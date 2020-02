Instalacja nowej karty graficznej jest wyjątkowo prostym zadaniem. Ciężej jest dobrać taką, która byłaby kompatybilna z naszym komputerem i zmieściła się wewnątrz obudowy. Postanowiliśmy uprościć ten proces, tworząc ten poradnik pomagający dobrać odpowiednią kartę.

Spis treści

Aby móc pograć w najnowsze gry w wysokiej rozdzielczości i najwyższych detalach, potrzebna jest mocna karta o wysokiej wydajności. Spora liczba komputerów osobistych korzysta z tak zwanych "zintegrowanych" kart graficznych, które znajdują się albo na płycie głównej, albo są wbudowane w procesor. Pozostałe komputery posiadają "dedykowaną" kartę graficzną, którą instaluje się w porcie rozszerzeń na płycie głównej.

Zazwyczaj poprzez sprawdzenie lokalizacji złącza, do którego jest podłączony monitor, można w łatwy sposób określić jaki typ karty graficznej wykorzystuje dany komputer. Jeśli obok miejsca gdzie podłączyliśmy monitor znajdują się też takie złącza jak USB, albo RJ-45, to jest to zintegrowana karta graficzna. Jeśli gniazdo to jest oddalone od innych i w pobliżu znajdują się takie złącza jak DVI, HDMI lub DisplayPort, to jest to prawdopodobnie dedykowana karta graficzna.

Jakikolwiek typ by to nie był, to w celu wymiany tego komponentu będziemy musieli znaleźć złącze kart rozszerzeń, zwane PCI Express, jak i korespondujące mu usuwalne śledzie na obudowie, gdzie będą złącza naszej dedykowanej karty graficznej.

Jak sprawdzić, czy karta graficzna jest kompatybilna - Znajdź port PCI Express

W komputerze możemy znaleźć wiele portów rozszerzeń na płycie głównej. Zazwyczaj każdy z nich będzie portem PCI Express, ale aby zainstalować kartę graficzną będziemy potrzebować portu PCI Express x16. Są cztery warianty tego portu, ale wszystkie są wstecznie kompatybilne, więc niezależnie czy karta graficzna ma port w wersji 3.0 lub 4.0, to powinna też bez problemu działać na wersji 2.0.

Przedstawiona przez nas płyta główna ma trzy porty PCI Express x16. Najpopularniejszą praktyką jest wykorzystanie portu znajdującego się najwyżej. Jeśli instalowana będzie więcej niż jedna karta, to potrzebna będzie większa ilość takich gniazd. Zanim jednak zacznie się szukać odpowiedniej kombinacji kart, należy sprawdzić, czy nasza płyta główna w ogóle wspiera możliwość instalacji więcej niż jednej karty graficznej.

Jak sprawdzić, czy karta graficzna jest kompatybilna - długość i wysokość karty

Potężniejsze karty graficzne zazwyczaj potrzebują dużych systemów chłodzenia aby zapewnić im optymalne temperatury pracy. Czyni to je nawet dwukrotnie większymi w porównaniu do produktów o konstrukcji jedno, a czasem i dwu slotowej. Sposób w jaki jest zbudowana większość komputerów osobistych sprawia, że część z wentylatorami na karcie graficznej będzie znajdować się pod nią, zamiast na niej, przez co dobrze jest mieć jeszcze jeden wolny slot pod nią, aby zagwarantować jej odpowiedni obieg powietrza.

Dodatkowo należy zmierzyć wymiary karty w obudowie, aby się upewnić, ze nic nie będzie jej blokować. Warto dodać 30-40 mm do długości karty, zwłaszcza w przypadku gdy posiada ona dodatkowe gniazda zasilania na końcu. Powinno nam to zagwarantować łatwą instalację karty z prostym podłączeniem do niej zasilania.

W przypadku braku podanych wymiarów karty, można je uzyskać od producenta lub sprzedawcy.

Jak sprawdzić, czy karta graficzna jest kompatybilna - Zasilanie karty

Część kart graficznych, po umieszczeniu ich w gnieździe PCI Express x16, wymaga jeszcze dodatkowego zasilania. Większość zasilaczy powinno posiadać odpowiednie kable zasilające. Są one zazwyczaj czarne, oznaczone jako "PCI-E" oraz posiadają sześć pinów ułożonych po 3 w 2 rzędach lub osiem ułożonych po 4 w 2 rzędach. Te ostatnie częściej występują jako 6-pinowe z dodatkową kolumną z dwoma pinami.

Jeśli zasilacz nie posiada takich złączy, to istnieją przejściówki, które podłącza się pod dwa cztero-pinowe złącza, zwane Molex lub dwa złącza SATA. Jeśli do karty graficznej trzeba podłączyć dwie takie przejściówki, to powinno je się podpiąć pod dwie różne szyny 12 V zasilacza. W większości zasilaczach są to dwie różne wiązki z niego wychodzące.

Na koniec zostało sprawdzić czy zasilacz będzie w stanie uciągnąć kartę graficzną. Sprawdzenie, ile komputer bez karty graficznej pobiera prądu może być ciężkie do wykonania, a posiadany przez nas zasilacz nie będzie w stanie ciągle pracować ze swoją maksymalną mocą. Dobrze jest utrzymywać wykorzystanie zasilacza poniżej 80 % jego maksymalnej mocy. Producenci kart graficznych na szczęście ułatwili nam proces sprawdzania kompatybilności zasilacza z ich kartami graficznymi podając w specyfikacji jego rekomendowaną minimalną moc.