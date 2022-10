Jak ukryć aplikacje na Samsungu Galaxy? Ten poradnik zajmie Ci 2 minuty

W tym tekście pokażemy Ci, jak prosto ukryć dowolną aplikację z poziomu menu.

Źródło: PCWorld / Artur Tomala

Prywatność na smartfonach Galaxy

Smartfony z serii Galaxy posiadają sporo opcji, dzięki którym możemy zachować prywatność. Użytkownicy Samsungów mają do swojej dyspozycji Sejf, a także opcje ukrywania poszczególnych aplikacji. Jeżeli posiadasz programy, które wolałbyś aby pozostały prywatne wystarczy klika kroków, by zostały one schowane w menu. Poniżej zamieszczam krótki poradnik wykonany przy pomocy Samsunga Galaxy S10 Plus. W przypadku większości smartfonów Galaxy proces ten będzie niemalże identyczny.

Jak ukryć aplikacje na smartfonie Galaxy?

Krok 1.

Rozwiń menu wszystkich aplikacji, a następnie naciśnij na trzy kropki znajdujące się obok wyszukiwarki aplikacji.

Źródło: PCWorld Źródło: PCWorld

Krok 2.

Wybierz opcję Ustawienia, a następnie przewiń palcem w celu odnalezienia zakładki oznaczonej jako Ukryj aplikacje.

Źródło: PCWorld Źródło: PCWorld

Krok 3.

Z listy aplikacji wybierz pozycje, które chciałbyś ukryć. Wszystkie wskazane aplikacje powinny pojawić się na górze menu w polu oznaczonym jako Ukryte aplikacje.

Źródło: PCWorld Źródło: PCWorld

To wszystko. Schowane przez Ciebie programy możesz ponownie aktywować i sprawić, że będą pojawiały się w menu głównym, odwracając cały proces.