Jak sprawdzić parametry komputera [PORADNIK]

Planujesz rozbudowę komputera? A może zastanawiasz się czy nowa gra zadziała na Twoim obecnym sprzęcie? W niniejszym materiale pokazujemy, jak sprawdzić parametry komputera w systemie operacyjnym Windows 10 oraz macOS.

Spis treści

Komputer to urządzenie składające się z mnóstwa podzespołów. Do działania wymagany jest procesor, płyta główna, pamięć operacyjna, karta graficzna oraz dysk, ale to nie koniec elementów, które składają się na komputer. W obudowie znajdziemy również kartę sieciową, kartę dźwiękową, koncentratory, huby, złącza oraz porty.

Komputer stacjonarny

Niezależnie od tego czy interesujesz się komputerami oraz nowymi technologiami warto wiedzieć, jaką specyfikację techniczna posiada Twój komputer. Znajomość tych danych pozwoli Ci łatwo określić, czy nowy program lub gra zadziała na Twojej aktualnej konfiguracji. Dodatkowo znajomość parametrów technicznych ułatwi ewentualną rozbudowę. Na przykład, gdy wiesz jaki posiadasz procesor oraz płytę główną, łatwo sprawdzisz, do ilu GB możesz rozbudować pamięć operacyjną komputera oraz jakiego typu kości musisz do tego wykorzystać. Zaawansowane programy pokażą także, czy Twój komputer umożliwia rozbudowę.

Specyfikację techniczną komputera, a w szczególności laptopa znajdziesz na opakowaniu, ale mało kto chce po nie sięgać, a często zostało ono już dawno wyrzucone. Dodatkowo, jeżeli modyfikowaliśmy nasz sprzęt, to naklejka z pudełka zawierać będzie nieprawdziwe informacje.

Znalezienie szczegółowej specyfikacji technicznej jest jeszcze bardziej skomplikowane, gdy posiadamy popularnego "składaka" - komputer stacjonarny złożony z odpowiednio dobranych podzespołów.

Na szczęście na rynku znajdziemy oprogramowanie, które pozwoli nam szybko i skutecznie sprawdzić specyfikację techniczną naszego komputera. W niniejszym poradniku pokazujemy, jak to zrobić.

Do sprawdzenia specyfikacji techniczne komputera z systemem operacyjnym Windows 10 możemy wykorzystać wbudowanego menedżera urządzeń lub zaawansowane aplikacje firm trzecich. W przypadku komputerów Mac wystarczy wbudowany Raport systemowy.

Sprawdzenie specyfikacji technicznej z wykorzystaniem Menedżera urządzeń w Windows 10

Menedżer urządzeń w systemie operacyjnym Windows pokaże podstawową specyfikację techniczną komputera. Dzięki temu narzędziu dowiemy się jaki procesor oraz ile pamięci operacyjnej posiada nasz komputer.

Aby to sprawdzić należy przejść do Ustawienia > System > Infromacje.

Specyfikacja urządzenia w Ustawieniach Windows 10

Alternatywnie możemy uruchomić Eksplorator plików, przejść do Ten komputer, kliknąć prawym przyciskiem myszy w wolnym miejscu i wybrać Właściwości.

Informacje o komputerze w Windows 10

Nieco bardziej zaawansowane informacje uzyskamy klikając Menedżer urządzeń we Właściwościach. Uwaga - potrzeba do tego uprawnień administratora.

Menedżer urządzeń w Windows 10

Sprawdzenie specyfikacji technicznej z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji

Znacznie lepszym sposobem na poznanie dokładnych parametrów technicznych jest skorzystanie z dedykowanej aplikacji. Polecamy oprogramowanie HWiNFO, które jest niezwykle popularne i sprawdzone w praktyce. Program posiada mnóstwo funkcji dodatkowych takich, jak odczyt temperatury z sensorów komputera czy monitorowanie prędkości działania wentylatorów.

Program HWiNFO pobierzesz za darmo ze strony producenta. Oto link.

Po zainstalowaniu programu wystarczy go uruchomić. Pojawi się małe okienko.

Uruchamianie HWiNFO

Należy wybrać przycisk Run i zaczekać chwilę, aż program przeanalizuje specyfikację techniczną naszego komputera.

Domyślnie otworzy się kilka okienek z informacjami o procesorze, karcie graficznej oraz pamięci operacyjnej.

Uruchomiony program HWiNFO

Dodatkowo mamy dostęp do szczegółowych informacji o każdym podzespole. Możemy dowiedzieć się o nich szczegółowych informacji. HWiNFO wyświetla także jakie sterowniki zostały zainstalowane.

Szczegółowe informacje w HWiNFO

Sprawdzenie specyfikacji technicznej komputera Mac

Użytkownicy komputerów Mac mają ułatwione zadanie, ponieważ zaawansowane narzędzie do sprawdzenia specyfikacji technicznej zostało zintegrowane z systemem operacyjnym macOS. Aby je uruchomić wystarczy kliknąć logo Apple w lewym górnym rogu oraz wybrać Ten Mac.

Informacje o komputerze Mac

W tym miejscu wyświetla się podstawowe informacje o komputerze - model, rok modelowy, zainstalowany system operacyjny, pamięć operacyjna, karta graficzna oraz numer seryjny.

W poszczególnych zakładkach dowiemy się więcej o monitorach, dyskach i pamięci operacyjnej.

Informacje o pamięci

Jeżeli to nadal za mało możemy kliknąć przycisk Raport systemowy. Otrzymamy wtedy szczegółowe informacje o każdym podzespole znajdującym się w komputerze Mac.