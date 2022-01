Jak sprawdzić zużycie procesora i pamięci? [PORADNIK]

Dowiedz się, jak ciężko pracuje Twój procesor i pamięć RAM oraz co można zrobić z tymi informacjami.

Czasami używasz swojego komputera i nagle zauważasz, że działa on ospale, bez wyraźnego powodu. Jest to sytuacja, w której klikasz na różne rzeczy i robisz to, co zwykle, ale z jakiegoś powodu twój komputer nie reaguje tak szybko, jak zwykle. Nie robisz nic intensywnego, na przykład kodujesz wideo, więc dlaczego Twój komputer nagle zaczyna pracować? Prawda jest taka, że na komputerach z systemem Windows 10 przez cały czas w tle działa mnóstwo różnych procesów, które zajmują zarówno pasmo procesora, jak i pamięć systemową, więc gdy komputer zaczyna lagować, chcesz wiedzieć, co obciąża jego zasoby.

Sprawdź wykorzystanie zasobów w Menedżerze zadań

Aby rozpocząć swoje dochodzenie, zacznij od Menedżera zadań - poręcznego narzędzia wbudowanego w system Windows, które pokazuje niezliczone statystyki, specyfikacje, uruchomione programy i wiele innych informacji.

Aby otworzyć Menedżera zadań, dostępne są dwa skróty klawiaturowe:

Ctrl + Shift + Escape

Ctrl + Alt + Delete, a następnie kliknij Menedżer zadań z prezentowanych opcji.

Dodatkowo, możesz znaleźć Menedżera zadań poprzez Menu Start lub pasek zadań:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy przycisk Windows, wybrać opcję Menedżer zadań

Kliknąć prawym przyciskiem myszy na pasku zadań i wybrać opcję Menedżer zadań

Po otwarciu Menedżera zadań, nadszedł czas, aby rozpocząć poszukiwania.

Będziesz chciał zwrócić szczególną uwagę na te dwie pierwsze pionowe kolumny: CPU i Pamięć. Jeśli klikniesz nagłówek którejś z nich, lista uruchomionych procesów zostanie posortowana w kolejności wykorzystywanych zasobów - od najbardziej do najmniej, lub odwrotnie.

Na przykład, powiedzmy, że zauważyliśmy, iż kolumna Pamięć rejestruje 30-procentowe użycie. Kliknięcie górnej części kolumny powoduje uszeregowanie procesów od najbardziej do najmniej potrzebujących RAM-u. Na szczycie listy znajduje się Google Chrome! Nigdy nie spodziewalibyśmy się tego zobaczyć, i to jest sarkazm, przy okazji.

W tym konkretnym scenariuszu nie mamy nic przeciwko, jeśli Chrome pożera 1 GB naszej pamięci systemowej, ponieważ mamy 32 GB w sumie, ale jeśli to był problem dla Ciebie, można po prostu kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Zakończ zadanie

Jeśli to zbyt duży wysiłek, Windows automatycznie zaznaczy programy, które pochłaniają nadmierne zasoby. Kolorowe flagi, takie jak żółta, pomarańczowa i czerwona, wskazują względne nasilenie zużycia zasobów. Należy pamiętać, że nawet nadmierne zużycie zasobów nie musi być złe, jeśli procesy są uruchamiane celowo.

Menedżer zadań ułatwia sprawdzenie, co się dzieje, dzięki czemu można dokonać takich ustaleń. Czasami system Windows uruchamia różne procesy z przerwami, aby indeksować pliki lub wykonywać kontrole i przerwania systemowe, co może powodować nieoczekiwane spowolnienia. Jeśli zauważysz, że jakiś program pochłania zasoby, ale nie masz możliwości po prostu zakończyć to zadanie, zawsze możesz zrestartować system, a następnie sprawdzić w Menedżerze zadań, czy nadal jest uruchomiony.

Utwórz monitor CPU

Menedżer zadań oferuje również sposób na śledzenie wykorzystania procesora w czasie rzeczywistym, pod warunkiem, że masz trochę wolnego miejsca na ekranie. Aby utworzyć pływający monitor CPU, kliknij kartę Wydajność w Menedżerze zadań, kliknij CPU, a następnie najedź kursorem myszy na wykres przedstawiający rdzenie procesora, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Widok podsumowania wykresu. Możesz zmienić jego rozmiar, aby dopasować go do swojego pulpitu.

Użyj Monitora zasobów, aby uzyskać więcej szczegółów

Jeśli nie jesteś zadowolony z tego, co pokazuje Ci Menedżer zadań, Windows ma bardziej precyzyjny monitor zasobów, który pokazuje nieco więcej informacji na temat tego, co dzieje się z procesorem i pamięcią.

Aby otworzyć ten program, wystarczy kliknąć przycisk Start, następnie Uruchom, a następnie wpisać polecenie Resmon, aby otworzyć Monitor zasobów.

Podczas gdy Menedżer zadań jest lepszy, jeśli interesuje Cię tylko użycie procesora, Monitor Zasobów oferuje bardziej szczegółowe informacje na temat wykorzystania pamięci. Wygodny interfejs graficzny pokazuje ilość pamięci RAM w użyciu, przez które programy, a także ile jest dostępne, ile jest zainstalowane i wiele więcej. Możesz zobaczyć, ile każdy program zużywa, a nawet automatycznie wyszukać w Internecie podświetlony program, jeśli nie jesteś pewien, dlaczego jest uruchomiony lub czym jest w ogóle.