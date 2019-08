Jak szybciej naładować smartfon?

Często istnieje możliwość szybszego ładowania telefonów i tabletów. Pokazujemy, co zrobić, aby skrócić czas ładowania.

Spis treści

Na rynku dostępnych jest mnóstwo modeli smartfonów oraz tabletów. Obecnie każdy producent stosuje hasło "szybkie ładowanie", ale nie ma dokładnej definicji, która wskazywałaby, jakie parametry musi spełniać urządzenie oraz ładowarka, aby możliwe było szybkie ładowanie. Dla jednego producenta szybkim ładowaniem będzie proces przy wykorzystaniu 10 W ładowarki, a dla innego 45 W ładowarki.

Źródło: techadvisor.co.uk

Na rynku istnieje wiele standardów szybkiego ładowania. Praktycznie każdy producent posiada swoją technologię. Z tego właśnie powodu na rynku dostępne są takie rodzaje szybkiego ładowania, jak Turbo Power od Motoroli, Fast Charge od Samsunga oraz VOOC stosowane w smartfonach Oppo. Najbardziej popularnym standardem jest Quick Charge od Qualcomma - światowego lidera w produkcji mobilnych procesorów i układów scalonych do smartfonów oraz tabletów, a także urządzeń ubieranych.

Na początku zaczynamy jednak od podstaw. Aby zrozumieć, jak szybciej naładować telefon lub tablet trzeba wiedzieć, co dzieje się po podłączeniu kabla USB do telefonu. Należy zdawać sobie sprawę, że nie wszystkie ładowarki są skonstruowane w taki sam sposób.

Nietrudno zauważyć, że po podłączeniu urządzenia mobilnego za pomocą przewodu USB do komputera ładowanie będzie przebiegać znacznie wolniej, niż w przypadku wykorzystania zasilacza sieciowego. Różnicy tej nie zniweluje nawet podłączenie do specjalnego portu USB do ładowania ze zwiększoną ilością prądu.

Można również zauważyć, że telefon może ładować się szybciej w przypadku wykorzystania ładowarki od tabletu. Jest to świetnie widoczne w przypadku iPhone'a, który ładowany będzie ładowarką iPad'a.

W przypadku wykorzystania portu USB w komputerze ładowanie odbywa się bardzo wolno, ponieważ według specyfikacji porty USB 1.0 oraz 2.0 są w stanie dostarczyć maksymalnie 2,5 W, a nowszy standard USB 3.0 do 4,5 W. To bardzo małe, jak na dzisiejsze standardy ilości. Dla porównania standardowa ładowarka do iPhone'a, która jest strasznie wolna ma moc 5 W. W przypadku urządzeń z Androidem są one dostarczane z 10 W lub mocniejszymi ładowarkami.

Rozwiązaniem problemów z podłączaniem peryferiów oraz ładowaniem urządzeń mobilnych (nie tylko smartfonów i tabletów, ale również laptopów) jest poniekąd port USB Typu C, który został wprowadzony na rynek w 2015 roku. Zastępuje on przestarzałe już złącze microUSB. Posiada szereg zalet takich, jak obracalne złącze i szerokie możliwości podłączania urządzeń na przykład dzięki możliwej integracji DisplayPort oraz Thunderbolt 3. Nie mniej ważna jest obecność technologii USB-C PD (Power Delivery). Dzięki niej za pomocą przewodu USB Typu C oraz kompatybilnej ładowarki można ładować urządzenia z mocą dochodzącą do 100 W. W chwili obecnej żaden smartfon, ani tablet nie jest w stanie ładować się z taką mocą, ale jest ona wykorzystywana w laptopach oraz ultrabookach.

Moc oblicza się poprzez pomnożenie napięcia i natężenia. Jeżeli ładowarka charakteryzuje się parametrami 5 V i 2 A oznacza to, że posiada moc 10 W.

