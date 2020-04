Jak usunąć OneDrive z komputera?

Jeśli nie chcesz już korzystać z wirtualnego dysku OneDrive, możesz całkowicie usunąć aplikację z komputera. Pokazujemy, jak wyłączyć, ukryć lub odinstalować usługę OneDrive.

OneDrive to aplikacja, która służy do przechowywania plików w chmurze Microsoftu. To dobry sposób na tworzenie kopii zapasowych i przechowywanie zdjęć, dokumentów oraz innych danych, bez zużywania miejsca na komputerze. Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie chcesz korzystać z OneDrive, możesz wyłączyć usługę lub całkowicie ją odinstalować. Przedstawiamy, w jaki sposób to zrobić.

Jak wyłączyć OneDrive?

Jeśli nie chcesz korzystać z dysku OneDrive, ale pozostawić aplikację na komputerze, najprostszym rozwiązaniem będzie rozłączenie usługi. Warto jednak pamiętać, że wyłączenie lub odinstalowanie aplikacji OneDrive na komputerze nie spowoduje utraty plików ani danych. Zawsze możesz uzyskać dostęp do swoich plików, logując się na: OneDrive.com.

Aby wyłączyć korzystanie z aplikacji, należy:

1. Wybrać niebieską lub białą ikonę chmury usługi OneDrive w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań.

Jeśli ikona nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień, usługa OneDrive może nie być uruchomiona. Wybierz przycisk Start, wpisz nazwę OneDrive w polu wyszukiwania, a następnie wybierz pozycję OneDrive w wynikach wyszukiwania.

2. Wybrać pozycję Więcej > Ustawienia.

3. Następnie na karcie Konto kliknij pozycję Odłącz ten komputer PC, a następnie pozycję Odłącz konto.

Od tej pory OneDrive przestanie synchronizować wszystko z komputera na chmurę. Wszelkie dane, które już zapisałeś na serwerach OneDrive, nadal tam będą, ale nowe elementy będą przechowywane tylko na dysku twardym komputera.

Jak odinstalować OneDrive?

Jeśli chcesz pójść o krok dalej i usunąć wszelkie ślady OneDrive z komputera, musisz odinstalować aplikację. OneDrive jest integralną częścią systemu Windows 10, więc może się okazać, że odinstalowanie aplikacji nie jest możliwe.

Aby sprawdzić, czy możesz usunąć OneDrive:

1. Otwórz menu Start, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację OneDrive

2. Wybierz Odinstaluj, a następnie przejdziesz do menu Odinstaluj lub Zmień program

3. Tutaj kliknij prawym przyciskiem myszy OneDrive, a następnie wybierz Odinstaluj

4. Potwierdź, że ten program może wprowadzać zmiany w systemie, po czym aplikacja OneDrive zostanie usunięta z komputera.

Należy zaznaczyć, że aplikacja OneDrive jest domyślnie zainstalowana również w systemach Windows 8.1 i Windows RT 8.1 - w tych systemach nie jest możliwe jej odinstalowanie. Podobnie jak na telefonach z systemem Windows 10. W systemach Windows 7, Windows Vista i niektórych wersjach systemu Windows 10 możemy odinstalować usługę OneDrive.

Jak ukryć aplikację OneDrive?

Jeśli nie posiadasz opcji odinstalowania OneDrive, nadal możesz ukryć aplikację i uniemożliwić synchronizację danych. W tym celu wyłącz wszystkie ustawienia aplikacji OneDrive i usuń folder aplikacji OneDrive z Eksploratora plików. Aby to zrobić, należy:

1. Wybrać niebieską lub białą ikonę chmury usługi OneDrive w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań.

2. Wybrać pozycję Więcej > Ustawienia.

3. Na karcie Ustawienia wyczyścić wszystkie pola w obszarze Ogólne.

4. Na karcie Autozapis na listach Dokumenty i zdjęcia należy wybrać pozycję Tylko ten komputer i wyczyścić pozostałe pola.

5. Na karcie Konto kliknąć pozycję Wybierz foldery.

6. W oknie Synchronizuj swoje pliki z usługi OneDrive na tym komputerze musisz zaznaczyć i wyczyścić pole wyboru przy pozycji Synchronizuj wszystkie pliki i foldery w usłudze OneDrive. Za pierwszym razem wszystkie pola zostaną zaznaczone, natomiast po usunięciu zaznaczenia wszystkie pola zostaną wyczyszczone. Należy kliknąć przycisk OK, aby zamknąć okno i powrócić do ustawień.

7. Potem należy otworzyć ponownie okno Ustawienia. Na karcie Konta kliknąć pozycję Rozłącz usługę OneDrive. Zamknąć okno OneDrive — Zapraszamy!, które zostanie wyświetlone.

8. Następnie należy otworzyć Eksploratora plików, kliknąć prawym przyciskiem myszy pozycję OneDrive, a następnie kliknąć pozycję Właściwości.

9. Na karcie Ogólne obok pozycji Atrybuty musisz zaznaczyć pole wyboru Ukryte. Spowoduje to ukrycie aplikacji OneDrive w Eksploratorze plików.

10. Na sam koniec należy jeszcze raz wybrać pozycję Więcej i wybierz pozycję Zakończ działanie aplikacji OneDrive. Spowoduje to usunięcie ikony aplikacji OneDrive z obszaru powiadomień.

O tym, jak odinstalować lub ukryć OneDrive na innych systemach możecie przeczytać tutaj: support.office.com/pl