Jak upodobnić Windows 11 do Windows 10?

Masz już Windows 11 i nie podoba Ci się wizualnie, ale nie chcesz wracać na 10? Nie musisz tego robić - oto kilka prostych kroków, jak zmienić wygląd systemu tak, aby wyglądał jak "dziesiątka".

Pasek zadań wraca na lewo

Jedną z najbardziej rzucających się w oczy zmian jest przeniesienie ikonek paska zadań na środek ekranu. Wielu użytkownikom się to nie podoba, padają także zarzuty, że Microsoft chce na siłę upodobnić Windows 11 do macOS. Ile w tym prawdy - tylko MS wie. Jednak jeśli nie odpowiada Ci taki układ, możesz wrócić do poprzedniego. Choć początkowo miało to nie być możliwe, producent w końcu ugiął się przed wymaganiami. Jak tego dokonać? To proste.

Wejdź w Ustawienia, a następnie do działu Personalizacja. Przejdź do Paska zadań, a następnie wybierz "Położenie paska zadań na ekranie" i wskaż na umieszczenie go po lewej stronie.

Foto: TechAdvisor

Foto: TechAdvisor

Możesz także zaznaczyć automatyczne ukrywanie paska zadań - okienko znajduje się poniżej.

Powrót do starego, dobrego menu Start

Tutaj problem - w systemowych ustawieniach nie da się zmienić menu Start w Windows 11 tak, aby wyglądało dokładnie jak w Windows 10. Możemy jedynie wskazać umożliwiające to narzędzia firm trzecich.

Pierwsze to darmowy OpenShell - nie wprowadza żadnych zmian w rejestrze, nie jest także dedykowane konkretnie Windows 10. Pozwala na zmianę menu Start w trzech stylach: klasycznym, klasycznym z dwoma kolumnami oraz Windows 7. Każde z nich można dowolnie zmieniać, dopasowując do wyglądu menu Start z "dziesiątki". Lepsze to niż nic. Jeśli wolisz rozwiązania bardziej zaawansowane, spróbuj StartIsBack++.

W przypadku tego oprogramowania menu będzie bardziej podobne do Windows 7 niż 10. Można usprawnić to za pomocą pewnej sztuczki z rejestrem (opisana poniżej), ale warto zauważyć, że StartIsBack++ jest darmowy tylko przez 30 dni, potem trzeba zapłacić 3,99 USD za licencję. Inny program - Start11 - kosztuje dolara więcej, jednak... za 30 dni używania. Owszem, nieźle wygląda, jednak czy ktoś tęskni za dokłądnie takim samym menu, aby regularnie płacić?

Foto: StarDock

Sztuczka z rejestrem

Poniższe przywracanie menu póki co działa - ale trzeba zmienić co nieco w rejestrze. A czemu póki co? Otóż spodziewamy się, że Microsoft zablokuje tę metodę. Jednak ostrzegamy - po wprowadzeniu tej zmiany ikonki na pasku mogą nie działać. Jeśli jednak chcesz mieć estetykę ponad funkcjonalnością, to sposób dla Ciebie.

naciśnij klawisze Windows+R

wpisz regedit i kliknij OK

i kliknij OK potwierdź chęć wprowadzenia zmian

przejdź do ścieżki HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionShellUpdatePackages

w lewym panelu kliknij prawym przyciskiem myszki na pustym miejscu i wybierz stworzenie nowego klucza DWORD (32-bit)

nazwij go UndockingDisabled

kliknij na nim dwukrotnie i zmień wartość na 1

zamknij edytor i zrestartuj system

Foto: TechAdvisor

Po tej operacji masz pasek zadań i menu Start bardziej podobne do poprzedniej wersji. Ale nie ma tam kilku ikonek, dlatego to drugi sposób, jak je przywrócić;

naciśnij klawisze Windows+R

wpisz - możesz skopiować stąd: shell:::{05d7b0f4-2121-4eff-bf6b-ed3f69b894d9}

zatwierdź, naciskając OK

kliknij na włączanie/wyłączanie ikonek systemowych

zaznacz ikonki, które chcesz umieścić na pasku zadań

po wyborze zatwierdź go, klikając OK

Przywracania Eksploratora Plików i menu kontekstowego

Eksplorator Plików doczekał się dużych zmian w Windows 11, ale nie są to zmiany ułatwiające nawigację. Chcesz wrócić do tego, co znasz z Windows 10? Możesz to zrobić bez wpływu na pasek zadań. Oto kolejne kroki:

naciśnij Windows+R

wpisz regedit i potwierdź przyciskiem OK

i potwierdź przyciskiem OK potwierdź chęć wprowadzenia zmian

przejdź do HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionShell Extensions

kliknij w prawym przyciskiem myszki na lewym panelu i wybierz nowy klucz

nazwij go Blocked i zatwierdź Enterem

Foto: H Tur/PC World

kliknij na utworzonym kluczu dwukrotnie i zmień nazwę na {e2bf9676-5f8f-435c-97eb-11607a5bedf7}

Foto: TechAdvisor

Na koniec zrestartuj system, aby wprowadzić zmiany.

Źródło: TechAdvisor