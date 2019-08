Jak skutecznie usuwać aplikacje z systemu Android?

Coraz większa ilość miejsca na dane skłania do instalowania wielu aplikacji. W końcu jest ich za dużo i czas je usunąć. Wyjaśniamy, jak zrobić to skutecznie.

Google Play oferuje miliony aplikacji. Każdy użytkownik ma na swoim telefonie kilka-kilkanaście. Niektórych używa się często, inne zostały zainstalowane, raz czy dwa uruchomione, a potem się do nich nie wraca, lecz jednocześnie nie usuwamy ich. Nie można także zapominać o wielu apkach, które są preinstalowane przez producenta smartfona i czasem nawet nie wiemy o ich istnieniu - a miejsce zajmują. Jeśli można je odinstalować, to dobrze, jednak nie zawsze jest to możliwe. Trzymanie dużych ilości niepotrzebnych aplikacji wiąże się z ograniczeniem miejsca, może także spowalniać działanie urządzenia, a automatyczne aktualizacje tych nieużywanych programów wykorzystują dane. Dlatego warto raz na jakiś czas przejrzeć zainstalowane aplikacje i sprawdzić, które można bez żalu wyrzucić. Należy pamiętać o fakcie, że wiele współczesnych aplikacji przechowuje swoje dane online, dlatego nawet po usunięciu ich ze smartfona możesz uzyskać do nich dostęp po ponownej instalacji.

Jak usunąć aplikację z systemu Android?

Istnieją cztery metody na odinstalowanie niepotrzebnych aplikacji z systemu Android.

Metoda pierwsza

Na najnowszych smartfonach z systemem Android naciśnij i przytrzymaj ikonkę aplikacji, aby uzyskać dostęp do związanych z nią opcji. Jeśli w Twoim smartfonie to nie działa, spróbuj następujących czynności:

wejdź w Ustawienia (ikonka kółka zębatego, powinna pokazać się po przesunięciu górnej części ekranu w dół), a następnie wejdź do działu Aplikacje

zobaczysz listę zainstalowanych aplikacji; wybierz tą, którą chcesz odinstalować, naciśnij na nią i wybierz "Odinstaluj"

jeśli zamiast opcji "Odinstaluj" widzisz "Wyłącz", oznacza to, że nie możesz odinstalować tej aplikacji, jednak jej wyłączenie zapobiegnie pobieraniu przez nią danych oraz korzystania z zasobów urządzenia

jeśli po wyłączeniu aplikacji system zacznie zachowywać się niepoprawnie, włącz ją ponownie

Metoda druga

Jeśli masz aplikacje na ekranie głównym, możesz użyć ich ikonek do odinstalowania. Metody tej nie wspierają wszystkie urządzenia z Androidem, więc jeśli nie zadziała, spróbuj metody pierwszej.

naciśnij i przytrzymaj ikonkę aplikacji na ekranie głównym

na górze ekranu pokażą się dwie opcje - "Odinstaluj" oraz "Usuń"

przesuń ikonkę do "Odinstaluj", a następie potwierdź wykonanie czynności

opcja "Usuń" nie odinstalowuje aplikacji, a jedynie usuwa jej ikonkę

Metoda trzecia

Na niektórych urządzeniach z systemem Android, możliwość odinstalowania aplikacji pojawia się po naciśnięciu ikonki na pasku aplikacji. Po prostu przytrzymaj znajdującą się na nim ikonkę, dopóki nie pokaże opcji odinstalowania. Wówczas przesuń ją tam i gotowe.

Metoda czwarta

Ostatnią, najbardziej czasochłonną metodą, jest przeprowadzenie odwrotnej operacji do instalacji, czyli - wejdź do sklepu Google Play i przejdź na stronę zainstalowanej aplikacji. Naciśnij na znajdujący się tam przycisk Odinstaluj.

Pamiętaj, że niezależnie od sposobu usunięcia aplikacji, w swojej bibliotece Google (wejdziesz do niej, naciskając trzy kreseczki przy wyszukiwarce sklepu, a potem wybierając Moje gry i aplikacje), pozostaną informacje o tym, że dana aplikacja znajdowała się na urządzeniu. Nie oznacza to, że Google Cię w ten sposób śledzi - w każdej chwili możesz usunąć wybraną, naciskając X.

Co robić, gdy skrót do aplikacji nie działa?

Czasem może się zdarzyć, że skrót do aplikacji na ekranie głównym nie działa - po naciśnięciu nic się nie dzieje. Nie oznacza to uszkodzenia samej aplikacji, ale skrótu do niej. Możesz usunąć skrót, tak, jak w sposobie drugim, czyli wyrzucają go do kosza lub przytrzymać w pasku aplikacji wybraną aplikację, a następnie przesuwając na uszkodzony skrót. Jeżeli żadna z tych metod nie zadziała, niestety - musisz odinstalować i zainstalować aplikację ponownie.