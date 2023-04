Jak tworzyć obrazy w przeglądarce Edge? Poradnik krok po kroku

Microsoft udostępnia moce sztucznej inteligencji dla każdego. Zobacz, jak korzystać z Twórcy Obrazów.

Przeglądarka Edge otrzymała w swojej edycji z numerem 112 wbudowany generator obrazów. Nazywa się po prostu Twórca Obrazów i opiera na najnowszych modelach DALL-E, zaś w celu jego używania potrzebne jest tylko posiadanie konta Microsoftu. Podobnie jak Midjourney, pozwala użytkownikowi na stworzenie grafiki na podstawie opisu tekstowego. Generuje kilka propozycji, które następnie możesz wykorzystać w dowolny sposób.

W poniższym poradniku pokazujemy krok po kroku, jak skorzystać z tej nowoczesnej technologii i tworzyć zapierające dech w piersiach grafiki.

Zaczynamy oczywiście od uruchomienia przeglądarki Edge, a następnie zalogowania się do niej przy użyciu konta Microsoft. Jeśli pasek boczny nie jest ustawiony jako domyślny, włącz go teraz. Następnie wybierz +, aby dodać do niego kolejny element.

Fot.: H Tur/PC World

Po kliknięciu + znajdziesz w opcjach Image Creator. Przesuń suwak w prawo, aby go włączyć - podświetli się na niebiesko.

Fot.: H Tur/PC World

Kliknij na nową ikonkę na pasku bocznym. Przy pierwszym uruchomieniu zobaczysz podstawowe informacje, możesz także dowiedzieć się więcej, klikając na podświetlony tekst. W okienku tworzenia grafik masz pole do wpisania tekstu oraz przycisk "Zaskocz mnie".

Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World

Jeśli go naciśniesz, wówczas sztuczna inteligencja zaproponuje słowa kluczowe (monity), na podstawie których stworzy obraz. Nie musisz z tego korzystać. Możesz wpisać swoje własne. Co istotne - w chwili obecnej obsługiwany jest tylko język angielski, a więc musisz wpisać wyrazy właśnie w nim. Po wpisaniu zostaną zaprezentowane cztery propozycje. Każdą z nich możesz dowolnie powiększyć, a następnie pobrać na dysk twardy swojej maszyny, udostępnić w sieci, dodać do kolekcji.

Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World

Zauważ logo pioruna znajdujące się po prawej stronie przycisku Utwórz. Każdy na początku ma 25 takich "piorunów". Jedno generowanie obrazów zabiera jeden punkt.

Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World

Gdy punkty się wyczerpią, nadal będzie można generować obrazy, jednak zajmie to nieco więcej czasu.

Fot.: H Tur/PC World

No i to właściwie wszystko. Jeśli masz jakieś pytania, pod generatorem znajduje się przycisk do działu pomocy, gdzie znajdują odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Samo tworzenie grafik jest całkowicie darmowe, więc warto popuścić wodze wyobraźni i tworzyć obrazy nie z tego świata!