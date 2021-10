Jak uruchomić BIOS/UEFI w Windows 10/Windows 11? [PORADNIK]

Jeśli chcesz zmienić sposób, w jaki komputer uruchamia się i zachowuje, musisz mieć dostęp do systemu BIOS lub UEFI. Pokażemy Ci, jak to zrobić na komputerze z systemem Windows 10 lub Windows 11.

Spis treści

BIOS (Basic Input/Output System) jest podstawowym system wejścia-wyjścia. To miejsce, z którego uzyskujemy dostęp do ustawień podzespołów komputera PC - procesora, pamięci operacyjnej RAM, pamięci masowej oraz poszczególnych portów. BIOS łączy warstwę sprzętową komputera PC z systemem operacyjnym. Przechowuje się w nim także datę oraz czas. Jest on na stałe zapisany w pamięci ROM umieszczonej na płycie głównej. BIOS odpowiada również za funkcję POST (power-on selft-test), czyli szybkiego testu sprawności działania podzespołów podczas rozruchu. BIOS wywodzi się z systemu MS/DOS i pomimo wielu lat praktycznie się nie zmienił.

Ustawienia UEFI płyty MSI Źródło: techavisor.co.uk

Obecnie BIOS został zastąpiony przez UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). To nowsze i znacząco rozbudowane narzędzie. Posiada także przyjaźniejszy dla użytkownika interfejs - istnieje możliwość obsługi za pomocą myszy, a nawet ekranu dotykowego. UEFI pozwala także na dużo szybsze uruchomienie komputera i zapewnia lepszą integrację z systemem operacyjnym. UEFI stosowane jest od 2006 roku w komputerach firmy Apple. W komputerach PC masowo zaczęło być wykorzystywane w okolicach 2010/2011 roku.

Kiedyś aby dostać się do ustawień BIOS należało nacisnąć któryś z klawiszy funkcyjnych, a instrukcja ukazywała się podczas uruchamiania komputera. Obecnie w UEFI jest to bardziej skomplikowane, ponieważ sam proces jest dużo szybszy. Istnieje jednak możliwość uruchomienia BIOS lub UEFI z systemu operacyjnego Windows 10 lub Windows 11 niezależnie od tego, jaki komputer posiadasz.

Jak uruchomić BIOS/UEFI w nowym komputerze?

Jeśli kupiłeś komputer PC lub laptopa w ciągu ostatnich kilku lat, to jest bardzo duża szansa, że będziesz miał UEFI na pokładzie zamiast tradycyjnego BIOS-u na pokładzie.

Źródło: techadvisor

Najszybszym sposobem na przejście do ekranu konfiguracyjnego BIOS/UEFI w nowym komputerze jest dostęp do niego za pomocą systemu Windows 10/Windows 11. Aby to zrobić uruchom komputer przejdź do przycisku zasilania i z wciśniętym przyciskiem Shift kliknij Uruchom ponownie.

Alternatywnie możesz przejść do Ustawień > Aktualizacja i Zabezpieczenia > Odzyskiwanie, a następnie w opcji Uruchamianie zaawansowane kliknąć Uruchom ponownie teraz. System Windows 10 lub Windows 11 uruchomi się ponownie. Pojawi się informacja Wybierz opcję, a do wyboru będziesz miał Kontynuuj, Rozwiąż problemy oraz Wyłącz komputer. Kliknij Rozwiąż problemy i przejdź do opcji zaawansowanych, gdzie zobaczysz uruchom oprogramowanie układowe UEFI.

Od tej pory będziesz miał dostęp do BIOS/UEFI. Pamiętaj jednak, aby wszystkie zmiany konfiguracyjne wprowadzać z rozsądkiem, ponieważ niewłaściwa konfiguracja może uniemożliwić korzystanie z komputera.

Jak uruchomić BIOS w starszym komputerze?

Windows 10 i Windows 11 to nowoczesne systemy operacyjne, które zostały zintegrowane z BIOS i UEFI. Starsze maszyny mogą nadal posiadać BIOS, ponieważ to oprogramowanie firmware, które nie może być uaktualnione do nowszego UEFI.

Oznacza to, że sposób dostępu do niego jest taki sam jak zawsze. Włącz komputer, a następnie przytrzymaj klawisz Esc, Del lub jeden z klawiszy funkcyjnych (zazwyczaj F2), aż pojawi się menu BIOS. Często producenci na ekranie rozruchowym umieszczają informację, który klawisz odpowiedzialny jest za przejście do ekranu konfiguracyjnego BIOS.

Źródło: techadvisor

Każdy producent stosuje własne kombinacje klawiszy dlatego polecamy poszukać informacji w instrukcji obsługi komputera lub płyty głównej albo skorzystanie z wyszukiwarki internetowej.

Również przy zmianach w ustawieniach BIOS musisz być ostrożny, aby niczego nie zepsuć.