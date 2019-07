Jak usunąć lub zmienić nazwę zablokowanego pliku w Windowsie?

Przedstawiamy, jak radzić sobie z komunikatami o błędach wskazujących, że plik jest w użyciu i nie może zostać usunięty lub jego nazwa nie może być zmieniona.

Spis treści

Zazwyczaj usunięcie pliku lub zmiana jego nazwy jest bardzo proste. Dużo częściej można przez przypadek usunąć jakiś plik, niż spotkać się z problemem przy jego usunięciu. Nie zmienia to jednak faktu, że istnieją pliki, których nie da się usunąć, ponieważ są wykorzystywane przez system Windows lubi inne uruchomione aplikacje. Przedstawiamy pięć sposobów na usunięcie lub zmianę nazwy plików, które są w użyciu.

Źródło: techadvisor

System Windows klasyfikuje plik jako "w użyciu", gdy jest on zazwyczaj otwarty przez jakiś proces systemu Windows lub innej pracującej na pierwszym planie lub w tle aplikacji, która z niego korzysta. W wielu przypadkach system Windows blokuje wtedy możliwość usunięcia, zmiany nazwy lub modyfikacji takiego pliku, aby zapobiec ewentualnym problemem takim, jak podwójne nadpisanie - przez użytkownika oraz program również korzystający z pliku.

Jeżeli plik jest sklasyfikowany jako "w użyciu", a użytkownik nie wie, jaka aplikacja z niego korzysta ma dwie opcje do wyboru. Pierwsza z nich to wykorzystanie małego programu o nazwie Unlocker, który bez problemu integruje się z systemem Windows i pozwala na usunięcie pliku. Drugą opcję jest zmiana nazwy pliku w wierszu poleceń. Rozwiązanie to nie wymaga instalacji dodatkowych programów.

Oto wszystkie metody ułożone w odpowiedniej kolejności, których trzeba spróbować, aby usunąć plik "w użyciu" z systemu Windows.

1. Zamknij Eksplorator Windows

Jeżeli użytkownik zamknął wszystkie aplikacje, które mogły korzystać z pliku, a nadal nie może go usunąć prawdopodobnym winowajcą jest Eksplorator plików Windowsa.

Można spróbować przenieść plik w inną lokalizację i ponownie spróbować go usunąć. Jeżeli rozwiązanie to nie przyniesie oczekiwanego rezultatu należy zamknąć Eksplorator Windows z poziomu Menedżera zadań. Aby go uruchomić należy wcisnąć przyciski CTRL + Alt + Del i wybrać opcję Menedżer zadań. Alternatywnie można kliknąć na pasek zadań i również wybrać Menedżera zadań.

Po uruchomieniu Menedżera zadań należy znaleźć proces Eksplorator Windows kliknąć na niego prawym przyciskiem myszki i wybrać opcję Uruchom ponownie. Całkowite wyłączenie tego procesu spowoduje, że na ekranie pojawi się jedynie czarny ekran i konieczne będzie ponowne uruchomienie systemu.

2. Zmień rozszerzenie pliku

Czasami prostym sposobem na usunięcie pliku, który nie daje się skasować w prosty sposób jest zmiana typu jego rozszerzenia. Jeżeli użytkownik próbuje usunąć plik o nazwie urodziny.mp4 można zmienić jego rozszerzenie w Eksploratorze Windows. Należy nacisnąć klawisz F2 i zmienić rozszerzenie na inne np. .txt.

Wcześniej trzeba jednak włączyć widoczność znanych rozszerzeń w systemie operacyjnym Windows. Oprogramowanie zostało zaprojektowane w taki sposób, że automatycznie ukrywa znane typu rozszerzeń. Aby uruchomić opcję wyświetlania znanych rozszerzeń w systemie Windows 8 lub nowszym należy uruchomić Eksplorator plików np. poprzez otwarcie Ten Komputer > kliknąć Plik > Zmień opcję folderów i wyszukiwania > Widok > odznaczyć opcję Ukryj rozszerzenia znanych typów plików.

