Jak uruchomić nowego Asystenta Google na Pixel 4?

Zaktualizowany Asystent Google jest jedną z nowości wprowadzonych razem z Pixel'em 4 i 4 XL, ale nie zawsze jest on domyślnie uruchomiony. Pokazujemy, jak go aktywować.

Jedną z najbardziej ekscytujących i wyczekiwanych funkcji w najnowszych smartfonach Google Pixel 4 oraz Pixel 4 XL jest zmodernizowana wersja Asystenta Google, która w chwili obecnej na większości urządzeń jest domyślnie wyłączona.

Źródło; techadvisor

Dzięki wbudowanemu w Google Pixel 4 i Pixel 4 XL układowi Pixel Neural Core nowa wersja Asystenta Google jest o wiele szybsza, niż dotychczas. Dodatkowo posiada zupełnie nowy wygląd i interfejs oraz umożliwia ciągłą rozmowę z użytkownikiem. Całość jest także dużo lepiej zintegrowana z systemem operacyjnym Android i wszystkimi zainstalowanymi na telefonie aplikacjami.

Niestety nie każdy użytkownik, który nabył jednego z najnowszych smartfonów od Google może domyślnie skorzystać z nowej funkcji od razu po wyjęciu urządzenia z pudełka.

Aby uruchomić najnowszą wersję Asystenta Google trzeba spełnić kilka warunków:

Posiadać telefon Google Pixel 4 lub Pixel 4 XL z Pixel Neural Core

Zmienić język Asystenta Google na język angielski z regionem USA

Włączyć nawigację za pomocą gestów

Usunąć wszystkie konta służbowe G Suite o ile są one skonfigurowane na urządzeniu

W przypadku, gdy któryś z powyższych warunków nie jest spełniony nie można będzie skorzystać z Asystenta Google drugiej generacji. Jak widać powyżej największym ograniczeniem jest potrzeba posiadania najnowszego smartfona Pixel 4 lub Pixel 4 XL. Tylko one zawierają specjalny koprocesor Pixel Neural Core, który odpowiada za działanie nowej wersji Asystenta.

Jak sprawdzić czy nowy asystent jest aktywny?

Na samym początku można zastanawiać się czy nowa wersja Asystenta Google nie jest przypadkiem aktywowana domyślnie. Na szczęście można to zweryfikować w bardzo łatwy sposób, ponieważ Google zmodyfikowało wygląd interfejsu użytkownika. Aby uzyskać dostęp do Asystenta Google na smartfonie Google Pixel 4 należy przeciągnąć w górę od dolnego roku, ścisnąć telefon lub wypowiedzieć formułę "Hey Google" lub inną, jeżeli była ona wcześniej zmodyfikowana.

W przypadku, gdy telefon wyświetli pole zajmujące dolną połowę ekranu z czterema kolorowymi punktami w dolnej części to uruchomiła się stara wersja Asystenta Google i należy postąpić zgodnie z naszymi wskazówkami, aby możliwe było skorzystanie z nowszego wydania.

Jeżeli na ekranie pojawią się mniejsze wyblakłe pola z linią składającą się z czterech ruchomych segmentów takich, jak na zdjęciu poniżej to Pixel 4 uruchomił najnowszą wersję Asystenta Google i jakiekolwiek zmiany ustawień są zbędne.

Źródło; techadvisor

Zmiana języka na Angielski (USA)

Pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić jest upewnienie się, że Asystent Google posiada ustawiony język na Angielski z regionem USA. Należy pamiętać, że chodzi jedynie o ustawienia Asystenta Google. System operacyjny nadal może mieć ustawiony język polski. Szczególnie ważne jest, aby ustawić amerykański angielski, ponieważ wybranie jakiegokolwiek innego ustawienia nie pozwoli obecnie aktywować nowej wersji Asystenta Google. Jesteśmy przekonani, że firma intensywnie pracuje, aby Asystent Google drugiej generacji dostępny był w większej ilości języków.

Najprostszym sposobem na zmianę języka jest otwarcie Asystenta Google, a następnie dotknięcie ikony w lewym dolnym roku.

Na wyświetlonym ekranie użytkownik powinien zobaczyć swój obrazek profilowy w prawym górnym rogu. Należy go dotknąć, a na następnym ekranie wybrać zakładkę z napisem "Asystent". Na górze pojawi się opcja Języki asystenta. Należy dodać opcję angielski (Stany Zjednoczone) jako język główny i dla bezpieczeństwa usunąć wszystkie inne języki.

