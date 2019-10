Jak usunąć hasło logowania z systemu Windows 10?

Pokazujemy, jak całkowicie zrezygnować z hasła dostępu i szybciej uruchamiać system Windows 10.

Usunięcie hasła niezbędnego do zalogowania się w systemie komputera jest bardzo złym pomysłem. Z drugiej strony, jeżeli komputer wykorzystywany jest przez wiele osób w domu lub służy jedynie jako odtwarzać plików w salonie dlaczego nie wyeliminować hasła i ułatwić dostęp do niego?

Windows 10 wprowadził wiele zmian i w tym wypadku nie chodzi nam o powrót Menu Start i nowe funkcje. Microsoft projektując nowy system postawił na bezpieczeństwo, co jest widoczne podczas użytkowania komputerów z Windowsem 10. Od pewnego czasu system podczas konfiguracji wymusza logowanie za pomocą konta Microsoft. Krok ten można obejść jedynie odcinając komputer od internetu. Mimo wszystkich tych zmian nadal da się jednak całkowicie usunąć hasło do systemu przy wykorzystaniu użytkownika lokalnego. Sprawdziliśmy naszą metodę z systemami Windows 10 Pro 1903 oraz Windows 10 Home 1903 wraz z najnowszymi dostępnymi na dzień dzisiejszy poprawkami. Nie mamy również powodu sądzić, że rozwiązanie to przestanie działać po aktualizacji do Windows'a 10 w wersji 1909, który zostanie udostępniony już w przyszłym miesiącu.

W tym miejscu jeszcze raz pragniemy podkreślić, że uwierzytelnianie biometryczne, hasło lub chociażby kod PIN są świetnym sposobem na zabezpieczenie komputera i danych, które się na nim znajdują. W przypadku zgubienia lub kradzieży komputera osobom trzecim dużo trudniej będzie uzyskać dostęp do plików znajdujących się na dysku twardy. W przypadku, gdy użytkownik jest świadomy ryzyka może przejść do dalszej części poradnika.

Oto wszystko, co trzeba zrobić, aby usunąć hasło dostępu z systemu Windows 10.

Na samym początku trzeba kliknąć Menu Start systemu Windows 10 i w wyszukiwarce wpisać "netplwiz". Po wyszukaniu programu trzeba uruchomić go jako administrator systemu. W tym celu trzeba kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję "Uruchom jako administrator". Konieczne może okazać się podanie hasła administratora systemu.

Po uruchomieniu netplwiz użytkownik powinien zobaczyć ekran taki, jak na zdjęciu powyżej. Znajdować się tam powinny informacje o koncie użytkownika oraz jego przynależność do grup.

To okno daje dostęp do kont użytkowników systemu Windows i wielu zasad kontroli haseł. U góry obok okna znajduje się znacznik opisany jako "Aby używać tego komputera, użytkownik musi wprowadzić nazwę użytkownika i hasło". Należy odznaczyć tą opcję.

Po kliknięciu zastosuj pojawi się monit z prośbą o podanie aktualnego hasła. Należy wprowadzić je dwukrotnie. Od tej pory system operacyjny Windows nie będzie już pytał o hasło podczas uruchamiania lub wybudzania z trybu uśpienia.

Po ponownym uruchomieniu może okazać się, że Windows 10 miał problem z wprowadzeniem ustawionych zmian. W konsekwencji użytkownik będzie mógł zalogować się do dwóch identycznych kont. Jedno będzie wymagało podania hasła lub kodu PIN a drugie nie.

Dlaczego tak się dzieje? Ku naszemu zdziwieniu narządzie netplwiz nie posiada mechanizmu sprawdzania poprawności hasła. Tak długo, jak są one zgodne system Windows funkcjonuje poprawnie. W przypadku, gdy użytkownik źle wpisze swoje hasło po ponownym uruchomieniu ujrzy ekran logowania z dwoma kontami. Po zalogowaniu się należy ponownie wrócić do netplwiz i poprawnie wpisać hasło użytkownika.

Przypominamy, że aby powyższa metoda zadziałał komputer nie może być podłączony do domeny oraz zarządzany przez pracodawcę, a konto musi być lokalne. W innym przypadku narzędzie netplwiz nie będzie w stanie wyłączyć hasła dostępu.