Jak sprawdzić czy ktoś zablokował Twój numer?

Podejrzewasz, że ktoś do kogo próbujesz się dodzwonić zablokował twój numer? Pokazujemy, jak sprawdzić czy to prawda.

Wspaniałą rzeczną w nowych telefonach, która pojawiła się w ciągu ostatnich kilku lat w praktycznie wszystkich modelach jest możliwość szybkiego i skutecznego blokowania uciążliwych rozmówców. Żyjemy w czasach, w których SPAM staje się coraz bardziej dotkliwy i uciążliwy. W chwili obecnej to już nie tylko wiadomości e-mail, z którymi nowoczesne filtry radzą sobie bez problemu. Dużo gorzej zapanować nad wiadomościami głosowymi i nachalnymi telemarketerami. Część smartfonów potrafi wykrywać potencjalny SPAM. Rozwiązanie to zostało wdrożone między innymi w smartfonach Galaxy od Samsunga. Pozwala ono szybko sprawdzić czy numer, który chcę się dodzwonić do użytkownika nie został zgłoszony jako podejrzany.

Źródło: techadvisor

Najbardziej radykalnym krokiem jest zablokowanie wybranego numeru. Rozwiązanie to spowoduje, że próba dodzwonienia się przez wybrany numer zawsze kończyć się będzie przerwaniem połączenia takim samym, jak w momencie, gdy wybierany numer jest poza zasięgiem sieci.

Rozwiązanie to jest świetne, ale działa również w drugą stronę. Oznacza to, że znajomi, a nawet członkowie rodziny mogą blokować nawzajem swoje numery telefonów. Czy istnieje jakiś sposób, aby sprawdzić czy wybrany numer został zablokowany przez odbiorcę?

Prawdopodobnie, jeżeli odbiorca nie odbiera telefonów, nie można się do niego dodzwonić i nie odpisuje na wiadomości na przestrzeni kilkunastu godzin lub kilku dni można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że nasz numer został zablokowany. Niestety nie da się w 100 procentach jednoznacznie sprawdzić czy wybrany numer został zablokowany przez odbiorcę bez wykorzystania innej karty SIM. Aby uzyskać pewność trzeba zapytać się o to osobiście albo pożyczyć inny telefon.

Co się dzieje z zablokowanymi numerami?

Żeby sprawdzić, co dokładnie dzieje się z zablokowanym numerem, zablokowaliśmy jeden z numerów telefonów i monitowaliśmy próbę nawiązania połączenia na dwóch telefonach. Dzwoniąc z zablokowanego numeru rozmówca słyszy jeden-dwa sygnały lub połączenie od razu jest odrzucane tak, jak w przypadku próby wykonania połączenia na numer znajdujący się poza zasięgiem. Następnie dzwoniący informowany jest, że odbiorca nie jest dostępny i zostaje przekierowany na pocztę głosową (jeżeli została ona skonfigurowana przez odbiorcę).

W tym miejscu należy zauważyć, że osoba, która została zablokowana może wysyłać wiadomości, które nie będą w rzeczywistości dostarczane. Z drugiej strony osoba, która zablokowała dany numer telefonu może wysłać na niego wiadomość SMS tak, jak na każdy inny numer.

Co się dzieje z wiadomością tekstową wysłaną na zablokowany numer?

Wysyłanie SMS'a do odbiorcy, który zablokował dany numer odbywa się tak, jak zwykle, a nadawca nie otrzymuje żadnej informacji zwrotnej o błędzie w dostarczeniu wiadomości.

W przypadku wysyłania wiadomości z iPhone'a na iPhone'a można wykorzystać iMessage. W przypadku, gdy numer nadawcy został zablokowany przez odbiorcę wiadomość pozostanie niebieska, co oznacza, że nie została ona odczytana. W rzeczywistości wiadomość ta nie zostanie nigdy dostarczona do odbiorcy.

Czy mój numer został zablokowany?

Tak, jak już wcześniej pisaliśmy nie ma jednoznacznego sposobu na sprawdzenie czy odbiorca zablokował numer nadawcy przy wykorzystaniu jednej karty SIM. Aby upewnić się, że tak się stało najłatwiej wykorzystać jest drugi numer. Wtedy nadawca może zweryfikować czy można dodzwonić się do obiorcy za pomocą innego numeru. Jeżeli tak się stanie uzyskana zostanie 100 procentowa pewność, że numer został zablokowany.