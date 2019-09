Jak usunąć tło zdjęcia wykonanego telefonem?

Robisz zdjęcie smartfonem i efekt psuje nieciekawe tło? Pokazujemy darmową aplikację, która pozwoli rozwiązać ten problem.

Każdy miał kiedyś taką sytuację - udało się uchwycić główne postacie na zdjęciu w perfekcyjny sposób, jednak coś w tle sprawia, że zdjęcie jest nieudane. To samo dotyczy wykonywania selfie. Na szczęście technologia przychodzi z pomocą i można w każdej chwili naprawić ten problem - trzeba tylko wiedzieć, w jaki sposób. I tym właśnie zajmujemy się w niniejszej poradzie.

Background Eraser - pomocna aplikacja

Jeśli przeszkadza Ci tło zdjęcia i chcesz je usunąć lub nawet zastąpić innym, polecamy darmowa aplikację Background Eraser (czyli Wymazywanie tła. Niestety, pomimo polskiej nazwy w sklepie nie ma ona polskiej wersji językowej, ale pokażemy, jak w pełni można wykorzystać jej możliwości. Jest ona dostępna na systemy Android, istnieje także kilka bardzo podobnych alternatyw dla iOS.

Pobierz i zainstaluj aplikację, udziel jej zezwolenia na dostęp do zdjęć. Aby zacząć pracę, wybierz Load a photo. Wskaż na zdjęcie, aby je załadować, a następnie przytrzymaj różowe strzałki, aby zaznaczyć obszar fotografii. Potwierdź, naciskając Done w prawym górnym rogu.

Zobaczysz na zdjęciu czerwoną kropkę. Połóż na niej palec - pokaże się druga, którą możesz zaznaczać obszar do wycięcia. W przypadku pomyłki możesz cofnąć ruch, naciskając na strzałkę skierowaną w lewo (znajduje się na dole, po prawj stronie). Dobrze chwilę poświęcić na opanowanie sterowania - jest proste, wymaga jednak kilku prób i cierpliwości. Wielkość gumki możesz zmieniać za pomocą suwaka na dole.

Kiedy chcesz rozpocząć właściwe działania, kliknij na ikonkę Magic. Sprawi to, że automatycznie zostaną przeanalizowane kolory i kształty na zdjęciu, dzięki czemu nie musisz męczyć się z wycinaniem łuków wokół postaci i elementów, które chcesz pozostawić. Pamiętaj tylko, aby w czasie wymazywania nie śpieszyć się za bardzo - łatwo wówczas o pomyłkę. Zdjęcie możesz powiększać - służy do tego ikonka Zoom

Po usunięciu całego zbędnego tła, naciśnij Done. Zobaczysz na dole funkcję Smooth z cyframi od 0 do 5. Oznaczają one, jak miękkie i zaokrąglone mają być krawędzie edytowanego obszaru, dlatego wypróbuj je kolejno, a gdy znajdziesz odpowiedni, naciśnij Save w prawym, górnym rogu, aby zapisać to ustawienie.

Zobaczysz kilka opcji, którymi możesz wzbogacić tło - użycie naklejki WhatsApp, zwykłą biel oraz Change Background, Superimpose. W dalszych krokach potrzebne będzie zainstalowanie aplikacji pomocniczej o nazwie Photolayers, ale zajmuje to tylko kilka sekund. Kiedy już to zrobisz, wskaż na opcję załadowania obrazu mającego stanowić tło. Aplikacja nie udostępnia żadnych, więc musisz je wcześniej przygotować - może być któreś z Twojej galerii. Gdy zostanie załadowane, wybierz opcję Add photo i wybierz zdjęcie z obrobionym tłem. Przesuń je na pożądane miejsce - możesz rozciągać i obracać. gdy osiągniesz to, co chcesz, zapisz, naciskając na Save. I gotowe - masz zdjęcie.

Oczywiście to tylko prosta aplikacja i nie nadaje do robienia profesjonalnych fotomontaży, ale polecamy, ponieważ jest darmowa i prosta w obsłudze. Jeśli potrzeba Ci bardziej profejsonalnej obróbki, przerzuć zdjęcie na PC, gdzie masz do dyszpozycji GIMP oraz inne aplikacje graficzne (zobacz je w naszym dziale Tworzenie i edycja grafiki).