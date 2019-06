Jak tworzyć i przywracać kopię zapasową w systemie Windows 10?

Bezpieczeństwo to bardzo ważny aspekt, o którym niestety często zapominamy. Przedstawiamy, jak w łatwy sposób wykonać kopię zapasową w systemie Windows 10 i przywrócić ją w razie potrzeby.

Jak odzyskać dane z uszkodzonego dysku twardego lub nośnika SSD? Co zrobić, jeżeli system Windows został zawirusowany i nie da się z niego skorzystać? Co w przypadku, gdy w ogóle nie możesz uruchomić swojego komputera, na którym znajdują się istotne dla Ciebie pliki?

Źródło: microsoft

Zawsze możesz próbować wyjąć dysk z komputera i podłączyć go do innego urządzenia w celu zgrania danych. Niestety, ale nie zawsze jest to możliwe, ponieważ coraz więcej komputerów posiada wbudowane nośniki, które ciężko wyjąć z urządzenie nie uszkadzając przy tym innych elementów. Możesz również próbować reinstalować system Windows, ale utracisz wtedy dostęp do wszystkich plików oraz programów, jakie miałeś zainstalowane w systemie.

Na szczęście istnieje proste rozwiązanie, które pozwoli Ci spać spokojnie, a w przypadku awarii Twojego komputera nie stracisz danych. Na dodatek ich przywrócenie będzie dużo prostsze i mniej czasochłonne, niż konfiguracja wszystkiego od nowa.

Jeżeli posiadasz stosunkowo niedawno wykonaną kopię zapasową systemu możesz w łatwy sposób odzyskać swój system Windows wraz z całą konfiguracją, programami oraz danymi za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Kopia zapasowa obrazu vs kopia zapasowa pliku

Źródło: techadvisor

Na początku musisz wiedzieć, czym różnią się od siebie poszczególne typy kopii zapasowych.

Kopia zapasowa obrazu kopiuje wszystko, co znajduje się na dysku włączając w to partycje oraz sektor startowy. Jest to jedyny sposób na prawidłowe utworzenie kopii zapasowej systemu operacyjnego Windows wraz z wszystkimi programami oraz ustawieniami. Nie należy mylić tego rozwiązania z kopią zapasową plików, które kopiuje tylko Twoje pliki - zdjęcia, dokumenty itd.

Z tych dwóch rodzajów zdecydowanie ważniejsza jest kopia zapasowa plików. System operacyjny możesz zreinstalować zawsze. Fakt zajmie Ci to trochę czasu, ale z większym lub mniejszym poświęceniem uda Ci się przywrócić jego funkcjonalności do takiego ustawienia, jakie posiadałeś przed awarią. Niestety tego samego nie można powiedzieć o plikach, które posiadałeś na dysku np. zdjęcia z wakacji, faktury VAT, pliki służbowe i wiele innych. Powinieneś jak najczęściej tworzyć kopie zapasowe plików. Polecamy wykonywanie ich codziennie. Jeżeli jesteś leniwy możesz skorzystać z dysku sieciowego takiego, jak np. dysk Google lub OneDrive, aby stale synchronizować najważniejsze dla Ciebie dokumenty w chmurze.

Dla porównania kopia zapasowa obrazu jest przydatna, gdy napotkasz problemy z działaniem Twojego systemu. Nie musisz wtedy ponownie go instalować oraz konfigurować. Wystarczy, że przywrócisz kopię zapasową obrazu, a otrzymasz gotowy do pracy i skonfigurowany wedle Twoich potrzeb system. Zalecamy tworzenie takiej kopii raz na kwartał. Pamiętaj, że może ona zajmować sporo miejsca, dlatego zalecamy jej wykonywanie na zewnętrznym dysku twardym.

Jak utworzyć kopię zapasową obrazu w systemie Windows 10?

Możesz nie zdawać sobie z tego sprawy, ale w systemie Windows 10 zaszyte jest narzędzie do tworzenia kopii zapasowych obrazu, dzięki czemu nie musisz instalować dodatkowych często płatnych aplikacji.

Oto, co musisz zrobić, aby wykonać kopię zapasową obrazu, która będzie zawierać cały system operacyjny, jego konfigurację oraz zainstalowane przez Ciebie aplikacje:

1. Podłącz zewnętrzny nośnik pamięci (polecamy dysk twardy). Upewnij się, że ma wystarczająco dużo wolnego miejsca, aby pomieścić wszystkie dane, jakie posiadasz na dysku. Do wykonywania kopii zapasowych obrazu polecamy dyski o pojemności co najmniej 1 TB.

