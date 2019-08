Windows ma wbudowany zestaw narzędzi, dzięki którym ochronisz dziecko przed dostępem do nieodpowiednich treści online. Jakie to narzędzia i jak się do nich dostać?

Utrzymywanie dziecka z dala od nieodpowiednich dla niego treści w sieci może być trudne. Zazwyczaj potrzebuje komputera czy laptopa do gier, jednak wystarczy uruchomienie przeglądarki, aby zyskało dostęp do całej sieci, w tym stron z pornografią, hazardem, przemocą czy dotyczącymi narkotyków i innych używek. Aby nie dopuścić do tego, konieczna jest kontrola rodzicielska, którą Microsoft zamieścił w systemie Windows 10. Pokażemy, jaki można ją zastosować, odfiltrować niepożądane treści oraz zablokować je całkowicie.

Można także ustalić, kiedy dziecko będzie mieć dostęp do urządzenia, zwłaszcza mobilnego. W takim przypadku istnieją dedykowane rozwiązania, pozwalające na kontrolowanie możliwości jego uruchamiania za pomocą aplikacji na smartfona lub PC.

Jak ustawić kontrolę rodzicielską w Windows 10?

Aby uzyskać dostęp do filtrów treści, oferowanych przez Windows 10, musisz najpierw założyć konto dziecka na urządzeniu. Aby to zrobić, otwórz Ustawienia, a tam przejdź do sekcji Konta. Wybierz Rodzina i inni użytkownicy.

Kliknij na opcję dodania członka rodziny - może być konieczne zalogowanie się do konta Microsoftu. Podaj e-mail dla dodawanej osoby, wprowadź numer telefonu dla bezpieczeństwa, a następnie kieruj się wyświetlanymi instrukcjami. Kiedy konto zostanie założone, możesz zarządzać ustawieniami rodzinnymi online lub poprzez internetową stronę Microsoftu. Znajduje się tam pełna lista kont dzieci, a pod każdym opcje związane z: aktywnością, czasem działania, ograniczeniami aplikacji i innymi funkcjami. Aktywność pozwala na rejestrowanie, ile czasu dziecko spędza online, jakie strony odwiedza i jakich aplikacji używa. Czas działania to określenie, w jakich godzinach dziecko może korzystać z urządzenia. Ustawienia te można w każdej chwili zmienić. Warto zauważyć, że dotyczy to nie tylko komputera czy laptopa z Windows 10, ale również konsoli Xbox One, co pozwala ustalić dzienny limit czasu poświęcanego na gry.

Ograniczenia aplikacji dotyczą tylko aplikacji z Microsoft Store oraz Skype, Spotify i WhatsApp. Ograniczenia treści można wybrać na bazie wieku dziecka, rodzaju treści lub konkretnych słów-kluczy. Kolejna funkcja jest związana z finansami. Można tu ustalić, ile pieniędzy dziecko może wydać na zakupy w sieci, w tym w grach online, a także oznaczyć, jakie transakcje mają być autoryzowane oraz przy których ma być przesyłany mail z potwierdzeniem zakupu. Ostatnia funkcja to Znajdź swoje dziecko. Jest to coś w rodzaju namierzania lokalizacji, jednak aby zadziałała, dziecko musi mieć telefon z systemem Android, w którym zainstalowano Microsoft Launcher. Nie jest to wygodne, więc niekoniecznie polecamy. Zamiast tego możesz sprawdzić dobre sposoby na namierzanie lokalizacji w naszym artykule "Jak namierzyć lokalizację telefonu komórkowego lub numeru telefonu?"

Jak ustawić kontrolę rodzicielską w Windows 8?

W Windows 8 zostały wprowadzone ustawienia rodzinne, które są analogiczne do tych na Windows 10.

Czy da się ustawić kontrolę rodzicielską w Windows 7?

Niestety, na Windows 7 nie ma opcji ustawień rodzinnych - zostały one wprowadzone we wspomnianym przed momentem Windows 8. Dlatego wszelkie opcje do kontroli rodzicielskiej należy ustawiać za pomocą dedykowanego oprogramowania - mają ją również niektóre pakiety antywirusowe.