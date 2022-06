Jak uruchomić klasyczne gry na iPhone? Instalacja emulatora na iOS [PORADNIK]

Z wykorzystaniem emulatora iPhone potrafi uruchomić wiele klasycznych gier. Pokazujemy jak uruchomić stare tytuły na smartfonach i tabletach firmy Apple.

Spis treści

Pamiętasz gry stworzone na konsole SNES, N64, klasycznego Game Boya lub Segę? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość - posiadając iPhone'a lub iPada możesz skorzystać z dedykowanych emulatorów i odpalić gry z przełomu wieków.

iPhone 11 Pro z uruchomionym emulatorem Źródło: macworld.com

Przeraziło Cię słowo emulator? Spokojnie - aktualnie do jego instalacji nie potrzeba już iPhone'a ze złamanymi zabezpieczeniami (Jailbreak). Apple nadal oficjalnie nie wspiera emulatorów, więc aplikacji tego typu nie znajdziemy w App Store, ale można je łatwo zainstalować. W niniejszym materiale pokazujemy jak zainstalować emulator i zainstalować stare gry na iPhone lub iPad.

Czym jest emulator?

Słowo emulator jest dla Ciebie zagadką. Już spieszymy z wyjaśnieniem. Emulator to oprogramowanie, które emuluje - naśladuje oprogramowanie układowe (system operacyjny) starych konsol. Sprzęt tego typu posiada dedykowany system operacyjny i korzysta z autorskich podzespołów. Aby gry były kompatybilne z urządzeniami Apple potrzebne są emulatory. Dzięki wysokiej wydajności aktualnych smartfonów, która wielokrotnie przewyższa wydajność klasycznych konsol możemy liczyć na niesamowicie płynną rozgrywkę, a emulator nie wpłynie na ilość generowanych klatek na sekundę.

Przeważająca liczba emulatorów to oprogramowanie udostępniane w ramach licencji otwarto źródłowych (Open Source). Oznacza to, że można z nich legalnie korzystać bez żadnych opłat. Niestety tego samego nie da się powiedzieć o grach dystrybuowanych jako ROM (obraz płyty). Są one najczęściej objęte prawami autorskimi. Czasami można stworzyć ROM posiadanej gry na daną konsolę i jest to dozwolone do użytku osobistego. Niestety nie wszystkie firmy godzą się na takie działanie. Mowa między innymi o Nintendo, które uważa, że działanie tego typu jest nielegalne.

Legalne oraz nielegalne obrazy ROM popularnych gier znajdziesz łatwo w sieci. Ze względów licencyjnych nie udostępniamy żadnych linków i nie zachęcamy do pobrania gotowych gier. Wystarczy jednak chwila spędzona w wyszukiwarce, aby odnaleźć ulubiony tytuł sprzed lat.

Jak zainstalować emulator bez łamania zabezpieczeń iPhone'a?

Tak jak już pisaliśmy aby zainstalować emulator nie trzeba przeprowadzać procesu jailbreak. Niestety nie oznacza to, że program łatwo pobierzemy z App Store.

Apple oficjalnie nie wspiera emulatorów, więc do ich instalacji trzeba użyć innych źródeł. Niestety wiąże to ze sobą ryzyko infekcji urządzenia złośliwym oprogramowaniem. Musisz to mieć na uwadze podczas instalacji emulatora.

Instalacja emulatora z wykorzystaniem przeglądarki Safari

Najłatwiejszym sposobem na instalację emulatora jest wykorzystanie przeglądarki Safari. Proces ten nie wymaga podłączania iPhone'a do komputera. Istnieje wiele witryn, które pozwalają na instalację emulatorów w ten sposób.

W momencie, gdy Apple rozpozna emulator cofnie certyfikat dewelopera, a to sprawi, że rozwiązanie przestanie działać. Musisz liczyć się z tym, że co jakiś czas może być konieczna ponowna instalacja emulatora lub zmiana programu na inny.

Bardzo często deweloperzy odzyskują certyfikaty Apple. Wtedy po kilku-kilkunastu godzinach sytuacja wraca do normy, a Ty nie będziesz musiał ponownie instalować emulatora.

Podczas wyboru emulatora uważaj na wyskakujące reklamy, które mogą zawierać Scam. Polecamy skorzystać z rozwiązania iEmulators.

Aby zainstalować emulator:

Otwórz przeglądarkę Safari

Przejdź do witryny iEmulators

Dotknij opcji Zainstaluj/Otwórz i postępuj zgodnie z wyświetlajacymi się wskazówkami

Po pobraniu zobaczysz okno iOS proszące o pozwolenie na instalację. Musisz je zaakceptować.

Po instalacji przejdź do Ustawienia > Ogólne > VPN i urządzenia zarządzane i zaufaj zainstalowanej aplikacji

Instalacja iEmulators Źródło: macworld.com

To wszystko co trzeba zrobić, aby zainstalować emulator starych gier na iOS.

Jeżeli zamierzasz często korzystać z emulatora dobrym rozwiązaniem jest usługa BuildStore. Subskrypcja kosztuje 14,99 dolara rocznie, ale program jest stabilniejszy i rzadko kiedy Apple cofa na niego subskrypcję.

Sklep AltStore i emulator Delta

Każdy fan starych gier wideo powinien zainteresować się sklepem AltStore, który pozwala na instalację emulatora Delta.

Delta na iOS

To jedno z najlepszych rozwiazań, które pozwaą zagrać w tytuły z klasycznych konsol Nintendo - Game Boy, N64 oraz DS. Program ten nie podlega certyfikatom Apple, ale aplikację instaluje się przez komputer. Dodatkowo co 7 dni należy odświeżać podpis, aby rozwiązanie działało bez problemów#.

AltStore posiada algorytm, który na komputerze emuluje aplikacje i oszukuje system zabezpieczeń Apple. Dzięki niemu firma nie może cofnąć certyfikatów, ponieważ sama ich nie wydała.

Aby zainstalować AltStore na urzadzeniu z iOS nalezy:

Na komputerze pobrać AltStore

Podłączyć iPhone'a z wykorzystaniem kabla Lightning z certyfikatem MFI (Made For iPhone - wystarczy kabel wysokiej jakości lub ten dołączony do zestawu)

Otworzyć iTunes lub Finder, aby wywołać iPhone'a. Upewnij się, że opcja synchronizacji przez Wi-Fi jest aktywna.

Uruchom pobrany program AltStore.

Zaloguj się z wykorzystaniem Apple ID

AltStore zainstaluje się na smartfonie iPhone

Na telefonie przejdź do Ustawienia > Ogólne > VPN i urządzenia zarządzane i zaufaj zainstalowanej aplikacji

Otwórz AltStore na telefonie i zainstaluje emulator Delta

Instalacja AltStore Źródło: macworld.com

Pamiętaj, że aby ten sposób działał komputer i telefon z zainstalowanymi aplikacjami AltStore muszą synchronizować się co najmniej raz w tygodniu.