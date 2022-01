Jak skonfigurować ze sobą dwa monitory w komputerze? [PORADNIK]

Nawet duży, 24-calowy monitor może wydawać się mały, gdy masz otwartych wiele okien na pulpicie. Znacznie gorzej jest, gdy jesteś ograniczony do ekranu laptopa. Na szczęście dodanie drugiego monitora do konfiguracji komputera jest dość proste.

Fot. Farzad Nazifi / Unsplash

Każdy nowoczesny komputer stacjonarny lub laptop ma możliwości graficzne pozwalające na obsługę dwóch monitorów.

Dzisiejsze monitory są zazwyczaj wyposażone w kombinację portów VGA, DVI, HDMI i DisplayPort. Innymi słowy, będziesz miał kilka opcji podłączenia monitora do komputera. Podczas gdy zazwyczaj powszechne dla VGA i DVI kable są dołączone do wyświetlacza, możliwe, że będziesz musiał kupić dodatkowe kable HDMI lub DisplayPort oddzielnie.

Zobacz również:

Możesz także podłączyć telewizor, aby działał jako drugi wyświetlacz, chociaż ma to pewne potencjalne wady i ograniczenia. Nasz przewodnik do korzystania z telewizora jako monitora komputerowego wyjaśnia wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat. Niezależnie od tego, metoda zarządzania wyświetlaczami w systemie Windows jest taka sama, jak opisana poniżej.

Jak skonfigurować dwa monitory?

Ta część jest łatwa. Wystarczy podłączyć drugi monitor do prądu i dostępnego portu w komputerze. Następnie musisz powiedzieć systemowi Windows, jak zarządzać dwoma monitorami. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierz opcję Rozdzielczość ekranu (Windows 7 i Windows 8) lub Ustawienia wyświetlania (Windows 10). W wyświetlonym oknie dialogowym możesz określić rozmieszczenie monitorów. Menu rozwijane pozwala kontrolować sposób współpracy dwóch ekranów. Wybranie opcji $Rozszerz te wyświetlacze spowoduje, że system Windows będzie traktował wyświetlacze jako jeden sąsiadujący ekran. Wybierz kolejność monitorów. Możesz powiedzieć systemowi Windows, który monitor znajduje się po lewej lub prawej stronie, przeciągając ikony ekranów w górnej części okna dialogowego. Jeśli zrobisz to źle, przewijanie myszą będzie bardzo mylące. Wybierz główny wyświetlacz. Opcja "Make this my main display" określa, na którym monitorze ma być wyświetlany pasek zadań i przycisk Start. Jeśli nie widzisz tej opcji, to znaczy, że aktualnie wybrany monitor jest już monitorem głównym.

Możesz również kontrolować wiele z tych ustawień klikając prawym przyciskiem myszy na pulpit i wybierając Panel sterowania grafiką.