Niestety zmiana ta spowoduje, że Asystent Google dostępny będzie jedynie w języku angielskim z amerykańskim akcentem. W chwili obecnej to jedyna konfiguracja, która pozwala na aktywację i korzystanie z najnowszego Asystenta Google wprowadzonego razem z Pixel'em 4 i 4 XL. Niestety zmiana ta jest globalna i wpłynie również na wszystkie sparowane z Asystentem urządzenia, jak na przykład Google Home.

Nawigacja za pomocą gestów

Następną rzeczą jest uruchomienie nawigacji za pomocą gestów. Z jakiegoś niezrozumiałego dla nas powodu Google postanowiło, że nowy Asystent nie będzie działał, jeżeli użytkownik korzysta z klasycznych przycisków nawigacyjnych wyświetlających się w dolnej części ekranu.

W tym miejscu zaznaczamy, że ustawienie to nie ma najmniejszego wpływu na inną nowość, jaka zadebiutowała w Pixelu' 4 czyli Motion Sense. Nawigacja za pomocą gestów o której mówimy tylko i wyłącznie zastępuje stare trzy przyciski nawigacyjne wyświetlane na ekranie.

Źródło; techadvisor

Bardzo łatwo sprawdzić czy Pixel 4 posiada aktywowaną nawigację za pomocą gestów. Jeżeli na dole widać mały trójkąt, okrąg oraz kwadratowe ikony na dole ekranu to od razu wiadomo, że użytkownik korzysta z klasycznych przycisków nawigacyjnych i będzie musiał przełączyć się na gesty.

Aby to zrobić należy przejść do ustawień telefon. W ich obrębie trzeba przejść do opcji System, a następnie Gesty i uruchomić nawigację za pomocą gestów. Pierwsze chwilę bez klasycznych przycisków nawigacyjnych mogą być ciężkie, ale z czasem coraz łatwiej przyzwyczaić się do nowego sposobu sterowania telefonem.

Wylogowanie z kont G Suite

G Suite znane wcześniej jako Google Apps for Work to nic innego, jak konto Google skierowane dla firm. Za pomocą G Suite użytkownicy korporacyjni otrzymują dostęp do wszystkich aplikacji Google oraz nielimitowanego miejsca do dysku Google. G Suite potrafi także zarządzać służbowymi adresami e-mail i jest coraz częściej wykorzystywany przez małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa. Według Google z G Suite korzysta w chwili obecnej ponad 5 milionów organizacji na całym świecie.

Niestety obecnie posiadanie konta G Suite na telefonie wyklucza możliwość korzystania z nowego Asystenta Google. Usunięcie konta tego typu z systemu jest bardzo proste, ale należy wiedzieć, że użytkownik od tej pory nie będzie w stanie korzystać ze służbowej poczty, kalendarza oraz dysku, co z pewnością będzie dużym utrudnieniem.

Aby usunąć konto G Suite z telefonu należy uruchomić ustawienia, przejść do zakładki Konta i usunąć służbowe konto z urządzenia.

To ostatni krok. Po wykonaniu powyższych czynności Asystent Google w najnowszej wersji powinien aktywować się samoczynnie.

Inne problemy

Niestety nie wszystko zawsze idzie zgodnie z planem i Asystent Google nie zawsze aktywuje się po wykonaniu powyższych czynności. Jeżeli mimo ustawienia języka Asystenta na angielski (amerykański), włączenia nawigacji za pomocą gestów i usunięcie konta G Suite telefon nadal uruchamia starą wersję Asystenta Google należy skontaktować się z zespołem pomocy technicznej wyszukiwarkowego giganta.

Dobrym pomysłem jest również zresetowanie telefonu. Polecamy również sprawdzić czy przypadkiem na urządzenie nie jest zainstalowany launcher firmy trzeciej oraz czy opcje dostępności są wyłączone. Można także sprawdzić czy oszczędzanie baterii jest wyłączone.

Źródło; techadvisor

Jak uruchomić nowego Asystenta Google na innych urządzeniach?

Niestety w tym przypadku nie mamy dobrej wiadomości. W chwili obecnej nowy Asystent Google dostępny jest tylko i wyłącznie na dwóch urządzeniach, którymi są Google Pixel 4 oraz Pixel 4 XL. Jakiekolwiek inne urządzenia łącznie z Pixel'ami poprzednich generacji nie są kompatybilne z nowym Asystentem Google.

Częściowo związane jest to z obecnością specjalnego układu Pixel Neural Core w najnowszych smartfonach z Mountain View, ale nadal oczekuje się, że nowy interfejs użytkownika i część funkcji takich, jak ciągła rozmowa w przyszłości pojawi się na starszych Pixel'ach, a także innych urządzeniach z systemem operacyjnym Android.