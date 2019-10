Jak spersonalizować komputer z Windows 10

Komputer jest nieodzowną częścią naszego życia. Pokazujemy, jak dostosować go do własnych potrzeb.

Spis treści

Komputer niezależnie od rodzaju i swojego przeznaczenia jest przedłużeniem rąk człowieka. W XXI wieku ciężko jest funkcjonować bez niego i wielu innych technologii. Wykorzystujemy go do wielogodzinnej pracy i nauki, a wieczorem odprężamy się przy filmie lub grach wideo patrząc na monitor lub matrycę wbudowaną w laptopa. Aby wszystko to stało się przyjemniejsze warto poświęcić trochę czasu na personalizacje swojego komputera.

W tym artykule pokazujemy, jak spersonalizować komputer PC z systemem Windows 10 tak, aby był dopasowany do potrzeb poszczególnych użytkowników.

Pierwsze, co robimy po zakupie nowego urządzenia to wyjęcie go z pudełka i jak najszybsze uruchomienie. Dotyczy to zarówno smartfonów, telewizorów, tabletów oraz komputerów. W tym ostatnim przypadku cały proces jest nieco bardziej skomplikowany. System Windows 10 podczas pierwszego uruchomienia zasypuje użytkownika milionem pytań, a to dopiero początek. Po ukończeniu konfiguracji wstępnej zaczyna się prawdziwa zabawa. Można wybrać tło, skonfigurować menu Start i przesuwać setki elementów w przeróżne miejsca.

Windows 10 - pierwsze uruchomienie

Każdy użytkownik, który zdecyduje się na zakup nowego laptopa lub całkowitą reinstalacje systemu przechodzi przez proces konfiguracyjny, który przez firmę Microsoft został zgrabnie nazwany jako Out of Box Experience (OOBE). Chodzi oczywiście o wywarcie jak najlepszego wrażenia na użytkowniku podczas pierwszych chwil spędzonych z nowym urządzeniem lub oprogramowaniem. Jak wiadomo pierwsze wrażenie można zrobić tylko jeden raz, a Microsoft świetnie zdaje sobie z tego sprawę. Od czasu premiery Windows'a 8 gigant z Redmond przykłada dużą wagę do tego, jak wygląda pierwsze uruchomienie systemu.

OOBE składa się z kilku prostych ekranów konfiguracyjnych, które różnią się nieco od siebie w zależności od posiadanego sprzętu i wersji systemu Windows. Dodatkowo producenci mają wpływ na to, jak wyglądać będzie pierwsze uruchomienie komputera i mogą dodawać swoje elementy takie, jak rejestracja produktu lub dodatkowych usług.

Podczas pierwszej konfiguracji należy wybrać preferowany język, układ klawiatury oraz połączyć się z siecią.

W następnym kroku trzeba podjąć ważną decyzję. Microsoft składania wszystkich nowych użytkowników domowych do logowania za pomocą konta Microsoft. Najnowsze kompilacje systemu Windows po połączeniu z siecią nie pozwalają na utworzenie konta lokalnego. Jest to możliwe dopiero po wyłączeniu karty sieciowej lub odłączeniu urządzenia od sieci Wi-Fi.

Konto Microsoft w systemie Windows 10 umożliwia "śledzenie" użytkownika z możliwością przenoszenia danych z komputera na komputer, oferuje dostęp do konta sieciowego OneDrive i kilku innych funkcji.

Po kilku minutach proces konfiguracyjny powinien zostać zakończony. W tym momencie użytkownik powinien zobaczyć swój pulpit systemu Windows 10. Czasami możliwe jest, że całość będzie trwała nieco dłużej, ponieważ system już na etapie konfiguracji zacznie pobierać i instalować najważniejsze aktualizacje zabezpieczeń.

Personalizacja komputera za pomocą motywów

Zakładając, że użytkownik nigdy wcześniej nie logował się do komputera za pomocą konta Microsoft. Po pierwszym uruchomieniu systemu zobaczy on standardową tapetę systemu Windows i kilka ikonek na pulpicie. W tym momencie tak naprawdę rozpoczyna się proces dostosowania systemu do własnych potrzeb. Większość użytkowników skorzysta z domyślnych ustawień systemu, które są przemyślane, ale nikt nie chce przecież przez kolejne kilka lat codziennie wpatrywać się w tą samą nudną tapetę.

Aby zmienić tło pulpitu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu pulpitu i wybrać opcję Personalizuj.

