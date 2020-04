Jak usunąć ochronę przed zapisem z pendrive'a lub karty pamięci?

Ochrona przed zapisem występuje na wielu kartach pamięci oraz pamięciach przenośnych, jak pendrive. Sprawia, że można tylko odczytywać dane z takiego nośnika. Czy jest sposób, aby go odblokować i móc normalnie z niego korzystać?

Spis treści

Podstawową metodą na odblokowanie karty pamięci, a także wielu nośników przenośnych, jest przesunięcie przełącznika Lock, który odpowiada za blokadę. Po zmianie karta pamięci jest odblokowana i można na niej zapisywać pliki lub przenosić kopiowane. Po co w ogóle wprowadzono takie zabezpieczenie? Odpowiedź jest prosta - aby wykluczyć możliwość przypadkowego skasowania plików lub sformatowania tego nośnika. Jeśli kupujesz kartę pamięci, przeznaczoną np. do aparatu fotograficznego, sprawdź, czy nie ma ona włączonej blokady - inaczej z niej nie skorzystasz.

Źródło: Sony

Jednak co zrobić, jeśli nie ma przełącznika, a karta lub pendrive blokowany jest przed zapisem? Wówczas z pomocą przychodzą trzy sposoby, które prezentujemy poniżej. Gdy jednak okaże się, że nośnik jest fizycznie uszkodzony i defekt uniemożliwia zapisywanie danych, niestety - nic nie pomoże. Jedyne, co wypada zrobić, to skopiować z niego dane i go wyrzucić.

Regedit

Podepnij USB lub kartę pamięci do komputera/laptopa. Pierwszym sposobem na rozwiązanie problemu jest skorzystanie z edytora rejestru. To element obecny we wszystkich systemach Windows, zaczynając od XP. Aby go uruchomić, naciśnij równocześnie klawisze Windows oraz R, a następnie wpisz w wierszu polecenia regedit.exe. Jeśli pojawi się kontrola użytkownika, potwierdź możliwość wprowadzania zmian. Edytor jest podobny do Eksploratora Windows. Skorzystaj z panelu po lewej, aby znaleźć następujący folder:

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies

Jeśli nie ma go na liście - przejdź do drugiego sposobu. Jeśli jest, wejdź w jego zawartość i dwukrotnie kliknij na pozycji WriteProtect w prawym panelu. Zmień wartość (Value) z 1 na 0. Zatwierdź zmiany poprzez kliknięcie na OK, a następnie zapisz wprowadzone ustawienia. Zrestartuj komputer. Podłącz pamięć i sprawdź, czy możesz na niej zapisywać dane. W wielu przypadkach ta metoda działa. Jeśli nie ma sukcesu - przejdź do kolejnego sposobu.

StorageDevicePolicies

Jeśli nie możesz znaleźć folderu StorageDevicePolicies, możesz go stworzyć. W jaki sposób? Wejdź do Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control i kliknij prawym przyciskiem myszki na wolnej przestrzeni w zawartości katalogu (prawy panel). Wybierz następnie Nowy, a następnie wskaż na Klucz i nazwij go StorageDevicePolicies. Gdy zostanie utworzony, kliknij na niego dwukrotnie lewym przyciskiem myszki, a następnie raz w dowolnym, pustym miejscu po prawej stronie. Wybierz Nowy i wskaż na DWORD. Nazwij go WriteProtect. Kliknij na tę pozycję dwukrotnie i zmień jej wartość z 0 na 1. Naciśnij OK, wyjdź z rejestru, zrestartuj komputer.

Jeśli i po tym zabiegu pamięć nadal chroniona jest przed zapisem, czas na ostatni sposób.

Diskpart

Po podłączeniu pendrive'a lub karty pamięci do komputera uruchom linię komend (klawisze Windows + R) i wpisz cmd.exe. Potwierdź Enterem. Uwaga - w niektórych przypadkach uruchomienie wymaga zalogowania na kontro administratora maszyny. W Windows 10 możesz również kliknąć na ikonkę Start prawym przyciskiem myszki i wybrać z listy uruchomienie Wiersz polecenia (administrator). Następnie wpisuj kolejno komendy, każdą zatwierdzając naciśnięciem Enter:

diskpart

list disk

select disk x ("x" to litera, do której przypisany jest zablokowany nośnik)

attributes disk clear readonly

clean

create partition primary

format fs=fat32 (możesz zmienić fat32 na ntfs jeśli nośnik ma działać tylko z systemami Windows)

na jeśli nośnik ma działać tylko z systemami Windows) exit

To wszystko. Teraz w eksploratorze plików dany nośnik powinien działać bez problemów, czyli można będzie na niego zapisywać i kopiować dane.

Jeśli żaden z tych trzech sposobów nie pomógł, oznacza to, że - niestety - nośnik jest trwale uszkodzony i nadaje się tylko do wyrzucenia. Jeśli chcesz kupić nowa pamięć przenośną, polecamy Patriot Memory Rage Elite 128GB USB 3.1.