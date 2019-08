Jak tworzyć kopię zapasową na iPhone/iPad przy użyciu Zdjęć Google

Zdjęcia Google to świetny sposób na darmowe zabezpieczenie nieograniczonej liczby zdjęć i filmów z urządzeń mobilnych.

Zawsze podkreślamy, że kopia zapasowa jest niezwykle ważnym elementem. Większość użytkowników rzadko będzie ją wykorzystywać, ale nie oznacza to, że można zaniechać jej tworzenia. Kopia zapasowa może się przydać w najmniej oczekiwanym momencie. Osoby posiadające urządzenia z systemem iOS takie, jak iPhone, iPad lub iPod touch prawdopodobnie wykorzystują iCloud lub inną usługę do tworzenia kopii zapasowej zdjęć i filmów.

Źródło: macworld

Świetną opcją do wykorzystania są Zdjęcia Google, które po zgodzeniu się na kompresję zdjęć przy użyciu specjalnych algorytmów stworzonych przez wyszukiwarkowego giganta pozwalają przechowywać nieograniczoną ilość zdjęć oraz filmów wideo za darmo. Dodatkowo dostęp do wszystkich plików jest możliwy z dowolnego urządzenia przy użyciu przeglądarki internetowej i identyfikatora Apple ID.

Jak zainstalować Zdjęcia Google?

Aby móc skorzystać z wszystkich funkcji oferowanych przez Zdjęcia Google trzeba pobrać aplikacje. Znajduje się ona w App Store. Należy go otworzyć i wyszukać Zdjęcia Google. Alternatywnie można kliknąć w ten link, który przekieruje bezpośrednio do programu Zdjęcia Google.

Po pobraniu i pierwszym uruchomieniu Zdjęć Google trzeba zaakceptować komunikat pozwalający uzyskać dostęp do wszystkich zdjęć. Następnie aplikacja wyświetli monit z prośbą o pozwolenie na wysyłanie powiadomień. Aplikacja Zdjęcia Google wysyła powiadomienia dosyć często dlatego osobiście je wyłączyliśmy. Należy pamiętać, że powiadomieniami każdej aplikacji można zarządzać z poziomu Ustawienia > Powiadomienia.

Kolejnym krokiem jest wybór preferencji co do wykonywania kopii zapasowej. Użytkownicy mają do wyboru dwie opcje: przechowywanie nieograniczonej ilości zdjęć i filmów wideo, które podczas wysyłania są kompresowane przez Google; przesyłanie do Zdjęć Google oryginałów, ale z wykorzystaniem przestrzeni dyskowej dostępnej na Dysku Google.

Kopię zapasową można wykonywać przy użyciu Wi-Fi lub Wi-Fi oraz danych komórkowych. Aby nie narazić się na zbyt szybkie zużycie pakietu danych lub opłaty podczas wyjazdu za granicę polecamy wykonywanie kopii zapasowych przy użyciu Wi-Fi.

Telefon automatycznie będzie tworzył kopię zapasową zdjęć i filmów, które zostały wykonane lub zgrane na urządzenie.

Ostatnim krokiem jest zalogowanie się do Zdjęć Google przy użyciu konta Google. Alternatywnie można utworzyć również nowe konto, ale raczej większość użytkowników posiada już gmail'a.

Używanie aplikacji Zdjęcia Google

Zdjęcia Google automatycznie tworzą kopię zapasową wszystkich zdjęć i wideo zrobionych przy użyciu wbudowanego aparatu. Podczas usunięcia wybranego elementu z systemowej galerii może okazać się, że kopia została już zapisana przez Zdjęcia Google. W takiej sytuacji zdjęcie zniknie z pamięci urządzenia, ale nadal będzie dostępne w zdjęciach Google. W przypadku usunięcia danej fotografii przy użyciu Zdjęć Google telefon zapyta się, czy usunąć zdjęcie również z pamięci telefonu.

Przesyłanie w tle w przypadku iPhone'a nie działa tak idealnie, jak na urządzeniach z Androidem. Czasami trzeba uruchomić aplikacje Zdjęcia Google, aby wymusić synchronizacje, która z niewiadomych powodów nie uruchomiła się w tle mimo, iż powinna. Alternatywnie można sprawdzić uprawnienia Zdjęć Google w Ustawienia > Ogólne > Odświeżanie w tle. Powinno być ono zaznaczone dla Zdjęć Google. Mimo wszystko polecamy od czasu do czasu otworzyć aplikacje Zdjęcia Google, gdy telefon jest podłączony do sieci Wi-Fi, aby wykonać kopię zapasową.

Dobrze wiedzieć, że Zdjęcia Google to świetna aplikacja nie tylko do przechowywania i zarządzania zdjęciami, ale również do ich obróbki. Program pozwala na edytowanie zdjęcia, nakładanie filtrów i kadrowanie. Usługa jest w pełni kompatybilna z Live Photos od Apple i nie ma problemu z tworzeniem kopii zapasowej ruchomych zdjęć.

Na koniec dodajemy również, że Zdjęcia Google automatycznie tworzą kolaże oraz grupują zdjęcia na przykład z wakacji lub weekendowej wycieczki za miasto. Całość można łatwo gromadzić w folderach oraz udostępniać innym użytkownikom za pomocą kont Gmail oraz adresów email, które nie są zarejestrowane w domenie Google.