Zdjęcia Google są bardzo praktyczne - pozwalają wykonywać automatyczne kopie zapasowe Twoich zdjęć, jednak dzięki temu dostawca wie, gdzie bywasz, kim są Twoi znajomi oraz gdzie się znajdujesz. Jeśli nie jest to dla Ciebie komfortowe uczucie, pokazujemy, jak skasować Zdjęcia Google.

Spis treści

Zdjęcia Google - powody do skasowania

Zdjęcia Google kuszą praktycznie nieograniczoną ilością miejsca, synchronizacją pomiędzy różnymi platformami oraz licznymi opcjami udostępniania zdjęć. Może także podobać Ci się rozpoznawanie twarzy oraz twarzy przez SI, co pozwala na automatyczne tagowanie zdjęć. Jednak pamiętaj, ze Google wykonując te operacje zbiera o Tobie dane - ilość informacji jest olbrzymia, a znajdują się w nich m.in. takie, jak najczęściej pojawiające się na Twoich zdjęciach osoby (co pozwala na rozpoznanie ich jako członków rodziny lub przyjaciół), lokalizacje, w których najczęściej przebywasz, a także konkretne miejsca (zaczynając od pracy, kończąc na klubach czy sklepach).

Wielu osobom to nie przeszkadza, dla innych jest to naruszenie prywatności. To właśnie dla nich przygotowaliśmy instrukcję, jak usunąć Zdjęcia Google.

Jak usunąć Zdjęcia Google z urządzenia?

Zdjęcia Google zapisują dwie kopie każdego zdjęcia - jedną na urządzeniu, drugą w aplikacji. Dlatego jeśli masz dużo zdjęć, możesz spodziewać się, że szybko zacznie ubywać Ci miejsca na dane. Odczujesz to mocno zwłaszcza na wakacjach, jeżeli będziesz często uwieczniać widoki. Z drugiej strony możesz kasować zdjęcia z urządzenia - są one i tak zapisywane w Zdjęciach Google (upewnij się jednak, że synchronizacja została włączona). A jeśli zdecydujesz się całkowicie usunąć Zdjęcia, wówczas:

Otwórz aplikację Zdjęcia Google na urządzeniu

Kliknij na symbol chmurki w prawej części urządzenia

Gdy zostanie wykonana kopia zapasowa zdjęć, otrzymasz o tym powiadomienie

Kliknij w menu po lewej stronie i wejdź w Ustawienia

Kliknij na Kopia zapasowa i synchronizacja

Przesuń suwak, aby wyłączyć automatyczne wykonywanie kopii zapasowych

Wróć do poprzedniego menu i wybierz opcję Zwolnij miejsce na urządzeniu"

Od teraz zrobione tym urządzeniem zdjęcia nie będą automatycznie wysyłane do chmury.

Jak usunąć Zdjęcia Google z chmury?

Jeśli chcesz, możesz całkiem usunąć swoje fotografie ze Zdjęć w chmurze oraz zsynchronizowanych z nią urządzeń, ale pozostaną na telefonie. Możesz przerzucić je na komputer lub laptopa, korzystając z dowolnego programu do transferu zdjęć. Pamiętaj jednak, że po ponownym włączeniu synchronizacji w telefonie, kopie znajdujących się na nim zdjęć zostaną ponownie przesłane na Twoje konto w Zdjęciach.

Aby usunąć zdjęcia znajdujące się w chmurze:

Otwórz aplikację Zdjęcia Google, a następnie wejdź w ustawienia

Kliknij na Kopia zapasowa i synchronizacja

Wyłącz synchronizację

Przejdź do swojego konta na Zdjęciach w chmurze

Wybierz wszystkie zdjęcia, które chcesz skasować i kliknij na ikonkę kosza po prawej stronie (niestety, trzeba robić to ręcznie)

Jak skasować Zdjęcia Google ze wszystkich platform?

Jeśli chcesz całkiem usunąć Zdjęcia ze wszystkich platform, upewnij się, że masz wykonane ich kopie na dysku. Jeśli usuwasz objęte synchronizacją zdjęcia z usługi Google, zostaną skasowane z każdego miejsca - urządzenia, aplikacji, strony Zdjęć. Dotyczy to zarówno użytkowników Androida, jak i iPhone. W celu skasowania, musisz postępować tak, jak przy usuwaniu z chmury - jednak tutaj po wejściu na zdjęcie ikonka kosza pojawi się u dołu po prawej stronie.

Jak permanentnie usunąć (lub odzyskać) zdjęcia?

Po usunięciu zdjęć trafiają one do Kosza, gdzie Google trzyma je przez 60 dni. To dobra wiadomość, jeśli skasujesz któreś przez pomyłkę i chcesz je odzyskać, a zarazem, zła, jeśli o tym nie wiesz - w przypadku włamania się na Twoje konto ktoś może je z niego wyciągnąć. Jeśli chcesz opróżnić kosz i pozbyć się zdjęć na zawsze, wówczas: