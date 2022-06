Jak usunąć Game Bar z systemu Windows 10/Windows 11? [PORADNIK]

Pokazujemy Ci, jak w łatwy sposób usunąć Game Bar w systemie Windows 10 i Windows 11 oraz jak usunąć Game DVR i Xbox Game Monitoring.

Game Bar (pasek gry) to ciekawe narzędzie zaszyte w systemach operacyjnych Windows 10 i Windows 11, które pozwala graczom uchwycić ich rozgrywkę oraz podzielić się nią z innymi. Jednak jeśli nie grasz, funkcja ta nie jest Ci do niczego potrzebna i w niektórych sytuacjach może wręcz przeszkadzać, więc pokazujemy jak wyłączyć Game Bar w systemie Windows 10/Windows 11.

Fot. D Olszewski/PC World

Game Bar wywołuje dodatkowe procesy, których działanie jest niezbędne do jego poprawnego działania. Ale potrafi przy tym zużywać znaczne zasoby, co wpływa na spowolnienie pracy systemu. Te procesy to Game DVR i Xbox Game Monitoring. W tym artykule pokazujemy Ci, jak je wyłączyć.

Jak wyłączyć Game Bar w systemie Windows 10/Windows 11?

Podczas grania w grę w systemie Windows możesz nacisnąć klawisz Windows + G na klawiaturze lub przycisk Xbox na gamepadzie, aby wyświetlić Game Bar (pasek gry).

Jeśli chcesz wyłączyć tę funkcję w Windows 10, wykonaj poniższe kroki:

kliknij prawym przyciskiem myszy na przycisk Start w lewym dolnym rogu ekranu;

w lewym dolnym rogu ekranu; przejdź do Ustawienia , a następnie Granie '

, a następnie ' wybierz Pasek Gry po lewej stronie;

odznacz pole przy Rejestruj klipy z gry oraz zrzuty ekranu i emituj je za pomocą paska gry. Odznacz również opcje Otwieraj pasek gry za pomocą tego przycisku na kontrolerze.

Fot. D Olszewski/PC World

Jeśli chcesz wyłączyć tę funkcję w Windows 11, wykonaj poniższe kroki:

kliknij prawym przyciskiem myszy na przycisk Start w lewym dolnym rogu ekranu;

w lewym dolnym rogu ekranu; przejdź do Ustawienia , a następnie Granie ;

, a następnie ; wybierz ujęcia;

odznacz pole przy Nagraj ostatnie wydarzenia;

cofnij się do sekcji Granie i wybierze Xbox Game Bar;

w sekcji Xbox Game Bar odznacz opcję Otwieraj aplikację Xbox Gamę Bar za pomocą tego przycisku na kontrolerze;

cofnij się do sekcji Granie i wybierze Granie;

odznacz opcję Tryb gry.

Jak wyłączyć nagrywanie gier?

Aby wyłączyć funkcję nagrywania gier, która jest częścią paska gier (Game Bar) musisz wykonać następujące kroki:

Przejdź do Ustawienia , a następnie Granie .

, a następnie . Wybierz opcję Ujęcia

Upewnij się, że przełącznik obok Rejestruj w tle podczas gry jest odznaczony

Fot. D Olszewski/PC World

Nagrywanie rozgrywki w tle to bardzo przydatna funkcja, która pozwala Ci szybko i w wygodny sposób zapisać gameplay. Niestety - opcja ta wymaga sporych zasobów sprzętowych, więc jeżeli masz jakiekolwiek problemy z wydajnością, powinieneś ją wyłączyć.

Jak wyłączyć monitorowanie gier Xbox (Xbox Game Monitoring)?

Ten konkretny proces jest nieco trudniejszy do wyłączenia. Xbox Game Monitoring, co nie jest zaskoczeniem, monitoruje, w jaką grę aktualnie grasz, ale ze strony graczy pojawiają się informacje, że koliduje ona z usługami takimi jak Steam i powoduje spadek wydajności. Wyłączenie tego procesu jest nieco trudniejsze, ponieważ będziesz musiał udać się do rejestru.

Pamiętaj - zanim zrobisz cokolwiek w rejestrze, zalecamy utworzenie kopii zapasowej plików rejestru w przypadku, gdyby coś poszło nie tak. Zmieniając ustawienia w rejestrze możesz wywołać znaczne szkody w systemie Windows, a nawet spowodować, że przestanie on działać. Pomimo tego, jeżeli będziesz trzymał się naszej instrukcji nic złego nie powinno się stać.

Oto, co musisz zrobić, aby wyłączyć Xbox Game Monitoring:

naciśnij klawisz Windows + R , wpisz regedit i naciśnij Enter . Potrzebne będą Ci uprawnienia administratora;

, wpisz i naciśnij . Potrzebne będą Ci uprawnienia administratora; kliknij dwukrotnie HKEY_LOCAL_MACHINE ;

; kliknij dwukrotnie SYSTEM ;

; kliknij dwukrotnie CurrentControlSet ;

; kliknij dwukrotnie SYSTEM ;

; kliknij dwukrotnie Services ;

; kliknij przycisk xbgm . Być może trzeba będzie przewinąć listę w dół;

. Być może trzeba będzie przewinąć listę w dół; kliknij prawym przyciskiem myszy Start REG_DWORD po prawej stronie okna;

wybierz Modyfikuj ;

; zmień domyślną wartość 3 na 4 ;

na ; naciśnij OK.

To wszystko, co musisz zrobić, aby wyłączyć Xbox Game Monitoring (monitorowanie gier Xbox). Jeżeli ponownie będziesz chciał włączyć tą usługę musisz ponownie zmienić wartość z 4 na 3.