W starszych wersjach systemu Windows należy wyszukać "opcję folderów" w menu Start i znaleźć opcję "Ukryj rozszerzenia dla znanych typów plików". Również w tym przypadku trzeba ją odznaczyć.

3. Użyj wiersza poleceń systemu Windows

Kolejną metodą jest użycie wiersza poleceń systemu Windows. Znaleźć go można w menu startowym. Wystarczy wyszukać wiersz poleceń. Alternatywnie można nacisnąć klawisze Windows + R i wpisać w pole Uruchom cmd.exe. Po naciśnięciu klawisza Enter uruchomi się wiersz poleceń.

Należy wpisać polecenie "del" lub "ren" w zależności od tego, czy użytkownik chce usunąć plik czy zmienić nazwę pliku. Po spacji należy przeciągnąć i upuścić plik, który ma zostać usunięty. W przypadku zmiany nazwy pliku po kolejnej spacji trzeba wpisać nową nazwę pliku. Jest to widoczne na powyższym zrzucie ekranu.

Aby usunąć blokadę wszystkich używanych plików użytkownik musi zamknąć Eksplorator Windows Explorer. Aby to zrobić trzeba otworzyć ponownie Menedżera zadań (można do tego użyć skrótu Ctrl+Shift+Esc). W zakładce procesy należy znaleźć proces explorer.exe i zamknąć go. Jeżeli istnieje kilka procesów explorer.exe trzeba zamknąć każdy z nich. W kolejnym kroku w uprzednio otwartym wierszu poleceń należy aktywować polecenie klikając Enter.

Po wykonaniu tego kroku użytkownik powinien przywrócić menu Start i pasek zadań. Aby to zrobić należy ponownie przejść do Menedżera zadań i wybrać Plik > Uruchom nowe zadanie. W pustym polu należy wpisać explorer.exe i nacisnąć Enter, aby ponownie uruchomić interfejs użytkownika systemu Windows.

4. Użyj oprogramowania firm trzecich

Istnieje wiele darmowych programów, których zadaniem jest usunięcie kłopotliwych plików, których nie da się usunąć. Aplikacje te najczęściej tworzą nowe procesy, które uruchamiane są razem z systemem Windows i usuwają pliki "w użyciu"" w momencie, gdy nie będą one używane przez system lub inną aplikację. Polecamy wypróbować aplikacje takie, jak File Assassin i ECMO UnlockIT. Można również sprawdzić narzędzie Long Path Tool.

Źródło: techadvisor

Inną metodą na sprawdzenie, który program korzysta z pliku, który nie może być usunięty jest wykorzystanie narzędzia Unlocker, o którym już wspominaliśmy. Pozwala ono na wgląd do wszystkich procesów, które obecnie próbują uzyskać dostęp do wybranego pliku. Aplikacja Unlocker potrafi zablokować te procesy i umożliwić usunięcie pliku.

5. Uruchom system Windows w trybie Safe Mode

Ostatnią możliwością, którą prezentujemy jest ponowne uruchomienie komputera w trybie bezpiecznym (Safe Mode), W systemie Windows 7 i starszych wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisz F8 podczas uruchamiania komputera do czasu pokazania się na ekranie menu startowego. Należy wybrać tryb bezpieczny i poczekać, aż system Windows uruchomi się. Po starcie można spróbować usunąć wybrany przez użytkownika plik.

Źródło: techadvisor

W przypadku systemu Windows 8 oraz nowszych, aby włączyć tryb bezpieczny należy przejść do Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Odzyskiwanie > Uruchamianie zaawansowane i wybrać opcję Uruchom ponownie teraz. Po ponownym uruchomieniu należy wybrać Rozwiąż problemy > Opcje zaawansowane > Ustawienia uruchamiania i kliknąć Uruchom ponownie. Po ponownym uruchomienie ukaże się menu startowe. Należy wcisnąć na klawiaturze 4, aby uruchomić tryb awaryjny.