Jak usunąć aplikację Xbox z systemu Windows 10/Windows 11? [PORADNIK]

Jeżeli nie czujesz potrzeby korzystania z aplikacji Xbox na komputerze z systemem Windows, możesz ją w szybki i prosty sposób odinstalować. W tym artykule pokazujemy, jak to zrobić.

Microsoft wydając Windowsa 10 w lipcu 2015 roku, po raz pierwszy zaprezentował system rozwijany jako usługę. Od tego czasu Windows 10 i wydany w 2021 roku Windows 11 otrzymują aktualizacje rozwojowe oraz funkcje, które pozwalają na łączenie komputerów z innym sprzętem. Gigant z Redmond od wielu lat intensywnie pracuje nad integracją Windowsa z usługami Xbox. W tym celu powstał Xbox Game Pass, Microsoft Store oraz specjalna aplikacja Xbox, zaszyta w Windows 10 i Windows 11.

Aplikacja Xbox w Windows 11

Chociaż aplikacja Xbox jest przydatnym narzędziem dla graczy, nie każdy użytkownik systemu będzie z niej korzystać. Z pewnością nie będziesz tego chciał robić na służbowym komputerze oraz jeśli po prostu nie interesują Cię gry - ani na PC, ani konsolowe. Logicznym krokiem byłoby odinstalowanie programu, ale nie jest to możliwe w normalny sposób. Istnieje inny sposób na usunięcie aplikacji Xbox bez konieczności korzystania z jakiegokolwiek oprogramowania dodatkowego. W tym artykule pokazujemy, jak to zrobić.

Program Xbox to naprawdę potężne narzędzie dla każdego posiadacza zarówno komputera z systemem Windows, jak i konsoli Xbox (One S/X oraz Series S/X). Aplikacja umożliwia dostęp do Twoich osiągnięć, rozmów i umożliwia granie w wieloosobowe gry. Za pomocą tego właśnie programu możesz także zdalnie grać na Twojej konsoli Xbox przy użyciu komputera PC. Xbox na komputerze z systemem Windows 10/Windows 11 umożliwia także na zapisywanie zrzutów ekranu i filmów z konsoli Xbox na komputer.

Jak odinstalować aplikację Xbox z systemu Windows 10/Windows 11?

Oczywiście bez względu na to, jakie funkcje posiada aplikacja Xbox, możesz chcieć ją odinstalować. Jeszcze bardziej prawdopodobne stanie się to, jeżeli nie posiadasz konsoli Xbox. Dobrą wiadomością jest, że możesz zrobić to w łatwy i szybki sposób - cały proces zajmie nie dłużej, niż kilka minut. Oto, co musisz zrobić:

otwórz pasek wyszukiwania systemu Windows 10/Windows i wpisz PowerShell. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz "Uruchom jako administrator";

Windows PowerShell w Windows 10

Windows PowerShell w Windows 11

wpisz następujące polecenie i naciśnij Enter: Get-AppxPackage Microsoft.XboxApp | Remove-AppxPackage

Odinstalowanie aplikacji Xbox w Windows 10

Odinstalowanie aplikacji Xbox w Windows 11

poczekaj na zakończenie procesu - nie powinien potrwać dłużej, niż kilka sekund

wpisz polecenie exit i kliknij Enter, aby wyjść z PowerShell.

To wszystko, co musisz zrobić, aby odinstalować aplikację Xbox z systemu Windows 10/Windows 11 na Twoim komputerze. Pamiętaj jednak, że duże aktualizacje rozwojowe systemu Windows mogą spowodować ponowną instalację programu Xbox. Jeżeli pojawi się ona ponownie na Twoim komputerze wystarczy, że powtórzysz powyższy proces, aby ją odinstalować#. Jeżeli w przyszłości zmienisz zdanie i będziesz chciał zainstalować ponownie Xbox odpowiednią aplikację znajdziesz w Microsoft Store.