2. Przejdź do Panelu sterowania > System i zabezpieczenia > Kopia zapasowa i przywracanie (Windows 7) - nie martw się o etykietę Windows 7. Tak właśnie powinno być.

3. Wybierz opcję Tworzenie obrazu systemu, która znajduje się w lewym górnym rogu.

4. Wyświetli się kolejne okno. Upewnij się, że wybrałeś odpowiedni napęd do stworzenia kopii zapasowej obrazu. Możesz ją wykonać na zewnętrznym nośniku, który jest fizycznie podłączony do komputera, wielu płytach CD/DVD/Bluray lub w lokalizacji sieciowej.

5. Kliknij dalej i upewnij się, że wybrałeś dysk C: oraz wszystkie inne partycje, których kopie zapasową chcesz wykonać.

6. Kliknij dalej. Ukaże Ci się podsumowanie. Zobaczysz także, ile miejsca zajmie wykonanie kopii zapasowej obrazu. Kliknij wykonywanie kopii zapasowej, aby ją wykonać. W zależności od ilości plików, prędkości zewnętrznego nośnika oraz interfejsu, z którego korzystasz proces potrwa od kilku minut do kilku godzin. Pamiętaj, aby skorzystać z USB 3.0, jeżeli posiadasz komputer, który jest wyposażony w takie gniazdo.

Zalecamy wykonywanie kopii zapasowej obrazu kiedy nie korzystasz z komputera. Dobrym pomysłem może być uruchomienie tego procesu nocą.

Po zakończeniu procesu wykonywania kopii zapasowej obrazu system Windows zaproponuje Ci utworzenie dysku do naprawy systemu. Jeżeli posiadasz komputer z wbudowanym napędem lub zewnętrzny napęd oraz masz wolną nieużywaną płytę DVD możesz wykonać na niej dysk do naprawy systemu. Jeżeli nie możesz również wykorzystać dysk flash.

Uruchom Panel sterowania > System i zabezpieczenia > Kopia zapasowa i przywracanie (Windows 7). Kliknij Utwórz dysk naprawy systemu. Opcję tę znajdziesz w lewym górnym rogu pod Tworzenie obrazu systemy. Dalej postępuj zgodnie z wskazówkami systemu Windows. Ten dysk pozwoli Ci na przywrócenie obrazu systemu, gdy będziesz chciał to zrobić.

Odtwarzanie kopii zapasowej

Kiedy Twój komputer znacznie zwolni lub wiesz, że w systemie znajduje się wirus kopia zapasowa będzie niezastąpiona. Aby ją przywrócić musisz dostać się do środowiska odzyskiwania.

Oto trzy sposoby, aby to zrobić:

Jeżeli nadal możesz uruchomić komputer przejdź do Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Odzyskiwanie. W sekcji Uruchamianie zaawansowane wybierz opcję Uruchom ponownie teraz.

przejdź do Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Odzyskiwanie. W sekcji Uruchamianie zaawansowane wybierz opcję Uruchom ponownie teraz. Jeżeli system Windows nie uruchamia się możesz wykorzystać utworzony wcześniej dysk do naprawy systemu . Włóż odpowiednią płytę do napędu optycznego i uruchom komputer. Pamiętaj, że musisz uruchomić go z napędu CD. W tym celu musisz uruchomić menu bootowania i wybrać napęd, jako urządzenie docelowe. Szczegółowe informacje, jak dostać się do tego menu znajdziesz w instrukcji operacyjnej płyty głównej/komputera/laptopa.

. Włóż odpowiednią płytę do napędu optycznego i uruchom komputer. Pamiętaj, że musisz uruchomić go z napędu CD. W tym celu musisz uruchomić menu bootowania i wybrać napęd, jako urządzenie docelowe. Szczegółowe informacje, jak dostać się do tego menu znajdziesz w instrukcji operacyjnej płyty głównej/komputera/laptopa. Jeżeli system Windows nie uruchamia się, ale posiadasz dysk do odzyskiwania danych. Włóż pendrive'a lub inny nośnik pamięci do portu USB i uruchom komputer. Pamiętaj, że musisz uruchomić go z włożonego wcześniej nośnika. W tym celu musisz uruchomić menu bootowania i wybrać napęd, jako urządzenie docelowe. Szczegółowe informacje, jak dostać się do tego menu znajdziesz w instrukcji operacyjnej płyty głównej/komputera/laptopa.

Źródło: microsoft

Gdy dostaniesz się już do środowiska odzyskiwania wybierz opcję Rozwiązywanie problemów, a następnie Odzyskiwanie obrazu systemowego. Dalej postępuj zgodnie z instrukcjami aby przywrócić system za pomocą wykonanej wcześniej kopii zapasowej.