Jak sprawdzić ilość pamięci RAM w komputerze?

Jak sprawdzić, ile pamięci RAM ma Twoja maszyna oraz jak jest ona szybka? Wyjaśniamy!

Spis treści

Pamięć RAM (skrót od random access memory) to podstawowy rodzaj pamięci cyfrowej. Jest jednym z najważniejszych komponentów każdego urządzenia: odpowiada za szybkość ładowania i obsługi oprogramowania, którego używasz. Jeśli zajdzie sytuacja, w której musisz sprawdzić jej kondycję lub chcesz zwiększyć jej ilość, dobrze wiedzieć, jak sprawdzić to, co się ma.

Ile pamięci RAM znajduje się w Twoim komputerze?

W systemie Windows 10 to bardzo prosta operacja - kliknij prawym przyciskiem myszki w pasek zadań, a następnie wybierz Menadżera Zadań. Przejdź do zakładki Wydajność - w zakładce Pamięć wyświetlana jest używana pamięć / dostępna. W poniższym przykładzie dostępne jest 6GB pamięci RAM, z czego - w momencie robienia zrzutu ekranu - wykorzystywane było 5,1GB.

Jeżeli masz starszy system z rodziny Windows, naciśnij równocześnie klawisze Windows oraz R, a następnie wpisz we wierszu poleceń "dxdiag". Ilość pamięci RAM zostanie wyświetlona w zakładce System.

Jak sprawdzić szybkość pamięci RAM w Windows 10?

O ile Windows 10 pozwala na łatwe sprawdzenie ilości pamięci RAM i jej rodzaju, o tyle w celu sprawdzenia jej szybkości musimy posłużyć się programem firm trzecich, np. CPU-Z. Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji należy ją uruchomić - szybko przeskanuje zasoby sprzętowe, zbierając o nich mnóstwo informacji, w tym o szybkości pamięci RAM. Znajdują się one w zakładce Memory, a DRAM Frequency to częstotliwość pracy. Pokazane jest tu 534 MHz, jednak jest to pamięć typu DDR (Double Data Rate), a więc wynik w rzeczywistości jest dwa (double) razy wyższy, czyli wynosi 1068MHz.

Inny sposób na zbadanie prędkości pracy RAM to po prostu zajrzenie do BIOSu. A jeśli wiesz, jaka powinna być częstotliwość jej działania, możesz w ten sposób sprawdzić, czy pracuje prawidłowo, czy też coś obniża ten parametr. Jeśli nie wiesz tego, sprawdzisz w łatwy sposób - wartość ta powinna być wymieniona na opakowaniu kości pamięci, jeśli nie jest ono dostępne, po prostu odwiedź stronę producenta i znajdź konkretny model. Co warto zauważyć - wiele kości pamięci ma ustawienie domyślne niższe, niż przewiduje to standard JEDEC, dlatego można podkręcić ręcznie częstotliwość taktowania.

Jeśli dodajesz nowe kości pamięć RAM do maszyny, zadbaj o to, aby częstotliwość była taka sama, jak dla już pracujących lub zwiększ częstotliwość istniejących do poziomu nowych. W innym przypadku praca będzie odbywać się przy najniższej dostępnej.