Wybranie tej opcji spowoduje otwarcie ustawień systemu Windows 10 i automatyczne przejście do zakładki Ustawienia > Personalizacja > Tło. W oknie wyświetli się lista tła to wyboru - mogą to być obrazki lub jednolite kolory. Miniaturki znajdujące się pod obecnie ustawioną tapetą to wcześniej używane zdjęcia oraz domyślne fotografie zaszyte w systemie Windows.

W przypadku, gdy użytkownik zdecyduje się na wybór pokazu slajdów wszystkie zdjęcia, które mają być do niego wykorzystane powinny znajdować się w folderze Obrazy. Dużo lepszym pomysłem jest stworzenie nowego folderu i wskazanie jego lokalizacji w ustawieniach.

Windows 10 oferuje również możliwość skorzystania z motywów, które obecnie nazywają się kompozycjami. To rozwinięcie rozwiązania znanego z poprzednich wersji systemu. Kompozycja to zbiór obrazów tła, dźwięków, kolorów i kursora myszy. Windows posiada domyślnie kilka kompozycji. Czasami producenci dodają także swoje ustawienia. Więcej kompozycji można pobrać ze sklepu Microsoft Store.

Kliknięcie w link spowoduje otwarcie sklepu i wyświetlenie dziesiątek, jak nie setek stworzonych już kompozycji, które są gotowe do pobrania i zainstalowania na komputerze. Większość z nich jest darmowa. Można przebierać w kompozycjach architektonicznych, ze zwierzętami i przyrodą. Nie brakuje motywów sportowych oraz w stylu pop-art.

Niektóre motywy, a w szczególności te z gier mają swoje własne dźwięki.

W przypadku, gdy użytkownik pobierze kompozycje, ale nie spodoba mu się jakaś jej część, jak na przykład zmodyfikowane dźwięki może ją bez problemu zmodyfikować. Po kliknięciu w Dźwięki w ustawieniach kompozycji otworzy się klasyczny panel sterowania, który pozwoli na przywrócenie klasycznych dźwięków systemu Windows.

Akcenty kolorystyczne oraz ekran blokady

Po ustawieniu odpowiedniej kompozycji lub zmianie tapety użytkownik powinien przejść do sekcji Ustawienia > Kolory. W tym miejscu można wybrać kolory wiodące akcentów. Domyślnie są one niebieskie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać jeden z innych odcieni lub stworzyć swój własny. Istnieje także opcja automatycznego wyboru koloru w zależności od wybranej tapety.

W tym samym miejscu znajdują się ustawienia trybów systemu Windows. Od jakiegoś czasu można stosować już nowy tryb ciemny. Dodatkowo użytkownik może zdefiniować czy woli oglądać aplikacje w trybie Jasnym czy Ciemnym.

Kolejnym miejscem do którego warto zajrzeć są ustawienia ekranu blokady. Znajdują się one w Ustawieniach > Personalizacja > Ekran blokady. W tym miejscu można zmienić tło ekranu blokady oraz wybrać które aplikacje mogą pokazywać powiadomienia na zablokowanym ekranie.

Organizacja Menu Start i Paska Zadań

Menu Start i Pasek Zadań to dwa kluczowe elementy systemu Windows, które są w nim zaszyte od lat. Dzięki tym elementom oprogramowanie pozwala na zrobienie tego samego na kilka różnych sposobów. Menu Start w systemie Windows 10, które znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu jest połączeniem listy aplikacji z Windows'a 7 z kafelkowym interfejsem Windows'a 8.

Z lewej strony użytkownik ma dostęp do skrótów, informacji o swoim koncie oraz menu zasilania. Centralna część paska zadań to klasyczna lista z wszystkimi aplikacjami. Na jej szczycie znajduje się sekcja Ostatnio dodane, która pozwala szybko odnaleźć ostatnio zainstalowaną aplikację. Prawa strona zdominowana została przez kafelki, które można swobodnie przypinać, odpinać i przestawiać. Jeżeli użytkownik ich nie lubi może je całkowicie schować. Są one jednak całkiem przydatne. Przykładowo dzięki kafelkom można szybko sprawdzić pogodę.

Na samym dole ekranu znajduje się Pasek Zadań. To miejsce, w którym pojawiają się miniaturowe ikonki wszystkich uruchomionych aplikacji. Użytkownik może przypinać wybrane aplikacje do Paska Zadań, aby mieć możliwość szybkiego ich wywołania niezależnie od tego, co aktualnie robi. Z lewej strony obok ikony Windows znajduje się także systemowa wyszukiwarka Windows Search. Zaraz obok niej umieszczono ikonkę wywołującą Oś czasu.

