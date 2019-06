Jak usunąć ciasteczka (cookies) z przeglądarki?

Usumięcie plików cookies z przeglądarki to czynność prosta i szybka, która pomaga w zachowaniu Twojej tożsamości online.

W przypadku przeglądarek, "ciasteczka" (cookies) nie są pysznymi przekąskami, a małymi plikami, ukrytymi w systemie, dzięki którym przeglądarka oraz witryny internetowe mogą śledzić Twoje sesje online i zapisywać pewne użyteczne informacje, jak loginy czy hasła, aby później pomóc np. w autouzupełnianiu formularzy sieciowych. Jednak jeśli ktoś przejmie te dane, może wykorzystać je w złośliwy sposób. A tego nie chcemy, prawda? Zdają sobie z tego również sprawę producenci przeglądarek, dlatego niemal każda ma mechanizmy umożliwiające zarządzanie nimi. Pozwalają zarówno na usuwanie tylko wybranych, jak i wszystkich zgromadzonych w Twoim komputerze.

Oto, jak możesz usunąć ciasteczka z większości popularnych przeglądarek.

Usuwanie ciasteczek z Google Chrome

Otwórz Google Chrome, kliknij na menu w prawym, górnym rogu, a następnie wybierz Więcej narzędzi i Wyczyść dane przeglądania. W kolejnym okienku możesz wybrać zakres czasowy ciasteczek do usunięcia oraz rodzaj danych do wymazania. Jeśli chcesz usunąć tylko ciasteczka, odznacz pierwszą i trzecią opcję.

Jeśli klikniesz na zakładkę Zaawansowane, znajdziesz tam - zgodnie z nazwą - szeroki wybór opcji usuwania danych i ciasteczek.

Możesz także zarządzać ciasteczkami, wchodząc z Ustawienia, a następnie Ustawienia witryn w dziale Zaawansowane - aby je zobaczyć, musisz zjechać w dół. Tam do wyboru czeka na Ciebie duży wybór opcji, w tym szczegółowe zarządzanie ciasteczkami.

Usuwanie ciasteczek z Firefoxa

Upewnij się, że używasz najnowszej wersji przeglądarki Firefox (Pomoc -> O programie Firefox). Kliknij na zakładkę Narzędza, a następnie Opcje. Przejdź do Sekcji Prywatność i bezpieczeństwo. Zjedź w dół do działu Ciasteczka i dane stron.

Możesz kliknąć na Wyczyść dane, aby usunąć wszystkie ciasteczka lub też zaznaczyć opcję usuwania ciasteczek i danych stron podczas zamykania programu. Po kliknięciu na Zachowane dane zobaczysz wszystkie witryny przechowujące ciasteczka wraz z ich ilością oraz rozmiarami i czasem ostatniego dostępu. Możesz łatwo usunąć zaznaczone lub wszystkie.

Usuwanie ciasteczek z Edge

Microsoft Edge również pozwala na łatwe usuwania ciasteczek. Aby przeprowadzić tę operację, kliknij na menu (trzy kropki w prawym, górnym rogu) i wybierz Ustawienia, a następnie przejdź do zakładki Prywatność i zabezpieczenia.

Możesz tu wybrać dane do wyczyszczenia, a z rozwijanego menu wybrać zasady postępowania z ciasteczkami. Po kliknięciu Wybierz elementy do wyczyszczenia zobaczysz szeroki wybór dostępnych możliwości. Jest także opcja automatycznego czyszczenia danych podczas zamykania Edge.

Usuwanie ciasteczek z Safari

Otwórz przeglądarkę Safari, a w menu idź do Ustawień i Prywatności. Możesz tam zaznaczyć opcję blokowania ciasteczek oraz wejść do zaawansowanego zarządzania danymi zbieranymi przez stronę - znajduje się tam również lista stron przechowujących ciasteczka. Możesz usunąć je wszystkie lub ręcznie wybrać do usunięcia te, które chcesz.