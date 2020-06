Jak szybko i wygodnie zamontować wideorejestrator - praktyczny poradnik

Zastanawiasz się nad zakupem wideorejestratora, ale przeraża Cię wizja montażu lub wizyta w serwisie? Sprawdź, jak to zrobić samemu.

Wideorejestrator to urządzenie, które coraz części spotykamy na przednich szybach aut poruszających się po polskich drogach. Kamera samochodowa to tak naprawdę kamera wideo, która rejestruje obraz (oraz dźwięk). Wideorejestrator nagrywa wszystko, co dzieje się przed autem, a wybrane modele posiadające tylny obiektyw mogą monitorować ruch za autem oraz służyć jako kamera cofania.

Zamontowany wideorejestrator

Kamera samochodowa nie jest wyposażeniem obowiązkowym samochodu, ale większość ekspertów jasno wypowiada się na temat tego wyposażenia auta. Zdecydowanie warto zainwestować w wideorejestrator, który znacząco pomoże nam w udowodnieniu czyjejś winy. Nagranie wideo może stanowić dowód w sprawie i jest brane pod uwagę przez Policję oraz sądy.

Kosztujący kilkaset złotych wideorejestrator wysokiej jakości, który będzie nagrywać wideo zarówno w dzień, jak i w nocy przy zachowaniu odpowiedniej jakości i czytelności tablic rejestracyjnych pozwoli oszczędzić mnóstwo pieniędzy i nerwów, ale nie ma nic za darmo.

Wideorejestrator montuje się na szybie czołowej pojazdu w okolicach lusterka tak, aby nie zasłaniał pola widzenia. Cała operacja przerasta sporą ilość osób zainteresowanych kupnem wideorejestratora.

Konsumenci obawiają się skomplikowanego montażu, który wymagać będzie demontażu wnętrza samochodu oraz dodatkowych kosztów z tym związanych.

W poniższym poradniku udowadniamy, że montaż wideorejestratora może być szybki i prosty w wykonaniu.

Na przykładzie kamery 70mai Dash Cam Pro pokazujemy, jak poprawnie zainstalować wideorejestrator.

Niezbędne elementy potrzebne do montażu

Przed udaniem się do auta należy skompletować niezbędne elementy. Poza samą kamerką potrzebny jest odpowiednio długi przewód, zasilacz, uchwyt oraz co bardzo istotne karta pamięci w odpowiednim formacie - bardzo często jest to element, który musimy dokupić we własnym zakresie.

Zestaw niezbędny do montażu wideorejestratora

Do montażu przyda się również specjalny chwytak, który pozwoli podważyć uszczelki oraz elementy wewnętrzne auta bez ich uszkodzenia i porysowania. Niekiedy producenci kamerek samochodowych dodają ten element do zestawu, ale nie jest to standard - warto o tym pamiętać i za wczasu kupić odpowiednie akcesoria. Warto również wyposażyć się w mikrofibrę oraz nieco benzyny ekstrakcyjnej (do odtłuszczenia szyby).

Chwytak

Odpowiednie miejsce to połowa sukcesu

Polecamy również znaleźć miejsce do montażu. Warto wykonywać go w dobrze oświetlonym, ale chłodnym miejscu. Najlepszy będzie garaż. Alternatywnie możemy ustawić samochód w cieniu lub wykorzystać parking przed supermarketem - nawet w godzinach wieczornych. Warto, aby wokół samochodu zachować na tyle miejsca, aby swobodnie otworzyć przednie drzwi.

Montaż w nieodpowiednim miejscu - np w pełnym świetle słonecznym przy wysokiej temperaturze będzie męczący, frustrujący, a na dodatek może spowodować, że świeżo przyklejona kamerka odpadnie od szyby.

Wybranie odpowiedniego miejsca i odtłuszczenie szyby

Przed właściwym montażem warto przymierzyć kamerkę do szyby biorąc pod uwagę odległość, jaka będzie wymagana do poprowadzenia kabla. Uwaga, jeżeli posiadasz samochód większy, niż typowy kompakt bardzo możliwe, że dołączony do zestawu przewód będzie za krótki. Jeżeli użytkujesz SUV'a lub dużą limuzynę wymierz dokładnie odległość pomiędzy szybą, słupkiem A, a schowkiem i gniazdem zapalniczki.

Przymierzanie kamerki do szyby w miejscu mocowania

Na montaż kamerki polecamy okolice lusterka wstecznego. Jeżeli posiadasz auto mające czujnik deszczu, czujnik zmierzchu lub kamerkę wspomagająca jazdę pod maskownicą tego elementu będziesz w stanie umieścić kabel do wideorejestratora. Jeżeli (tak jak my) posiadasz auto bez czujnika deszczu i ze zwykłym lusterkiem możesz zamontować kamerę przy samej krawędzi górnej szyby - poprawi to widoczność, a na dodatek nie będziesz miał problemu z nadmiarem przewodu.

Kolejnym krokiem jest odtłuszczenie miejsca, w którym będziemy mocować kamerkę. Do tego celu polecamy benzynę ekstrakcyjną w połączeniu ze ścierką z mikrofibry.

Po odtłuszczeniu możemy już przykleić uchwyt. Uwaga różne kamery mają różne mocowania (zapoznaj się z instrukcją obsługi dla Twojego modelu).

W naszym przypadku najpierw naklejamy naklejkę antystatyczną, a następnie uchwyt kamerki, który wykorzystuje mocną taśmę dwustronną. Na rynku znajdziemy również wideorejestrator z mocowaniem na gumę oraz klej bez naklejki antystatycznej.

Naklejka antystatyczna

Po przymierzeniu naklejki antystatycznej możemy przystąpić do jej naklejenia.

Przymierzanie naklejki antystatycznej przed przyklejeniem na szybę

Po tym kroku należy mocno docisnąć ją do szyby. Następnie należy jeszcze raz przymierzyć kamerkę i sprawdzić, czy nie zasłania pola widzenia. Jeżeli wszystko idzie zgodnie z naszą myślą możemy przystąpić do przyklejenia uchwytu.

System mocowania kamerki do uchwytu

Taśma zabezpieczająca na uchwycie kamerki

W następnym etapie możemy już przymocować kamerkę do szyby.

Prowadzenie kabla do gniazda zapalniczki - 12 V

Najprostszy sposób montażu zakłada wykorzystanie kabla, zasilacza oraz gniazda zapalniczki w aucie. Z tego typu zasilania korzysta przeważająca większość wideorejestratorów. Część modeli umożliwia podłączenie bezpośrednio do akumulatora za pomocą specjalnego adaptera. Montaż takiej kamerki lepiej zlecić warsztatowi.

Gdy mamy zainstalowany wideorejestrator na szybie można przejść do najtrudniejszego i wymagającego cierpliwości etapu - montażu kabla. W tym celu skorzystać musimy z chwytaka, który pozwoli podważyć podsufitkę oraz uszczelki.

Przewód zasilający

Kabel wpinamy w wideorejestrator i korzystając z chwytaka wsuwamy go w podsufitkę aż do styku ze słupkiem A.

Podważania podsufitki za pomocą chwytaka

Gdy znajdziemy się w rogu auta powinniśmy przesunąć kabel przez maskownicę słupka A oraz dostać się do wewnętrznej uszczelki drzwi. Cały czas korzystamy z chwytaka do lekkiego podważania elementów.

Przewód zasilający wychodzący z osłony słupka A

W kolejnym kroku schodzimy uszczelką drzwi do dołu auta. W dolnej części około schowka możemy zadecydować, jak chcemy prowadzić kabel.

Kabel zasilający w listwie wewnętrznej drzwi

Zasadniczo mamy dwie drogi do wyboru - prowadzenie przez schowek pasażera lub pod fotelem pasażera.

Kabel zasilający w okolicach schowka pasażera

Wszystko zależy od położenia zapalniczki oraz ilości pozostałego kabla.

My zdecydowaliśmy się na montaż pod fotelem pasażera ze względu na charakterystyczną konstrukcję schowka pasażera, która uniemożliwia łatwe prowadzenie przewodu.

Kabel wychodzący z listwy przyprogowej obok fotela pasażera

W tym celu poprowadziliśmy kabel dalej w listwie przyprogowej. W kolejnym kroku przełożyliśmy przewód pod szyną mocującą fotel (uwaga nie wkładaj kabla pomiędzy szyny - przesunięcie fotela spowoduje jego przecięcie). Dalej wykonaliśmy identyczną operację pod drugą szyną.

Kabel zasilający między szynami fotela pasażera

Kolejny krokiem jest wprowadzenie przewodu w tunel środkowy. W tym miejscu możemy zgromadzić nadmiar przewodu (jeżeli go posiadamy).

Kabel zasilający wprowadzony w tunel środkowy

W następnym etapie wyprowadzamy kabel obok gniazda zapalniczki.

Kabel zasilacza doprowadzony do gniazda zaplniczki

Wkładamy dedykowany zasilacz - w naszym przypadku 2x USB 3,4 A (łącznie) i kończymy montaż.

Zamontowany zasilacz kamerki w gnieździe zapalniczki

Ostatnim etapem jest uruchomienie zapłonu w celu sprawdzenia, czy kamerka uruchamia się. Podczas pierwszego uruchomienia musimy przeprowadzić proces konfiguracji zgodnie z instrukcją obsługi wideorejestratora.

Zamontowany wideorejestrator

To już wszystko, co należy zrobić, aby zamontować wideorejestrator w aucie. Operacja powinna zająć około godzinę czasu, ale pamiętaj, aby odpowiednio przygotować się przed rozpoczęciem procesu. Szerokiej i bezpiecznej drogi.

Zdjęcie z zamontowanego wideorejestratora

Sprawdź ile kosztuje wideorejestrator 70mai Dash Cam Pro i zapoznaj się z naszym rankingiem wideorejestratorów, który pomoże Ci wybrać odpowiedni model.