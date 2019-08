Jak sprawdzić, czy komputer jest wyposażony w Bluetooth

Bluetooth to bardzo przydatna technologia, która umożliwia pozbyć się części kabli. Za jej pomocą można podłączyć bezprzewodowe urządzenia peryferyjne takie, jak klawiatury i myszki do komputera. Pokazujemy, jak w łatwy sposób sprawdzić czy komputer wyposażony jest w moduł Blutetooth.

Bluetooth jest dosyć starą i dobrze rozpowszechnioną technologią. Pracę nad tym standardem łączności bezprzewodowej zaczął w 1994 roku Ericsson. Pierwsze konsumencki urządzenia z obsługą Bluetooth pojawiły się na rynku w 1999 roku.

Źródło: techadvisor

Bluetooth jest bezprzewodowym standardem technologicznym, który służy do wymiany danych pomiędzy urządzeniami stacjonarnymi oraz mobilnymi na krótkich dystansach przy wykorzystaniu fal radiowych UHF o krótkiej długości. O losach standardu decyduje organizacja Bluetooth SIG, w skład której wchodzą przedstawiciele ponad 30000 firm zajmujących się telekomunikacją, informatyką, sieciami oraz elektroniką użytkową.

Bluetooth jest bardzo popularny i stosuje się go do łączenie bezprzewodowych słuchawek, klawiatur, myszy i innych peryferiów do komputera PC. W dobie smartfonów, które nie posiadają złącza słuchawkowego Jack jego rolę przejmuje powoli Bluetooth, który służy do połączania urządzeń mobilnych do słuchawek oraz zestawów głośnomówiących w samochodach.

Moduł Bluetooth jest obecnie na wyposażeniu każdego nowego laptopa, ale na rynku cały czas jest bardzo dużo komputerów stacjonarnych, które nie posiadają Bluetooth. Jedynie składane komputery PC z płytami głównymi z wyższego segmentu oraz urządzenia typu All-in-one takie, jak na przykład iMac posiadają Bluetooth.

Jak sprawdzić czy komputer wyposażony jest w Bluetooth?

Aby sprawdzić czy komputer wyposażony jest w Bluetooth należy uruchomić Menedżera urządzeń. Można to zrobić wyszukując go w Menu Start lub uruchamiając Ten komputer, klikając prawym przyciskiem myszy w wolną przestrzeń wybierając Właściwości i klikając Menedżer urządzeń z lewego paska.

Po otwarciu pokaże się okno z wszystkimi podzespołami zamontowanymi w komputerze.

Aby sprawdzić czy komputer posiada Bluetooth należy przejść do sekcji Bluetooth. Nasz komputer posiada moduł Bluetooth firmy Intel, który zintegrowany jest z kartą sieciową Intel 7265. Jak widać na załączonym zrzucie ekranu do komputera podłączone jest urządzenie Buetooth M585/M590. W rzeczywistości jest to mysz wykorzystująca technologię Bluetooth do połączenia z komputerem.

Jeżeli w tym miejscu nie znajdują się żadne wpisy oznacza to, że komputer nie posiada wbudowanego modułu Bluetooth. Alternatywnie w przypadku laptopa może okazać się, że znajduje się on w trybie samolotowym lub posiada wyłączony moduł Wi-Fi lub Bluetooth, przez co urządzenia te nie są widoczne w Menedżerze zadań. Proponujemy również uruchomić oprogramowanie układowe BIOS/UEFI, aby sprawdzić czy moduł Bluetooth nie jest zdezaktywowany. Większość biznesowych laptopów posiada opcję dezaktywacji Bluetooth z poziomu BIOS/UEFI.

Jeżeli w sekcji tak, jak w naszym komputerze znajdują się wpisy oznacza to, że komputer posiada wbudowany moduł Bluetooth.

Jak dodać moduł Bluetooth do komputera?

Na szczęście nawet komputer, który nie posiada na wyposażeniu modułu Bluetooth można go w łatwy sposób w niego doposażyć. Wystarczy zakupić odpowiedni adapter. Na rynku istnieje wiele rodzajów. Możemy wybrać zewnętrzny adapter na Bluetooth na USB lub wewnętrzny wykorzystujący slot PCI na płycie głównej. W przypadku komputera stacjonarnego, który nie posiada Bluetooth ani Wi-Fi można zakupić adapter, który posiada Bluetooth oraz Wi-Fi.

Jak połączyć urządzenia z Bluetooth do komputera?

Podłączanie urządzeń do komputera przy wykorzystaniu Bluetooth również nie jest zbytnio skomplikowane. Po stronie komputera proces ten zawsze wygląda tak samo, ale wiele zależy również od urządzenia, które jest podłączane. W jego przypadku musi ono znajdować się w trybie parowania, który umożliwia odnalezienie go przez inny sprzęt. Dokładne instrukcje uruchomienia trybu parowania znajdują się w instrukcji dołączonej do urządzenia. Alternatywnie można skorzystać z wyszukiwarki internetowej wpisując model podłączanego urządzenia.

W komputerze PC należy uruchomić Ustawienia > Urządzenia > Bluetooth i kliknąć Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne.

Jak widać na zrzucie ekranu załączonym poniżej z Ustawień można sprawdzić również poziom naładowania baterii podłączonego urządzenia. Funkcja ta jest dostępna jedynie w przypadku wybranych akcesoriów.