Jak skonfigurować wszystkie funkcje iCloud+ w iOS 15? [PORADNIK]

Przechowywając dane w usłudze iCloud, masz dostęp do nowych zabezpieczeń prywatności, o których możesz nie wiedzieć. Pokazujemy, czego one dotyczą i jak je skonfigurować.

Jeśli już płacisz za dodatkową przestrzeń dyskową w iCloud, przekraczającą domyślne 5 GB lub dopiero zaczniesz płacić w przyszłości, otrzymasz garść dodatkowych funkcji w ramach subskrypcji, którą Apple nazywa iCloud+. Usługa ta została uruchomiona wraz z iOS 15 i iPadOS 15, a jesienią będzie również częścią macOS Monterey.

Co ciekawe, ceny iCloud pozostają jednak takie same jak wcześniej, więc w Polsce oznacza to 3,99 zł miesięcznie za 50 GB pamięci w chmurze, 11,99 zł za 200 GB lub 39,99 zł za 2 TB. iCloud+ można również uzyskać jako część subskrypcji Apple One, która zaczyna się od 24,99 zł miesięcznie. Jedyną korzyścią iCloud+, która zmienia się w zależności od tego, za jaką ilość pamięci masowej płacisz, jest ta związana z urządzeniami wideo HomeKit (więcej na ten temat za chwilę).

Jeśli zastanawiasz się, co dostajesz w ramach iCloud+ i jak to działa, oto wszystkie szczegóły.

Przekazywanie prywatne

Funkcja Przekazywanie prywatne wykonuje niektóre z zadań VPN (wirtualnej sieci prywatnej), aby chronić Cię podczas przeglądania stron internetowych przed podsłuchiwaniem. Dane wysyłane z Twoich urządzeń i docierające do nich są przesyłane przez dwa oddzielne przekaźniki lub węzły internetowe - pierwszy obsługiwany przez Apple, drugi przez jednego z partnerów Apple, będących dostawcami treści.

Po drodze otrzymujesz tymczasowy adres IP (informacja o Twojej lokalizacji w sieci), a Twoje rekordy DNS (informacje o odwiedzanych witrynach) są szyfrowane. Ani firma Apple, ani Twój dostawca Internetu, ani nikt, kto chciałby stworzyć Twój profil reklamowy, nie może zobaczyć, kim jesteś i jakie witryny odwiedzasz.

Co ważne - funkcja ta jest aktywna tylko wtedy, gdy przeglądasz strony WWW w przeglądarce Safari. Aby ją włączyć w iOS 15 lub iPadOS 15, otwórz Ustawienia, stuknij swoje imię, a następnie wybierz iCloud i Przekazywanie prywatne (obecnie w fazie beta). Jeśli korzystasz z macOS Monterey, otwórz Preferencje systemowe i wybierz Apple ID, a następnie iCloud, aby znaleźć opcję Przekazywanie prywatne. Otrzymasz jedno ustawienie, które ma kompleksowo ukryć Twój adres IP.

Źródło: Apple / iOS

Ukryj mój adres e-mail

Wysiłki Apple w celu ochrony prywatności rozciągają się również na pocztę elektroniczną. Ukryj mój adres e-mail robi dokładnie to, co sugeruje nazwa - tworzy losowo generowane, jednorazowe adresy e-mail, które można wykorzystać do zapisywania się na nowe konta, subskrypcje cyfrowe lub cokolwiek chcesz. Wszystkie te adresy są unikatowe i wszystkie są przekazywane do Twojego konta e-mail w chmurze iCloud. Jeśli chcesz zablokować wiadomości e-mail z określonego źródła, po prostu zamknij ten adres e-mail.

Zanim pojawił iCloud+, funkcja ta była dostępna wszędzie tam, gdzie obsługiwano usługę Zaloguj się w Apple, ale teraz jest dostępna na urządzeniach Apple, w polach adresu e-mail w Safari oraz w portalu internetowym iCloud. Żadna treść przechodząca przez Twoje adresy e-mail nie jest czytana przez Apple, choć nadal odbywa się zwykłe filtrowanie spamu.

Funkcję Ukryj mój adres e-mail można znaleźć na wiele sposobów. W iPhone'ach i iPadach w aplikacji Ustawienia stuknij swoje imię i nazwisko, a następnie wybierz iCloud i Ukryj mój adres e-mail. Na komputerach Mac wybierz Apple ID w Preferencjach systemowych, a następnie iCloud i Ukryj mój adres e-mail. W internetowej wersji aplikacji iCloud wybierz opcję Ustawienia konta, a następnie Zarządzaj w obszarze Ukryj mój adres e-mail.

Źródło: Apple / iCloud

Niestandardowa domena poczty e-mail

Jeśli chcesz skonfigurować niestandardową domenę e-mail, której będziesz używać w różnych aplikacjach pocztowych Apple, to funkcja ta właśnie to umożliwia. Musisz jednak być już właścicielem jakiejś konkretnej domeny - niestety nie można po prostu wymyślić dowolnej nowej nazwy, a następnie skonfigurować pod nią odpowiednią skrzynkę e-mail.

Po podłączeniu nazwy domeny do konta iCloud, możesz korzystać z wielu różnych adresów - jednego do pracy, a drugiego np. do rzeczy osobistych. Obsługiwanych jest do pięciu nazw domen, a każda z nich może zawierać do trzech adresów e-mail. Jeśli korzystasz z usługi iCloud+ z funkcją Family Sharing, możesz mieć osobne nazwy domen i adresy e-mail dla każdego członka rodziny.

Aby skonfigurować tę funkcję, musisz odwiedzić witrynę iCloud w internecie - kliknij w Ustawienia konta, a następnie wybierz opcję Zarządzaj w obszarze Niestandardowa domena poczty e-mail. Pierwszym pytaniem, które zostanie zadane, jest to, czy niestandardowa domena jest tylko dla Ciebie, czy dla Ciebie i Twojej rodziny; po tym możesz wprowadzić nazwę domeny i postępować zgodnie z krokami, aby ją skonfigurować.

Źródło: Apple / iCloud

Obsługa bezpiecznego wideo HomeKit

Wydaje się, że jest to chyba najmniej interesująca ze wszystkich nowych funkcji iCloud+, lecz jak najbardziej jest dostępna i można ją skonfigurować. Obsługa HomeKit Secure Video oznacza, że jeśli masz w domu kamerę bezpieczeństwa z obsługą HomeKit, możesz zapisać nagranie z niej w iCloud, gdzie będzie ono szyfrowane metodą end-to-end i możliwe do obejrzenia z dowolnego miejsca.

Co więcej, nagrane filmy będą prywatnie analizowane przez Twój domowy hub w celu ustalenia, czy w pobliżu znajdują się ludzie, zwierzęta lub samochody, a Ty otrzymasz powiadomienie w przypadku wykrycia ruchu. Aktywność z ostatnich 10 dni można przeglądać za pośrednictwem aplikacji Home, w której można skonfigurować kamery i dodać do nich funkcję HomeKit Secure Video - oczywiście pod warunkiem, że znajdziesz modele, które ją obsługują.

Jest to jedyna funkcja iCloud+, w której możliwości zmieniają się w zależności od tego, ile płacisz Apple każdego miesiąca. Zapłać za 50 GB miejsca (3,99 zł miesięcznie), a dostaniesz wsparcie HomeKit Secure Video dla jednej kamery; zapłać za 200 GB (11,99 zł), a dostaniesz wsparcie dla pięciu kamer; zapłać za 2 TB (39,99 zł), a dostaniesz wsparcie dla nieograniczonej liczby kamer.