Jak usunąć wirusa z komputera? [PORADNIK]

Wirusy w systemie Windows to nadal realne zagrożenie, ale można zrobić wiele, aby im zapobiec. Jeżeli mimo wszystko podejrzewasz, że jakiś wirus mógł wkraść się do Twojego komputera oto, jak się go pozbyć.

Prawie każdy użytkownik (zwłaszcza wieloletni) doświadczył kiedyś jakiejś infekcji za pomocą złośliwego oprogramowania na swoim komputerze. Jeżeli wiesz, co zrobić samemu możesz pozbyć się wirusa ze swojego komputera PC lub laptopa. Jeśli nie - doradzimy Ci w tym tekście, jakie czynności należy wykonać.

Nie masz pewności, czy Twój komputer został zawirusowany?

Oto objawy, które mogą wskazywać na obecność złośliwego oprogramowania na Twoim urządzeniu:

system Windows znacząco spowolnił;

widzisz wiele wyskakujących powiadomień, które wcześniej się nie pojawiały;

pojawiły się programy, których nie instalowałeś i nie możesz ich zidentyfikować;

zmieniła się tapeta/ekran blokady oraz ustawienie skrótów na pulpicie.

Jak usunąć wirusa z laptopa lub komputera PC?

Jeżeli masz zainstalowane oprogramowanie antywirusowe, uruchom je, upewnij się, że posiadasz aktywną subskrypcję, a na komputerze zainstalowana jest najnowsza wersja programu i uruchom skanowanie. Jeśli antywirus wykryje złośliwe oprogramowanie, wówczas powinien podjąć próbę jego usunięcia. Jeżeli nie poradził sobie z tym lub nie wykryto żadnego zagrożenia, a Ty nadal podejrzewasz, że z Twoim systemem operacyjnym coś jest nie w porządku, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami. Ważne, aby nie uruchamiać ponownie komputera, dopóki nie zakończy się całego procesu.

Oto, co musisz zrobić, jeśli nadal możesz uruchomić system i dostać się do swojego konta oraz masz dostęp do Internetu:

1. Niektóre typy złośliwego oprogramowania będą aktywnie próbowały powstrzymać użytkownika przed ich usunięciem. Aby temu zapobiec pobierz i zainstaluj program rkill.

2. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję Malwarebytes. Uruchom program i przejdź do Settings > Protection > Scan for rootkits. Powróć do panelu administracyjnego i kliknij Scan Now.

3. Zainstaluj i uruchom Malwarebytes ADWcleaner, a następnie kliknij przycisk Scan (skanuj).

Źródło: malwarebytes

Jak usunąć wirusa, gdy system Windows nie uruchamia się?

Jeżeli nie możesz dostać się do systemu Windows, aby uruchomić skanowanie antywirusowe będziesz musiał utworzyć narzędzie odzyskiwania, które do działania nie wymaga systemu Windows. Aby to zrobić będziesz potrzebował dostępu do drugiego komputera z dostępem do sieci oraz pustą płytę CD/DVD lub pendrive.

Pobierz narzędzie do odzyskiwania danych Norton Bootable Recovery Tool.

Źródło: Norton

Jeżeli będziesz używać płyty CD lub DVD, która umożliwia zapisywanie, włóż ją do napędu drugiego (działającego) komputera. Przejdź do pobranego pliku Norton Bootlable Recovery Tool. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik NBRT.iso i wybierz opcję Burn disc image. W programie Windows Image Burner wybierz dysk i kliknij przycisk Burn (nagraj).

Jeżeli zamierzasz używać dysku USB zamiast płyty CD, pobierz i zainstaluj narzędzie Rufus.

Pamiętaj, że wszystkie dane znajdujące się na pamięci masowej USB (pendrive) zostaną wymazane, więc jeśli masz tam ważne pliki skopiuj je w inne miejsce. Następnie uruchom program Rufus i w polu Opcje wybierz z rozwijanego menu Obraz ISO oraz obok pola Utwórz dysk startowy przy użyciu. Kliknij ikonę dysku i przejdź do pliku Norton Boot Recovery Tool. Wybierz plik NBRT.iso. Kliknij przycisk Start, a później OK.

Gdy posiadasz już płytę CD/DVD lub pamięć USB z wgranym na nią Norton Bootable Recovery Tool włóż ją do zainfekowanego komputera. Uruchom go, ale zamiast pozwolić na normalny start systemu Windows uruchom menu rozruchu (boot menu). Wywołuje się je najczęściej za pomocą wciśnięcia przycisku F12. Dokładne informacje znajdziesz w instrukcji obsługi płyty głównej/komputera lub w internecie wpisując model komputera/płyty głównej w wyszukiwarce.

Po uruchomieniu boot menu wybierz napęd (w przypadku, gdy korzystasz z płyty CD/DVD) lub pamięć USB, w celu rozruchu z wybranego nośnika.

Pojawi się menu startowe NBRT. Wybierz opcje Boot, a następnie wykonaj polecenie rozpoczęcia skanowania.

Po ukończeniu procesu, który może trwać nawet ponad godzinę (wszystko zależy od ilości, rodzaju oraz pojemności dysku/dysków znajdujących się w Twoim komputerze) zostaną Ci zaprezentowane wyniki skanowania i możliwość naprawienia/usunięcia zagrożeń. Pamiętaj, że Twoich działań nie będzie można cofnąć. Dlatego właśnie na każdym kroku podkreślamy, jak ważne jest regularne wykonywanie kopii zapasowych.

Wybierz zagrożenia, które chcesz naprawić i kliknij przycisk Fix (napraw). Potwierdź klikając OK. Po zakończeniu procesu kliknij Reboot (uruchom ponownie).

Jak zabezpieczyć komputer z systemem Windows przed wirusami?

Najlepszym sposobem na zapewnienie sobie bezpieczeństwa przed wirusami jest upewnienie się, że Twój komputer posiada aktualny program antywirusowy. Windows 10 posiada wbudowaną zaporę oraz program antywirusowy Windows Defender. Takie rozwiązanie powinno zabezpieczyć Twoje urządzenie przed złośliwym oprogramowaniem, ale zawsze możesz również skorzystać z płatnych narzędzi, które zapewnią Ci jeszcze większy poziom bezpieczeństwa przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem. Na jakie postawić? To podpowiadamy w naszym rankingu "Najlepszy antywirus".

Przestrzegamy jednocześnie przed otwieraniem załączników do wiadomości e-mail, chyba, że masz pewność, co zawierają i od kogo pochodzą. Pamiętaj również, aby pobierać oprogramowanie jedynie z zaufanych i bezpiecznych stron internetowych. Przed pobraniem sprawdź dwukrotnie adres strony www, aby potwierdzić, że przeglądasz prawdziwą stronę, a nie łudząco podobną atrapę stworzoną przez hakerów. Dodatkowo przed logowaniem do banków, sklepów internetowych i innych miejsc posiadających i przetwarzających Twoje dane osobowe sprawdzaj, czy dana strona posiada certyfikat bezpieczeństwa.