Tak, jak już wyżej wspominaliśmy najbardziej popularnym standardem szybkiego ładowania jest Quick Charge firmy Qualcomm. Rozwiązanie amerykańskiego przedsiębiorstwa stosowane jest w procesorach Snapdragon. Na początku było ono zarezerwowane jedynie dla flagowych smartfonów, ale obecnie można je znaleźć również w znacznie tańszych urządzeniach. Najnowsza wersja Quick Charge 4+ umożliwia naładowanie akumulatora do 50 procent w zaledwie 15 minut. Aby skorzystać z tak szybkiego ładowania potrzebny jest kompatybilny telefon oraz specjalna ładowarka.

Ważną dla konsumentów informacją jest fakt, że autorskie technologie szybkiego ładowania to tylko nazwy marketingowe, a w rzeczywistości ładowarki są kompatybilne również z innymi urządzeniami. Najważniejsze są parametry ładowarki. Jeżeli smartfon potrafi ładować się maksymalnie przy wykorzystaniu 18 W ładowarki to nie ważne jest czy ładowany jest za pomocą ładowarki dołączonej do zestawu czy innego zasilacza spełniającego wymagania niezbędne do szybkiego ładowania.

Coraz częściej słyszy się się także o szybkim ładowaniu bezprzewodowym. Przeważająca większość telefonów potrafi ładować się bezprzewodowo przy wykorzystaniu podstawki ładującej o mocy 7,5 W. Pamiętać trzeba również o większych stratach podczas przesyłu. Nowsze i droższe smartfony umożliwiają ładowanie z mocą nawet do 20 W, ale rozwiązanie to i tak zawsze będzie wolniejsze od ładowania przewodowego.

Czy można użyć ładowarki od tabletu do ładowania telefonu?

Nie ma najmniejszych przeciwwskazań, aby wykorzystać ładowarkę od tabletu do ładowania telefonu lub na odwrót. Trzeba pamiętać, że elektronika znajdująca się w ładowanym urządzeniu oraz ładowarce nie pozwoli na dostarczenie zbyt dużej ilości prądu, który mógłby doprowadzić do uszkodzenia telefonu/tabletu. Z drugiej strony należy również pamiętać, że podłączenie ładowarki od telefonu do tabletu może spowodować, że proces ładowania będzie znacznie wolniejszy lub w ogóle się nie rozpocznie.

Część nowych ultrabooków dostarczana jest z ładowarkami posiadającymi złącze USB Typu C. Rozwiązanie to jest stosowane przez Apple już od 2015 roku, ale korzystają z niego również inni producenci. Na przykład Huawei wykorzystuje do ładowania swoich droższych ultrabooków takich, jak Matebook 13 czy Matebook X Pro 65 W ładowarki z USB-C PD. Zasilacz ten można wykorzystać do naładowania telefonu lub tabletu. Posiadając smartfon lub tablet z technologią Quick Charge 4+ ładowanie odbywało się będzie z mocą 27 W. To maksimum, jakie można osiągnąć przy ładowaniu urządzeń z QC4+ przy wykorzystaniu zasilaczy USB Typu C z funkcją Power Delivery.

Co można zrobić, aby przyśpieszyć proces ładowania?

Istnieje jeszcze kilka ogólnych wskazówek, które mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności oraz prędkości ładowania urządzeń. Jedną z nich jest wyjęcie urządzenia z pokrowca. Rada te może być skuteczna szczególnie w lato, kiedy temperatura jest wysoka. Pokrowiec może spotęgować jej wzrost, co spowoduje spadek prędkości ładowania. Radzimy unikać również ładowania smartfonów umieszczonych w uchwytach na szybę w samochodach. Z drugiej strony równie słabym pomysłem jest umieszczenie telefonu w uchwycie bezpośrednio przy kratce wentylacyjnej. Zimne powietrze z klimatyzacji może zbytnio ochłodzić telefon, co będzie miało negatywny wpływ na wbudowany akumulator.

Innym sposobem na przyśpieszenie procesu ładowania telefonu/tabletu jest uruchomienie trybu samolotowego lub całkowite wyłączenie urządzenia. Spowoduje to spadek zużycia energii, co w konsekwencji przyczyni się do szybszego ładowania.

