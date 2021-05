Jak skutecznie obronić się przed hakerami

Wraz z przeniesieniem coraz większej części naszego życia do sieci, wzrasta także niebezpieczeństwo ataków hakerskich, które najczęściej mają na celu kradzież naszych danych. Jak się przed tym uchronić i czy w ogóle da się skutecznie odeprzeć ataki cyberprzestępców?

Spis treści

W dzisiejszych czasach praktycznie nie ma dnia, abyśmy nie słyszeli o jakimś incydencie związanym z kradzieżą danych, włamaniem na konto bankowe, mailowe czy serwisy społecznościowe. Słyszy się także o aferach dotyczących wycieku danych klientów z dużych serwisów i sklepów internetowych. O ile w przypadku tych drugich nie do końca mamy na to wpływ, tak możemy zadbać o własne bezpieczeństwo przestrzegając kilku prostych zasad, które, co prawda nie dadzą nam stuprocentowej pewności, jednak na pewno w bardzo dużym stopniu utrudnią dostęp do naszych wrażliwych danych. Lepiej jest zapobiegać niż zmagać się z przykrymi skutkami takich incydentów.

Silne hasło - podstawa bezpieczeństwa

Jedną z podstawowych rzeczy, która może nas uchronić przed przykrymi konsekwencjami ataków, a zarazem najczęściej ignorowaną są hasła. Są dwie zasady, którymi każdy użytkownik sieci powinien się kierować. Po pierwsze, silne hasło. Coraz więcej serwisów wymaga tego, aby hasło składało się z odpowiednich kombinacji (minimalna liczba znaków, wielkie i małe litery, cyfry i znaki specjalne), jednak nie jest to jeszcze norma. W wielu przypadkach musimy sami zadbać o to, aby utrudnić dostęp do naszych kont. Do tej pory jedne z najpopularniejszych haseł do naszych usług to:

hasło

password

qwerty

123456...

imię i rok urodzenia

źródło: demotywatory.pl

Kolejną rzeczą, na jaką powinniśmy zwrócić uwagę to różnorodność haseł do poszczególnych usług. Na wyciek takich danych nie zawsze mamy wpływ, jednak używając różnych haseł mamy pewność, że utrudnimy hakerom dostęp do naszych kont. Bo co z tego, że w banku wpisujemy tylko wybrane cyfry hasła a reszta jest zaszyfrowana, jak tego samego ciągu znaków używamy do maila, Facebooka, Allegro, Netflixa i setki innych serwisów.

Należy także pamiętać, że łatwe do zapamiętania hasło jest równie łatwe do złamania przez cyberprzestepców

.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe

To kolejne zabezpieczenie, do którego dają nam dostęp serwisy świadczące różnorodne usługi. Kiedy już dojdzie do wycieku naszych danych z zewnętrznych serwisów i ktoś będzie próbował zalogować się do któregoś z naszych kont, to i tak będzie mu potrzebny nasz telefon. Dzięki temu rozwiązaniu jesteśmy w stanie uniknąć bardzo przykrych konsekwencji i dostępu osób postronnych do naszych prywatnych danych.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe na Facebooku Kod SMS do uwierzytelniania dwuskładnikowego

Niestety jeszcze nie wszystkie serwisu oferują taką opcję, jednak powoli się to już zmienia. Za każdym razem, kiedy tylko jest taka możliwość warto korzystać z uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Aktualizacje bezpieczeństwa

Regularnie aktualizuj swoje aplikacje

Bardzo istotnym elementem dbania o bezpieczeństwo w sieci są aktualizacje systemowe. Nie należy odkładać w nieskończoność instalacji takowych, ponieważ bardzo często niosą ze sobą poprawki dotyczące zabezpieczeń. To samo tyczy się wszelkich aktualizacji aplikacji i programów, ponieważ twórcy priorytetowo traktują łatanie luk w zabezpieczeniach swoich produktów.

Uważaj z kim rozmawiasz i co w co klikasz

Kevin Mitnick, jeden z najsłynniejszych cyberprzestępców, powiedział w swojej książce "Sztuka podstępu" wprost:

Łamałem ludzi, nie hasła.

Te słowa mogą dać dużo do myślenia, szczególnie, że od zakończenia jego przestępczej działalności minęło już ponad 25 lat, a techniki manipulacji mające na celu wyłudzanie danych nadal są w użyciu. I mają się świetnie.

Fałszywa wiadomość dotycząca szczepień źródło: www.eska.pl

Najprostszym sposobem na wyłudzenie wrażliwych danych, haseł czy wręcz dostępu do swojego komputera czy smartfona jest bezpośrednie zwrócenie się do swojej ofiary. Dostajemy dziennie setki wiadomości. Wystarczy wejść w zakładkę spam w swojej skrzynce mailowej. Spory procent takich wiadomości zawiera linki, które mogą poważnie zainfekować nasze urządzenie i spowodować dostęp do wrażliwych danych dla osób trzecich, które tylko czekają na to, aby wykorzystać je przeciwko nam.

Podobna sytuacja może mieć miejsce także w przypadku, kiedy ktoś z naszych znajomych utraci dostęp do swoich serwisów społecznościowych na rzecz cyberprzestępców. W każdej chwili możemy dostać od znajomego wiadomość, np. o konieczności szybkiej pożyczki jakiejś sumy pieniędzy. W takiej sytuacji zawsze należy to zweryfikować, ponieważ dana osoba może nawet nie mieć świadomości o tym, że ktoś inny korzysta z jej profilu. To taki rodzaj "metody na wnuczka" tylko, że przez messengera.

źródło: Alior Bank

Musimy także zwracać uwagę na podejrzane wiadomości, które na pierwszy rzut oka mogą wyglądać jakby były wysłane przez instytucje, z których usług rzeczywiście korzystamy. Jak zweryfikować, czy dana wiadomość jest prawdziwa? Jest na to prosty sposób. Dostając maila, jako nadawca może widnieć Alior Bank, jednak, kiedy zwrócimy uwagę na rzeczywisty adres mailowy, zobaczymy, że wcale nie mamy do czynienia z bankiem. Świadczy to o próbie oszustwa i wyłudzenia naszych danych.

Programy antywirusowe

Oprogramowanie antywirusowa ma za zadanie wykrywać, blokować i usuwać szkodliwe aplikacje, które mogą zagrozić naszym urządzeniom. Cyberprzestępcy przez cały czas udoskonalają swoje sposoby na to, aby uzyskać nasz dane, ale tym samym producenci antywirusów starają się nie pozostawać w tyle, cały czas ulepszając i aktualizując swoje oprogramowanie, aby zapewnić użytkownikom jak najlepszą ochronę.

Nie ma niestety uniwersalnego i stuprocentowego sposobu na to, aby uchronić się przed hakerami. Możemy jednak skutecznie utrudnić im życie i działalność, przestrzegając kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa.