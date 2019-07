Jak szybko naładować iPhone'a?

Najnowsze modele iPhone'a nadal posiadają 5 W ładowarkę. Pokazujemy, co zrobić, aby naładować iPhone'a do 50 procent w zaledwie 30 minut.

Ładowanie iPhone'a w 2019 roku jest nieśmiesznym żartem. Apple do najnowszych smartfonów kosztujących ponad 4000 zł nadal dołącza klasyczną 5 W ładowarkę, którą użytkownicy sprzętu z Cupertino znają jeszcze z 2009 roku. Zasilacz ten jest dołączany do każdego iPhone'a od czasu premiery iPhone'a 3GS. Dziesięć lat temu iPhone miał mały 3,5 calowy ekran, wolny jednordzeniowy procesor oraz zaledwie 256 MB pamięci RAM, więc prosta 5 W ładowarka nie miała problemu z naładowaniem niewielkiej baterii.

Źródło: apple

Dziś iPhone'y, a szczególnie większe wersje Plus i Max posiadają akumulatory o pojemności 3000 mAh lub więcej. Dla posiadaczy Androidów taka liczba nie jest imponująca, ponieważ niektóre flagowce z zainstalowanym systemem od Google mają baterie o pojemności 4000 mAh. Na dodatek wszystkie urządzenie ze średniej oraz wysokiej półki cenowe posiadają w zestawie szybkie ładowarki o mocy przynajmniej 15 W, które pozwalają w szybkim tempie naładować akumulator. W tej dziedzinie przoduje Huawei, który w modelu P30 Pro zastosował 40 W ładowarkę pozwalającą na bardzo szybkie naładowanie 15 procent akumulatora w zaledwie 5 minut.

Apple wydaje się nie widzieć problemu i do iPhone'ów nadal dodaje małą i kompaktową ładowarkę o wręcz żenujących parametrach. 5 V i 1 A, które przekładają się na 5 W już kilka lat temu na nikim nie robiły wrażenia. W chwili obecnej modele 8 oraz nowsze potrafią ładować się szybciej przy użyciu ładowarki bezprzewodowej niż wykorzystaniu dołączonego do zestawu przewodu i zasilacza.

Klasyczna ładowarka, która znajduje się w zestawie z każdym iPhone'm

Wielu użytkowników nie wie jednak, że iPhone'y wspierają szybkie ładowanie. Potrzebny jest jednak odpowiedni kabel oraz ładowarka, których na próżno szukać w zestawie.

W tym artykule wyjaśniamy, jakie iPhone'y obsługują szybkie ładowanie oraz co zrobić, żeby telefon ładował się znacznie szybciej.

Jakie iPhone'y obsługują szybkie ładowanie?

Różne modele wspierają różne standardy szybkiego ładowania.

Modele iPhone'a 8 (Plus) oraz nowsze wspierają szybkie ładowanie przy użyciu zasilacza USB Typu C oraz przewodu USB Typu C do Lightning, które pozwala na naładowanie urządzenia do 50 procent w zaledwie 30 minut. Niestety jest to drogie rozwiązanie.

Użytkownicy modeli iPhone 7, 6s, SE oraz starszych również mogą szybciej naładować swoje urządzenie. Ich telefony wspierają 10 W ładowanie (5 V/2 A), które nie jest tak szybkie, jak metoda z wykorzystaniem zasilacza USB Typu C, ale prawie dwukrotnie szybsze, niż przy wykorzystaniu standardowego zasilacza dołączonego do zestawu.

Ładowarka od iPad'a

Warto wiedzieć, że posiadacze najnowszych modeli, którzy nie chcą wydawać znacznej ilości pieniędzy na zasilacz USB Typu C i odpowiedni przewód mogą wykorzystać dołączony do zestawu kabel wraz z szybszą ładowarką 5 V/2 A. Zapewni to znaczne przyśpieszenie całego procesu ładowania.

Jakie iPhone'y obsługują szybkie ładowanie?

Gdy użytkownik wie już, jaki sposób szybkiego ładowania może wykorzystać powinien przystąpić do wyboru odpowiedniego zasilacza. Do 2016 roku nie było problemu z szybkim ładowniem iPhone'a. Wystarczyło zakupić oryginalną ładowarkę od iPad'a (10W lub 12W) oraz wykorzystać dołączony do zestawu przewód. W przypadku korzystania z tego rozwiązania można użyć szeroką gamę zamienników. Należy jedynie pamiętać, aby ładowarka legitymowała się parametrami 5 V/2 A lub większymi, a przewód posiadał certyfikat MFI (Made For iPhone). Nie polecamy korzystania z najtańszych akcesoriów, które mogą uszkodzić telefon.

Od czasu pojawienia się na rynku iPhone'a 8/8 Plus/X Apple przypomniało sobie o szybkim ładowaniu i wprowadziło do zaprezentowanych w 2017 roku modeli technologię szybkiego ładowania, która pozwala na naładowanie urządzenia do 50 procent w zaledwie 30 minut. Niestety, ale w zestawie użytkownik nie znajdzie niezbędnych elementów, które musi nabyć we własnym zakresie.

Aby skorzystać z szybkiego ładowania potrzebny jest zasilacz USB-C Apple o mocy 18 W, 29 W, 30 W, 61 W lub 87 W lub porównywalny zasilacz USB-C innej firmy zgodny ze specyfikacją USB Power Delivery (USB-PD). Niezbędny jest też przewód Apple ze złącza USB-C na Lightning. Niestety w tym przypadku iPhone'y są bardzo wybredne i nie chcą się ładować przy użyciu nieoryginalnych przewodów.

Źródło: macworld

Apple doskonale wie, że użytkownicy chcą szybko ładować swoje urządzenia, ponieważ to bardzo przydatna funkcja. Z tego właśnie powodu niewiele firm trzecich posiada odpowiedni certyfikat MFI, który pozwala na produkcję przewodów USB-C do Lightning z obsługą szybkiego ładowania. W przypadku chęci naprawdę szybkiego naładowania iPhone'a trzeba sięgnąć po oryginalny przewód oraz najlepiej dedykowany 18 W zasilacz.

Poniżej przyglądamy się obu opcjom i wyjaśniamy dokładniej, czym się różnią.

Standardowe ładowanie przy użyciu przewodu Lightning - USB

Port USB w komputerze zazwyczaj oferuje zaledwie 2,5 W (5 V/0,5 A), a standardowa ładowarka, którą znajdziemy w zestawie z iPhone'm oferuje 5 W (5 V/1 A). Oba te rozwiązania powodują, że ładowanie iPhone'a jest bardzo powolne. iPhone Xs Max przy użyciu 5 W ładowarki ładuje się do pełna w 3 godziny i 29 minut (od 0 do 50 procent w 1 godzinę i 31 minut).

Tanim sposobem na zwiększenie prędkości ładowania jest wykorzystanie ładowarki, która znajduje się w zestawie z iPad'em. Zasilacz ten w zależności od konfiguracji oferuje 10 W lub 12 W. Przy użyciu 12 W zasilacza iPhone Xs Max ładuje się do pełna w 2 godziny i 38 minut, a od 0 procent do 50 procent w 56 minut. To o ponad 35 minut mniej, niż przy użyciu 5 W ładowarki dostarczanej razem z telefonem.

Ta metoda nadal jest wolna w porównaniu np. z Qualcomm Quick Charge 3/4, ale oferuje znacznie krótsze czasy ładowania, niż przy wykorzystaniu dołączonej do zestawu ładowarki. Dodatkowo można wykorzystać dołączony do zestawu przewód lub tanie zamienniki z certyfikatem MFI.

Szybkie ładowanie z wykorzystaniem USB-C

Tak, jak już wcześniej wspominaliśmy iPhone 8, 8 Plus, X, Xr, Xs i Xs Max może ładować się znacznie szybciej. Apple umożliwia naładowanie baterii od 0 do 50 procent w zaledwie 30 minut. Niestety, aby to zrobić potrzebny jest zarówno specjalny zasilacz, jak i kabel. Oba elementy są sprzedawane oddzielnie oraz, jak łatwo się domyśleć do najtańszych nie należą.

Najtańszy 18 W zasilacz z portem USB-C, który umożliwia naładowanie iPhone'a do 50 procent w 30 minut kosztuje w sklepie Apple 149 zł. To ta sama ładowarka, która znajduje się w zestawie z najnowszym iPad'em Pro. Posiadacze MacBook'ów z ładowaniem przez port USB-C mogą wykorzystać ładowarki dołączone do zestawu. W przypadku, gdy użytkownik kupuje zasilacz polecamy wybór 18 W egzemplarza. Zakup droższego i mocniejszego nie ma uzasadnienia, ponieważ telefon i tak nie będzie ładował się szybciej.

Zasilacz o mocy 18 W

Kolejnym niezbędnym elementem jest przewód USB-C do Lightning. Najtańsza wersja o długości 1 m wyceniona została na 99 zł. Wersja o długości 2 metrów kosztuje 169 zł.

Przewód USB-C do Lightning 1 m

Szybkie kalkulacje wskazują, że za najtańszy zestaw z 18 W ładowarką i 1 metrowym przewodem trzeba zapłacić aż 248 zł. Nie jest to tani sposób, ale tylko dzięki temu użytkownik może szybko naładować iPhone'a.

Można wykorzystać również inny zasilacz USB-C z Power Delivery oraz przewód USB-C do Lightning, ale w naszym przypadku rozwiązanie to nie zadziałało. Nieoryginalny zasilacz USB-C z PD o mocy 60 W oraz przewód Lightning do USB-C naładowały iPhone'a 8 Plus do 50 procent w około 50 minut.

Przewód USB-C do Lightning 2 m

Ładowanie bezprzewodowe

Wszystkie modele, które wspierają szybkie ładowanie przy użyciu zasilacza USB-C posiadają również możliwość ładowania bezprzewodowego. Po aktualizacji do iOS 11.2 wszystkie kompatybilne iPhone'y mogą być ładowane bezprzewodowo przy użyciu 7,5 W ładowarki, co przekłada się na podobne czasy ładowania, jak przy wykorzystaniu dołączonej do zestawu 5 W ładowarki. Należy wiedzieć, że ładowanie bezprzewodowe posiada duże straty i dlatego zawsze jest wolniejsze od ładowania przewodowego o podobnej mocy.

Źródło: macworld

Aby ładować bezprzewodowo iPhone'a potrzebna jest ładowarka kompatybilna ze standardem Qi. Apple projektowało własną ładowarkę AirPower, która miała umożliwić ładowanie iPhone'a oraz Apple Watch w tym samym czasie, ale po wielu problemach firma oficjalnie poinformowała, że AirPower nie trafi do sprzedaży.

W przypadku korzystania z bezprzewodowego ładowania należy zwrócić uwagę na pokrowce. Niektóre grusze etui mogą uniemożliwić ładowanie bezprzewodowe.

Ładowanie iPhone'a przy użyciu portu USB w komputerze

Z różnych powodów może okazać się, że użytkownik potrzebuje naładować swojego iPhone'a przy użyciu komputera pomimo tego, że wie iż wie, że nie jest to najszybsza metoda. Pokazujemy, co zrobić, aby szybciej naładować iPhone'a z portu USB w komputerze.

Warto wiedzieć, że nie wszystkie komputery zarówno te od Apple, jak i innych producentów posiadają porty USB z takim samym zasilaniem. W przypadku konstrukcji z Windowsem producenci często dodają do jednego z portów funkcje ładowania. Złącze to jest wtedy aktywne również, gdy komputer jest wyłączony i posiada nieco większe napięcie.

Komputery Mac z portami USB 2.0 mają najcześciej napięcie 5 V i prąd znamionowy 500 mA. Nowsze konstrukcje z portami USB 3.0 oferują prąd znamionowy 900 mA przy napięciu 5 V. Wynika to ze specyfikacji standardu USB 3.0. Mimo tego w niektórych warunkach komputery Mac są w stanie dostarczyć nawet 1,1 A z portu USB 3.0 (zgodnie z dokumentacją firmy Apple).

Apple na swojej stronie wyjaśnia, w jaki sposób należy poprawnie ładować iPhone'a lub iPad'a za pośrednictwem komputera Mac:

Urządzenie peryferyjne Apple musi być podłączone bezpośrednio do komputera lub wyświetlacza Apple.

Komputer lub wyświetlacz Apple musi być włączony i wybudzony z trybu uśpienia.

Warto zauważyć, że nie dotyczy to komputerów Mac z systemem Windows zainstalowanym przy użyciu narzędzia Boot Camp. Dodatkowo w przypadku korzystania z komputera przenośnego polecamy podłączenie go do zasilacza.

Inne sposoby na szybsze naładowanie iPhone'a

Poniżej przedstawiamy jeszcze dwa sposoby, które w ekstremalnych sytuacjach mogą przyczynić się do szybszego ładowania telefonu. Ograniczają one jednak jego funkcjonalność podczas całego procesu. Z tego powodu nie polecamy korzystania z nich na codzień.

Włącz tryb samolotowy

Włączenie trybu samolotowego powoduje automatyczną dezaktywacje modułów łączności. Dzięki temu urządzenie zużywa nieco mniej prądu, co przekłada się na szybsze ładowanie. Aby uruchomić tryb samolotowy należy wysunąć Centrum powiadomień i dotknąć ikony z piktogramem samolotu. Odpowiednia opcja znajduje się również w ustawieniach.

Tryb samolotowy

Trzeba jednak wiedzieć, że po uruchomieniu trybu samolotowego nie ma możliwości odbierania i wykonywania połączeń telefonicznych, odbierania/wysyłania SMS'ów, ani korzystania z internetu przy użyciu sieci komórkowej.

Tryb samolotowy w ustawieniach

Wyłącz iPhone'a

Jeszcze bardziej drastycznym rozwiązaniem jest całkowite wyłącznie telefonu podczas ładowania. Ponownie różnica nie będzie tak znacząca, jak w przypadku wykorzystania szybkiej ładowarki, ale będzie zauważalna.