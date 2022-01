Jak sprawdzić jaką masz płytę główną? [PORADNIK]

Kiedy chcesz zmodernizować sprzęt komputerowy, jedną z najtrudniejszych rzeczy do zrozumienia jest to, czy poszczególne komponenty są kompatybilne z resztą komputera. I ze wszystkich różnych aspektów do rozważenia, specyfikacje płyty głównej jest prawdopodobnie najważniejsza, jeśli chodzi o kompatybilność.

Fot. Thomas Ryan / IDG

Płyta główna to złożona kolekcja chipów, obwodów i radiatorów, które łączą się z bardziej popularnymi komponentami, takimi jak procesor, pamięć RAM i karta graficzna. Zrozumienie specyfikacji płyty głównej oznacza, że wiesz, jaki rodzaj pamięci RAM będzie pasować, czy masz sloty PCIe 4.0, czy jesteś w stanie zmieścić swój nowy dysk SSD M.2 i jakie fantazyjne procesory można kupić. Na szczęście producenci płyt głównych, strony internetowe i serwisy takie jak PCPartPicker dostarczają pomocnych informacji na temat kompatybilności specyfikacji.

Jak sprawdzić, jaki model płyty głównej znajduje się w Twoim komputerze?

Opcja 1: Sprawdź historię zakupu lub model urządzenia

W zależności od tego, jak został złożony twój komputer, możesz potencjalnie uzyskać informacje o modelu płyty głównej od sprzedawcy, u którego ją kupiłeś. Wielu dużych dostawców komputerów, takich jak Dell czy HP, posiada unikalne kody produktów lub identyfikatory, których można użyć do wyszukania informacji o sprzęcie. Butikowi producenci komputerów, tacy jak CyberPowerPC czy Maingear, zazwyczaj udostępniają pełną listę sprzętu gdzieś w historii zamówień. Jeśli składałeś komputer samodzielnie, sprawdź w historii zamówień, czy w zamówieniu znajduje się płyta główna, czy ktoś ci ją dostarczył.

Zobacz również:

Opcja 2: Użyj informacji o systemie Windows

Fot. Kevin Casper / IDG

Choć nie do końca doskonała, funkcja Informacje o systemie w systemie Windows 10 może być w stanie pomóc zorientować się, jaka płyta główna jest w komputerze. Aby dostać się do okna Informacje o systemie, wystarczy:

Otworzyć menu Start/Windows, klikając logo Windows na pasku zadań lub naciskając klawisz logo Windows na klawiaturze, jeśli ją posiadasz.

Gdy menu jest otwarte, zacznij wpisywać "Informacje o systemie", a powinieneś zobaczyć aplikację Informacje o systemie populate w menu Start.

Idź do przodu i kliknij aplikację, aby go otworzyć.

Po otwarciu, powinieneś zobaczyć elementy wymienione jako "BaseBoard" trochę drogi w dół tej listy po prawej stronie. Jeśli masz szczęście, Twój BaseBoard Producent, Model, Produkt, i / lub pola Wersja będzie zawierać pełną markę i model informacje, których potrzebujesz. Niektóre płyty główne nie mogą być prawidłowo zidentyfikowane tutaj, jednak, więc może po prostu zobaczyć "Niedostępne" lub coś podobnego. W takim przypadku, będziesz musiał skorzystać z innej opcji.

Opcja 3: Użyj oprogramowania innych firm

Dzięki profesjonalistom IT, modderom i overclockerom, istnieje całkiem sporo opcji oprogramowania, które robią to, co powyższy ekran informacji o systemie Windows, ale bardziej dokładnie!

Do popularnych opcji należą:

HWiNFO

CPU-Z

Speccy

Po zainstalowaniu, wszystkie one są dość proste w znalezieniu informacji o płycie głównej.

Fot. Kevin Casper / IDG

Z HWiNFO, będziesz miał kilka okien wyskakujących po otwarciu aplikacji. Jedno z nich będzie miało przyciski Summary, Save, Sensors i About na górze. Możesz znaleźć opcję listy "Motherboard" na lewym panelu poniżej przycisków, aby kliknąć, ujawniając informacje o wykrytej płycie głównej w prawym panelu.

W CPU-Z, będziesz musiał kliknąć na zakładkę "Mainboard" na górze okna, aby zobaczyć informacje o płycie głównej, którą jest w stanie wykryć.

Fot. Kevin Casper / IDG

Obsługa Speccy jest prosta: Otwórz go, daj mu chwilę, a początkowa strona podsumowania powinna zawierać listę modelu płyty głównej w sekcji "Motherboard" w prawym panelu. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, możesz kliknąć "Motherboard", aby zobaczyć więcej.

Opcja 4: Otwórz komputer i spójrz na płytę główną

Ty lub zaufana osoba możecie otworzyć i bezpośrednio obejrzeć płytę główną w komputerze. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy wykonanie tej czynności przy wyłączonym komputerze i odłączonym zasilaniu.

Fot. MSI

Większość płyt głównych będą miały branding, nazwy i informacje o modelu drukowane prawo na pokładzie samego, choć umieszczenie jest rzadko spójne ze względu na różnice w układzie wielu elementów chipsetu. Informacje o modelu i marce można znaleźć w pobliżu procesora, wzdłuż jednego z gniazd kart rozszerzeń PCI lub na stylizowanych radiatorach na płytach głównych dla fanów.

Fot. ASUS

Uwaga: Niektóre gotowe urządzenia mogą posiadać szczegóły gwarancji lub rękojmi, które uniemożliwiają samodzielne otwarcie komputera. Zwróć na to uwagę i skorzystaj z najlepszej dostępnej dla Ciebie opcji. Dodatkowo, jeśli używasz laptopa, otwarcie go jest zazwyczaj skomplikowanym zadaniem i prawdopodobnie lepiej będzie, jeśli odwołasz się do opcji 1 i wykorzystasz informacje o modelu laptopa, aby znaleźć to, czego potrzebujesz.

Po znalezieniu modelu płyty głównej, przejdź do strony producenta, aby wykopać żadnych specyfikacji, których szukasz. Powodzenia i dbać!