Jak sprawdzić temperaturę procesora w systemie Windows 10 i Windows 11?

Pokazujemy, jak sprawdzić temperatury procesora podczas pracy za pomocą poręcznego i darmowego oprogramowania w systemie operacyjnym Windows 10 oraz Windows 11.

Procesor jest jednym z najważniejszych komponentów komputera i ma kluczowy wpływ na jego wydajność. W zasadzie CPU można przyrównać do mózgu, ponieważ to własnie on odpowiada za przetwarzanie wszystkich informacji. W przypadku, gdy procesor stanie się za gorący, co może wydarzyć się z wielu rożnych powodów konsekwencje z pewnością będą nieciekawe. W najgorszym wypadku może dojść do uszkodzenia CPU lub nawet płyty głównej. Gdy temperatura nagle wzrośnie procesor automatycznie obniży swoje taktowanie, aby zapobiec przegrzaniu, ale negatywnie wpłynie to na jego wydajność. W skrajnych przypadkach zadziała zabezpieczenie, które spowoduje wyłączenie komputera, aby nie przegrzać procesora.

Procesory Intel i AMD do komputerów stacjonarnych Źródło: PCWorld.com

Firma Microsoft zadecydowała, że użytkownicy systemu Windows nie potrzebują wiedzieć, jaką temperaturę ma procesor w ich komputerze i nie ma możliwości jej sprawdzenia za pomocą wbudowanego Menedżera zadań. Informacje te są łatwo dostępne w oprogramowaniu układowym BIOS/UEFI, ale trzeba się wcześniej do nich dostać, co skutkuje koniecznością wyłączenia komputera. Przejście do BIOS'u nie pozwala użytkownikowi na sprawdzenie temperatury pod obciążeniem lub w przypadku konkretnego scenariusza. Na szczęście istnieją darmowe programy, które pozwalają na monitorowanie temperatury procesora bezpośrednio z poziomu systemu operacyjnego Windows.

Jak sprawdzić temperaturę procesora?

Jest wiele darmowych aplikacji, które pozwalają na sprawdzenie temperatury procesora bezpośrednio z poziomu systemu Windows. Dostępne są zarówno rozbudowane programy, które posiadają funkcje wyświetlania i monitorowania temperatury, jak i narzędzia stworzone specjalnie w tym celu. Polecamy wykorzystanie SpeedFan, który pokazuje temperaturę CPU.

W przypadku instalowania aplikacji należy uważać na tak zwany bloatware, czyli zbędne oprogramowanie, które jest dodatkowo instalowane razem z interesującym użytkownika programem.

Po zakończeniu procesu instalacji program powinien uruchomić się automatycznie. Jeżeli tak się nie stanie należy wyszukać go i uruchomić z poziomu menu Start. Na ekranie wyświetli się okno z temperaturą procesora oraz poszczególnych rdzeni. Poniżej przykładowy zrzut ekranu.

Ważne jest, aby procesor utrzymywał temperaturę niższą od wartości maksymalnej. W przypadku układu Intel Core i3 8130U, który znajduje się w naszym komputerze TJ (maksymalna temperatura pracy procesora) wynosi 100 stopni.

Temperatura procesora podczas spoczynku powinna wahać się pomiędzy 40 a 50 stopni Celsiusza. Wartości te mogą być niższe w przypadku, gdy użytkownik korzysta z komputera stacjonarnego z wydajnym układem chłodzenia. Wszystko zależy również od temperatury zewnętrznej. W lato temperatury procesora mogą być wyższej, niż w zimę.

Niektóre procesory posiadają dedykowane aplikacje, w których można sprawdzać i ustawiać różne ustawienia. Znajduje się wśród nich również temperatura pracy komputera. Przykładem takiej aplikacji może być Ryzen Master dla układów CPU z serii Ryzen produkowanych przez AMD.

W przypadku, gdy użytkownik posiada komputer z procesorem Ryzen może zainstalować dedykowaną aplikację, która pozwala również na podkręcanie (overclocking) układów z odblokowanym mnożnikiem. Należy jednak wiedzieć, że procesor po podkręceniu będzie pracował z wyższymi temperaturami, a komputer może być niestabilny.