkich aplikacji YouTube na każdym urządzeniu, gdzie zalogowano użytkownika, zresetowaniu ulegną rekomendacje, jednak pamiętaj, że Twoja aktywność w innych usługach Google nadal będzie mieć na nie wpływ.

- historia oglądania zostanie wyczyszczona ze wszystkich aplikacji YouTube na każdym urządzeniu, gdzie zalogowano użytkownika, zresetowaniu ulegną rekomendacje, jednak pamiętaj, że Twoja aktywność w innych usługach Google nadal będzie mieć na nie wpływ. Wstrzymaj historię oglądania - może utrudnić znalezienie obejrzanych już filmów i ograniczy liczbę rekomendacji nowych treści, jednak nie usuwa poprzedniej aktywności. Dane z prywatnej historii wyszukiwania w YouTube możesz przeglądać, edytować i usuwać w każdej chwili.

- może utrudnić znalezienie obejrzanych już filmów i ograniczy liczbę rekomendacji nowych treści, jednak nie usuwa poprzedniej aktywności. Dane z prywatnej historii wyszukiwania w możesz przeglądać, edytować i usuwać w każdej chwili. Zarządzaj cała aktywnością - przenosi Cię na Twoje konto Google, gdzie możesz przejrzeć cała historię aktywności i dokonywać jej modyfikacji (w tym usuwać znajdujące tam pozycje). Jak usunąć historię wyszukiwania na YouTube? Jak usunąć historię wyszukiwania na YouTube? W celu usunięcia historii wyszukiwania: Kliknij na funkcję Historia po lewej stronie - jeśli jej nie widzisz, kliknij najpierw na ikonkę menu (trzy poziome kreski)

po lewej stronie - jeśli jej nie widzisz, kliknij najpierw na ikonkę menu (trzy poziome kreski) Po prawej stronie zaznacz Historia oglądania i wyszukiwania Dostępne trzy opcje to: Wyczyść całą historię wyszukiwania - historia wyszukiwania na platformie YouTube zostanie wyczyszczona we wszystkich aplikacjach YouTube na każdym urządzeniu, gdzie jesteś zalogowana/y, a rekomendacje zostaną zresetowane. Pamiętaj, że podobnie jak w przypadku historii, także i tutaj mimo wyczyszczenia Twoja aktywność w innych usługach Google nadal będzie mieć na nie wpływ.

- historia wyszukiwania na platformie zostanie wyczyszczona we wszystkich aplikacjach YouTube na każdym urządzeniu, gdzie jesteś zalogowana/y, a rekomendacje zostaną zresetowane. Pamiętaj, że podobnie jak w przypadku historii, także i tutaj mimo wyczyszczenia Twoja aktywność w innych usługach Google nadal będzie mieć na nie wpływ. Wstrzymaj historię wyszukiwania - kolejne wyniki wyszukiwania nie będą się rejestrowane, ani nie zostaną wykorzystane do ulepszenia rekomendacji. Nie usuwa to poprzedniej aktywności.

- kolejne wyniki wyszukiwania nie będą się rejestrowane, ani nie zostaną wykorzystane do ulepszenia rekomendacji. Nie usuwa to poprzedniej aktywności. Zarządzaj cała historią - to samo, co przy Historii, czyli przejście na Twoje konto Google Jak usuwać komentarze z YouTube? Jak usuwać komentarze z YouTube? W sekcji Komentarze możesz usuwać dodane przez siebie pod filmami komentarze. Nie ma jednak opcji hurtowego usuwania - każdy musisz edytować lub usunąć ręcznie. W celu usunięcia należy po prostu kliknąć na X w prawym górnym rogu komentarza. Jak edytować komentarze z YouTube? Jak edytować komentarze z YouTube? W celu edycji komentarza musisz na niego przejść - na przykład z opisanej w poprzednich krokach Historii. Po najechaniu na komentarz zobaczysz po prawej stronie menu z trzema kropkami. Gdy klikniesz na nie, otrzymasz dwie opcje: edycji lub usunięcia komentarza. Po wprowadzeniu zmian zapisz zmodyfikowany komentarz i gotowe.

Fot.: Souvik Banerjee/Unsplash