Jak spersonalizować te dwa niezwykle ważne elementy?

Aby spersonalizować Menu Start trzeba uruchomić Ustawienia > Personalizacja > Start. Z tego poziomu można włączyć część opcji personalizujących wygląd. Kolejnym krokiem jest wywołanie Menu Start. Chwytając za górny i boczny róg można dowolnie zmieniać rozmiar Menu Start. Klikając prawym przyciskiem myszy na ikony znajdujące się z lewej strony można szybko przejść do wyboru folderów, które mają być wyświetlane w Menu Start. Bardzo często przydaje się skrót do folderu Pobrane, który domyślnie jest ukryty.

Pasek Zadań również posiada możliwości personalizacji. Aby je wywołać należy przesunąć kursor w dowolne miejsce paska, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Ustawienia paska zadań. Można włączyć automatyczne ukrywanie paska, aby zyskać większą przestrzeń roboczą. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby nieco zmniejszyć rozmiary Paska Zadań aktywując funkcję Użyj małych przycisków paska zadań. Można także wybrać położenie paska. Domyślnie znajduje się on na dole, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyświetlał się na górze ekranu lub z boku.

Aplikacja Microsoft Store

Większość użytkowników, a w szczególności osoby przesiadające się z starszych systemów Windows mogą nie wiedzieć, że najnowsze wydanie posiada dedykowany sklep z aplikacjami o nazwie Microsoft Store. To miejsce, gdzie w szybki i łatwy sposób można pobrać aplikacje ze sprawdzonego i wiarygodnego źródła.

Microsoft Store jest preinstalowany na każdym komputerze z systemem Windows. Aplikacja ta jest również domyślnie przypięta do Paska Zadań na dole ekranu. Ze sklepu można pobrać wiele aplikacji i gier takich, jak Spotify, Netflix, Forza Motrosport lub iTunes. Za pomocą Microsoft Store aktualizowany jest również pakiet Office 365.

Centrum akcji

Pomimo swojej nazwy Centrum akcji (Action Center) jest dosyć głęboko schowane. Przycisk odpowiedzialny za wywołanie tej opcji znajduje się w dolnym lewym rogu na Pasku Zadań. Jego zadaniem jest archiwizowanie wszystkich powiadomień i przypomnień. Jeżeli użytkownik nie zdąży na nie zareagować może bez problemu odnaleźć je w dowolnym momencie właśnie w Centrum akcji. Jak sama nazwa wskazuje z poziomu Action Center można zmieniać jasność wyświetlacza, włączać/wyłączać moduły łączności i wykonywać wiele innych czynności. Bardzo istotnym elementem jest tryb Skupienia. Pozwala on na całkowite wyciszenie powiadomień i wprowadzenie systemu Windows w tryb nie przeszkadzać.

Wszystkie elementy, jakie znajdują się w Centrum Akcji są także dostępne z poziomu Ustawień systemu Windows 10, ale dostęp praktycznie bezpośrednio z paska jest dużo szybszy i wygodniejszy.

Chwila prywatności

Na samym początku informowaliśmy o pierwszym uruchomieniu i konfiguracji systemu operacyjnego. OOBE odnosi się także do ustawień prywatności, które są bardzo często lekceważone przez użytkowników. Na szczęście ustawienia prywatności można łatwo zmienić z poziomu ustawień systemu. Znajdują się one w zakładce Prywatność.

Użytkownicy mogą swobodnie decydować o dostępie do danych przez Microsoft. Gigant z Redmond zachęca do przekazywania jak największej liczby informacji, a w zamian obiecuje dostarczanie lepszej jakości usług i poprawę wrażeń z użytkowania. Jest w tym nieco prawdy. Historia wyszukiwania online oraz Oś czasu to bardzo przydatne funkcje. Polecamy wyłączenie funkcji "Zezwól aplikacjom na używanie identyfikatora treści reklamowych ...." oraz zmianę ustawień dotyczących danych diagnostycznych na Podstawowe.

W tym niezbyt długi poradniku przedstawiliśmy podstawowe możliwości personalizacji systemu Windows 10. Opcji jest znacznie więcej i każdy użytkownik powinien znaleźć odpowiednie dla siebie ustawienia. Zachęcamy do eksperymentowania oraz personalizowania systemu, ponieważ praca na odpowiednio skonfigurowanym komputerze jest wygodniejsza, szybsza i znacznie bardziej wydajna.